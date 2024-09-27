İstanbul Kültür Yolu Festivali Başladı

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Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nin 13. durağı olan İstanbul Kültür Yolu Festivali'nin açılış programı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) gerçekleştirildi.

Festivalin tanıtım filminin gösterimiyle başlayan programda Bakan Ersoy, "28 Eylül- 6 Ekim arasında gerçekleşecek 9 günlük festival için bu yıl 110'dan fazla etkinlik alanı belirledik. Galataport'tan AKM'ye uzanan normal güzergahımızın dışına da bu festivalde çıkıyor olacağız. Zira İstanbul bunu talep ediyor, bu talebe karşılık vereceğiz." dedi.

Belirlenen noktalarda bu yıl 500'ü aşkın etkinlik düzenleyecekleri bilgisini veren Ersoy, "Bugün İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) sanatçılarımızın eşsiz performanslarıyla sahneleyecekleri 'Carmina Burana' temsili ile festivalimizin galasını yapmış oluyoruz. Yarın itibarıyla da sahnelerimiz ve salonlarımız adeta yıldız yağmuruna tutulacaklar. Galataport Saat Kulesi Meydanı ve Ümraniye Millet Bahçesi'ne sahneler kurduk." diye konuştu.

"Dev isimlerin geçit törenine şahit olacağız"

Ersoy, Mariinsky Orkestrası, Deutsches Symphonıe Orchester Berlin ve Alireza Ghorbani konserlerinin AKM Türk Telekom Opera Salonu'nda gerçekleştirileceğini aktararak, "Sebastiao Salgado Genesis, Leonardo da Vinci-Rönesans Dehası, Frida Kahlo'nun Günlükleri, Warhol'un Dünyası-Pop Art'ın İkonu, Resimden Seramiğe Bir Serüven: Pablo Picasso, Refik Anadol 'Yeryüzü Rüyaları: Anadolu' ve Bay Sinema Türker İnanoğlu sergileri başta olmak üzere fotoğraftan dijital sanata, resim ve heykelden geleneksel sanatlara eşsiz formların ve dev isimlerin geçit törenine şahit olacağız." değerlendirmesini yaptı.

6. Dostluk Kısa Film Festivali, Sinema ve Yapay Zeka söyleşisi, SinemAnadolu Film Günleri söyleşileri ve film gösterimleri gibi etkinliklerle sinemaseverleri de ağırlayacaklarına işaret eden Ersoy, Uluslararası İstanbul Şiir Gecesi, Sultan Bestekarlar Dinletisi, 15. İtalyan Kültür Merkezi Arkeoloji Sempozyumu, Hayal Gücünün Buluşması: Mark Janssen ve Özge Lokmanhekim ile Söyleşi, Minyatüre Alternatif Yaklaşım Paneli ve Söyleşisi gibi etkinliklerin de festival kapsamında yapılacağını söyledi.

Bakan Ersoy, "Elbette Çocuk Köyümüzde kültür ve sanatın geleceği olan çocuklarımızı ağırlayacağız. Farklı etkinlik ve atölyeler aracılığıyla bu önemli değerlerle tanışmalarını, dinleyerek, seyrederek ve deneyerek tecrübe edinmelerini sağlıyor olacağız." dedi.

"İlk 8 ayda İstanbul 12 milyon 270 bine yakın ziyaretçi ağırladı"

Bütün etkinlik ayrıntılarına "kulturyolufestivali.com" adresinden ulaşılabileceğini belirten Ersoy, şunları kaydetti:

"Bu yılın ilk 8 ayında İstanbul 12 milyon 270 bine yakın ziyaretçi ağırladı. Bu tüm yılların ilk 8 aylarına bakıldığında en yüksek rakam olarak dikkat çekiyor. Bu rakamla aynı zamanda 2023'e kıyasla yüzde 7'ye yakın bir artış yakalamış durumdayız. Sadece ağustos ayında İstanbul'da ağırladığımız yabancı ziyaretçi sayısı 1 milyon 802 bini aştı. Bu yükselişte İstanbul Havalimanı ve Galataport oldukça önemli bir yere sahip. İstanbul Havalimanı, kapasitesi, teknolojik ve modern altyapısıyla kelimenin tam anlamıyla dünyadan İstanbul'a ve İstanbul'dan dünyaya açılan bir kapı konumundadır. Bu tartışmasız gerçeğin yanında sevindirici olan bir diğer gelişme ise ağustos ayında deniz yoluyla İstanbul'a gelen misafirlerimizin sayısında neredeyse yüzde 44'lük bir artış yaşanmış olmasıdır. Son 22 yılda konaklama tesis sayısı 21, yatak kapasitesi sayısı 11 kattan fazla artış göstermiş bir şehir var karşımızda. Bunlar doğru projelerin yine doğru şekilde uygulanmasının bir sonucu. Türkiye Kültür Yolu Festivali de bu anlamda hayata geçirilmiş güncel projelerden biridir."

Sadece İstanbul'da değil, festival durakları olan bütün şehirlerin kendi özgün değer ve zenginlikleri ölçüsünde festivalin getirilerini gördüklerini vurgulayan Ersoy, "Dört yıl önce İstanbul'da başlayıp bu yıl 7 bölgemizdeki 16 şehrimizde festivalimizin düzenleniyor olmasında, insanlarımızın ve gerek yerel yönetimlerin gerekse kültür-sanat paydaşlarımızın bu noktadaki ısrar ve taleplerinin çok ciddi etkisi vardır. Bakanlığımızın değerlendirmeleri doğrultusunda bu istek ve taleplere cevap vermeyi, festival duraklarımızın sayısını artırmayı sürdüreceğiz." görüşünü paylaştı.

"2025 Türkiye Kültür Yolu Festivali 20 şehirde gerçekleştirilecek"

Mehmet Nuri Ersoy, 2025 yılı için hazırlık çalışmalarının tamamlandığını aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2025 Türkiye Kültür Yolu Festivali 20 şehirde gerçekleştirilecek. Bu yılki rotamızı oluşturan 16 şehrimize ek olarak Malatya, Manisa, Mardin ve Kayseri de festival takvimimizde önümüzdeki yıl yerlerini alacaklar. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Şüphesiz bu şehirlerimiz, muazzam tarih ve kültürleriyle festivalimize yeni değerler, zenginlikler katacaktır. Amacımız şehir sayımızı artırarak, özellikle uluslararası alanda ülkemizin eşsiz kültür ve sanat varlığını, tarihini ve medeniyet mirasını bütünüyle ortaya koyacağımız muazzam bir sahne oluşturmak."

Kazanımları koruyarak yeni başarı hikayeleriyle yarınları ihya edeceklerinin altını çizen Ersoy, "Ben bu muazzam metropolün sosyal hayatında kültür-sanatı zirveye taşımamıza ve bunu yaparken tarihi ihya, yeni eserleri inşa etmemize en güçlü şekilde destek veren bütün paydaşlarımıza, katılımlarıyla Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne hayat veren, renk ve değer katan yerli ve yabancı bütün sanatçılarımıza şükranlarımı sunuyorum." değerlendirmesini sözlerine ekledi.

Konuşmanın ardından programa katılan Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy ile Bakan Yardımcıları Batuhan Mumcu, Nadir Alpaslan, Serdar Çam, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Sinema Genel Müdürü Birol Güven, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanı Coşkun Yılmaz ve Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi'nin de aralarında bulunduğu protokol katılımcıları sahnede fotoğraf çekildi.