İstanbul -İstanbul\'da mezar fiyatlarına zam yapıldı

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İstanbul 'da mezar yeri fiyatlarına zam yapıldı. İBB Meclisi'nde alınan kararla Karacaahmet , Nakkaştepe, Zincirlikuyu ve Aşiyan gibi birinci grupta yer alan mezarlıklardaki boş yerlerin ücreti yüzde 60 zamlandı. İstanbul'da boş mezar yeri ücretleri, bulunduğu gruba göre 7 bin 152 lira ile 111 bin 632 lira arasında değişiyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi aralık ayı toplantısının üçüncü oturumu, Meclis 1. Başkan Vekili Nuri Aslan başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı. Oturumda, 2025 yılındaki mezarlık ücret ve hizmet bedelleri görüşüldü. Toplantıda meclis tarafından 1 Ocak 2025'ten itibaren geçerli olacak cenaze hizmetleri ve mezarlık ücretleri belirlenmiş olup karar oy çokluğu ile kabul edildi.

Komisyondan gelen tarifeye göre; Nakkaştepe, Zincirlikuyu, Aşiyan ve Karacaahmet gibi birinci grupta yer alan mezarlıklardaki boş yerlerin ücretlerine yüzde 60 zam yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisince belirlenen tarifeye göre, bölgedeki boş mezar yeri ücretleri, bulunduğu gruba göre 7 bin 152 lira ile 111 bin 632 lira arasında farklılıklar gösteriyor. Gasilhane, tahta tabut, tabut örtüsü, cenaze defin işlemleri ve İstanbul dışına hizmetlerde bir değişim yapılmayıp ücretsiz verilmeye devam edecek.

ÜCRETLİ HİZMETLER VE MEZARLIK YERİ YENİ TARİFE ÜCRETLERİ

Yer bedeli hariç kabir nakli 3 bin 730 liradan 5 bin 968 liraya, Briket lahit 1850 liradan 3 bin 700 liraya yükselirken, tabutlu defin ücreti 740 liradan 1184 liraya tek katlı lahit mezar 4 bin 820 liradan 9 bin 240 bin liraya, çift katlı lahit mezar 6 bin 170 liradan 12 bin 340 liraya yükseldi.

MEZARLIK YERİ YENİ TARİFE ÜCRETLERİ İSE İLÇELERE GÖRE DEĞİŞİM GÖSTERDİ

Birinci grupta yer alan Karacaahmet, Nakkaştepe, Çengelköy 1. Kısım, Zincirlikuyu, Aşiyan, Nafibaba, Ulus ve Abide-i Hürriyet'te 11 bin 190 lira olan yer bedeli 17 bin 904 liraya çıktı. Emirgan, Edirnekapı Şehitlik, Merdivenköy, Küçükbakkalköy, Bülbülderesi, Feriköy, Sütlüce ve Avcılar'ın bulunduğu ikinci gruptaki mezarlıklarda 2 bin 30 lira olan yer bedeli 3 bin 248 liraya, cenazenin yanındaki boş yer bedeli 13 bin 990 liradan 22 bin 384 liraya, boş mezar yeri bedeli 27 bin 980 liradan 44 bin 788 liraya çıktı. 2 bin 30 lira olan çocuk cenazesi için yer bedeli ise 3 bin 248 lira oldu. Hekimbaşı, Kurtköy, Çekmeköy, Kilyos, Cebeci ve Kayabaşı'nın içinde olduğu üçüncü gruptaki mezarlıklarda yer bedeli 170 liradan 272 liraya, boş mezar yeri 9 bin 330 liradan 14 bin 928 liraya, cenazenin yanındaki boş yer bedeli ise 4 bin 660 liradan 7 bin 456 liraya, çocuk cenazesi için yer bedeli 80 liradan 128 liraya çıktı. Öncesinde köy statüsünde olan Ayazağa, Bahçeköy, Kemerburgaz ve Kısırkaya'nın içinde bulunduğu dördüncü gruptaki mezarlıklarda yer bedeli 170 liradan 272 liraya, boş mezar yeri 4 bin 470 liradan 7 bin 152 liraya, cenazenin yanındaki boş yer bedeli 2 bin 240 liradan 3 bin 584 liraya, çocuk cenazesi için yer bedeli 80 liradan 128 liraya çıkarıldı. Mezarın yanındaki boş yer bedeli 34 bin 890 liradan 55 bin 824 liraya, boş mezar yeri bedeli 69 bin 770 liradan yüzde 60 zamla 111 bin 632 liraya, çocuk cenazesi için yer bedeli 11 bin 190 liradan 17 bin 904 liraya yükseldi.

Gayrimüslimlere ait mezarlıklarda cenaze için yer bedeli 850 liradan 1360 liraya, cenazenin yanındaki boş mezar yeri 8 bin 960 liradan 14 bin 336 liraya, boş mezar yeri 14 bin 550 liradan 23 bin 280 liraya, çocuk cenazesi için yer bedeli 340 liradan 544 liraya yükselmiş olup karar 1 Ocak 2025'ten itibaren geçerli olacak.