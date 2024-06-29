İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri Kayyuma Karşı Mücadele Çağrısı Yaptı

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(İSTANBUL) - İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri, Kartal Meydanı'nda düzenlenen mitingde kayyuma karşı ortak mücadele çağrısında bulundu. Yapılan açıklamada, "Bütün işçileri, emekçileri, halkları, ezilen, sömürülen tüm kesimleri emeğimize ve özgürlüğümüze sahip çıkmaya, kayyumlarla dayatılan saldırılara karşı mücadeleyi büyütmeye davet ediyoruz" denildi.

İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri, "Emeğimiz ve özgürlüğümüz için kayyuma izin vermeyeceğiz" sloganıyla Kartal'da miting düzenledi. Mitinge, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Hakkari Belediye Eş Başkanı Viyan Tekçe, DEM Parti Milletvekilleri Meral Danış Beştaş, Pervin Buldan, Kezban Konukçu, Ali Bozan, Yılmaz Hun, Çiçek Otlu, Mahmut Dindar, Cengiz Çiçek, Celal Fırat, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan, EHP Sözcüsü Özge Akman, DEM Parti İstanbul İl Eş başkanları Murat Kalmaz, Gonca Yangöz, HDK Eş Sözcüsü Esengül Demir ve İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri bileşenleri katıldı.

Miting öncesi Marmaray Başak Durağı'nda toplanan gruplar, kortejler halinde yürüyerek alana geçti. Yürüyüşte sık sık, "Kayyım defol belediyeler bizimdir", "Direne direne kazanacağız", "Kayyımlar gidecek biz kalacağız" sloganları atıldı. İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri adına ortak basın açıklamasını Gülnur İnce okudu.

"Kayyıma geçit vermeyeceğiz"

İnce, konunun sadece bir belediyeye el koymak, darbe yapmakla sınırlı olmadığını vurgulayarak, "Dün Van'da halkın iradesiyle geri püskürtülen kayyum saldırısını, bugün de Hakkari'de püskürteceğiz. Bugün burada gerçekleştirdiğimiz bu mitingle, sömürüye, baskıya, zorbalığa, kayyum darbesine karşı birleşik mücadelenin adımlarından birini attık. Bu adımlarımızı güçlendirerek ortak mücadele zeminlerimizi çoğaltacağız, saldırılara gereken yanıtı vereceğiz. Buradan bir kere daha çağrımızı yineliyoruz; bütün işçileri, emekçileri, halkları, ezilen, sömürülen tüm kesimleri emeğimize ve özgürlüğümüze sahip çıkmaya, kayyumlarla dayatılan saldırılara karşı mücadeleyi büyütmeye davet ediyoruz. Fabrikalarda, mahallelerde, okullarda, evlerde, tarlalarda hayatın olduğu her yerde baskı, sömürü, sefalet dayatmalarına, kayyım darbesini devreye sokanlara karşı birleşik mücadeleyi büyütmek için, daha güçlü adımlar atmaya çağırıyoruz. Eşit, özgür, savaşın ve sömürünün olmadığı bir dünya yaratmak için seferber olmaya çağırıyoruz. Yaşasın işçilerin birliği, halkların kardeşliği. Kayyıma geçit vermeyeceğiz." dedi.

" Hakkari Belediyesi'ni kayyım yönetiyorsa ve buna seyirci kalırsak İstanbul'da halk iradesi tehlike altındadır"

Hakkari Belediye Eş Başkanı Viyan Tekçe ise şöyle konuştu:

"Hakkari Belediyesi'ni kayyım yönetiyorsa ve buna seyirci kalırsak İstanbul'da da halk iradesi tehlike altındadır. Hakkari'ye kayyım atanmışsa Kartal Belediyesi güvende değildir. Türkiye'deki bütün emek ve demokrasiden yana olan güçlerin bu hakikati iyi okuması ve görmesi gerekiyor. O nedenle Hakkari'den İstanbul'a halk iradesini savunmak hepimizin görevidir. Birleşerek, ortaklaşarak halk iradesine sahip çıkmak bugün hayati bir görevdir. Sadece Hakkari'de değil, Türkiye'nin her yerinde halkın kendini yönetme iradesini esas alıyoruz. Hakkari'den İstanbul'a kadar her yerde halkımızın iradesini savunacağız, belediyelerimizi savunacağız Bu konuda kararlıyız. Hakkari'de bizim, Kartal da, Kadıköy de, Esenyurt da, İstanbul da, Mersin de, İzmir de, Adana da bizimdir."

Konuşmaların ardından miting alanını dolduran gruplar, sahnedeki sanatçıların söylediği türkülerle halaylar çekti

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