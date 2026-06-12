İstanbul Havalimanı'nda 20 milyonluk esrar operasyonu - Son Dakika
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İstanbul Havalimanı'nda 20 milyonluk esrar operasyonu

12.06.2026 08:12  Güncelleme: 08:14
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İstanbul Havalimanı'na gelen İspanya pasaportlu bir yolcunun valizinde 22 kilo 500 gram esrar ele geçirildi. Piyasa değeri 20 milyon 300 bin lira olan uyuşturucuyla ilgili şüpheli tutuklandı.

İstanbul Havalimanı'nda 9 Haziran Salı günü Ticaret Bakanlığı'na bağlı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat ekipleri, risk analizi çalışmaları kapsamında yurt dışından uçakla İstanbul Havalimanı'na gelen bir yolcuyu yakın takibe aldı. İspanya Pasaportu'na sahip olan yolcuyu bagaj bandında tespit eden ekipler şüpheliyi detaylı arama yapılmak üzere Gümrük Muhafaza birimine götürdü.

İstanbul Havalimanı'nda 20 milyonluk esrar operasyonu

20 MİLYON LİRA DEĞERİNDE "ESRAR" ELE GEÇİRİLDİ

Yolcunun valizinde X-Ray cihazıyla yapılan aramalarda, poşetler içerisinde bulunan 22 kilo 500 gram "esrar" cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheli, gümrük ekipleri tarafından gözaltına alınırken, ele geçirilen uyuşturucu maddenin piyasa değerinin 20 milyon 300 bin lira olduğu belirlendi. İfade işlemlerinin ardından Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Havalimanı'nda 20 milyonluk esrar operasyonu
İstanbul Havalimanı'nda 20 milyonluk esrar operasyonu
İstanbul Havalimanı'nda 20 milyonluk esrar operasyonu
İstanbul Havalimanı'nda 20 milyonluk esrar operasyonu
İstanbul Havalimanı'nda 20 milyonluk esrar operasyonu
Kaynak: DHA

İstanbul Havalimanı, Uyuşturucu, 3. Sayfa, İspanya, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul Havalimanı'nda 20 milyonluk esrar operasyonu - Son Dakika

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