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İstanbul Opera ve Bale Festivali Başlıyor

İstanbul Opera ve Bale Festivali Başlıyor

16. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali, 10 Mayıs'ta sanatseverlerle buluşacak.

24.04.2025 12:57
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce düzenlenen "16. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali" 10 Mayıs'ta sanatseverlerle buluşacak.

Festival etkinlikleri, yerli ve yabancı topluluk ile sanatçıların sahneleyeceği eserlerle, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Türk Telekom Opera Sahnesi, AKM Tiyatro Salonu ve Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası Sahnesi'nde gerçekleştirilecek.

Açılış, Bulgar orkestra şefi Nayden Todorov yönetiminde, İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) Orkestrası eşliğinde İDOB solistleri ve konuk solistlerin yer alacağı "Gala Konseri" ile AKM Türk Telekom Opera Sahnesi'nde yapılacak.

Çocuk operası "Külkedisi" festivalde prömiyer yapacak

Festival kapsamında çocuk operası "Külkedisi", Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde İDOB tarafından 11 Mayıs'ta ilk kez sahnelenecek.

Minik seyircileri masal dünyasına davet eden ve ünlü İtalyan besteci Gioacchino Rossini'nin "La Cenerentola" operasının müzikleri ve librettosundan uyarlanan "Külkedisi"ni, Nazlı İktu sahneye koyuyor.

Cumhuriyet dönemi çağdaş Türk besteciliğinin öncüsü Ahmet Adnan Saygun anısına doğumunun 100. yılına ithafen düzenlenen "Saygun'a Saygı" konseri de Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde 16 Mayıs'ta izlenebilecek.

"Gilgameş" operası dünya prömiyerini yapacak

Gılgamış Destanı'nın baş karakteri Sümer Kralı Gılgamış'ın hikayelerinden esinlenen "Gilgameş" operasının dünya prömiyeri, AKM Türk Telekom Sahnesi'nde 17 Mayıs'ta yapılacak.

Bestesi ve librettosu Ahmet Adnan Saygun'a ait eser, Gılgamış aracılığıyla ölüm, dostluk, sevgi ve düşmanlık gibi insanlığın ortak temalarını sahneye taşıyacak.

Eser, orkestra şefleri Gürer Aykal ve İbrahim Yazıcı yönetiminde, İDOB Orkestrası ve Caner Akın rejisiyle sahneye konulacak.

"Gilgameş" operasının ikinci temsili ise 20 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

Balenin gelişiminin sahneye aktarılacağı "Bale Dünyası", Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde 18 Mayıs ve 1 Haziran'da minik seyircilerin karşısında olacak.

"Yetenek Her Yerde Genç Yetenek Taraması"na katılan gençler seyirciyle buluşacak

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında, geleceğin sanatçıları olma yolunda ilerleyen genç yeteneklerin yer aldığı "Bütün Umudum Gençliktedir" konseri, 19 Mayıs'ta AKM Tiyatro Salonu'nda düzenlenecek.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünün sanatla ilgilenen gençlerin hayallerine ulaşmasına olanak sağlayan projelerinden "Opera ve Bale Her Yerde" mottosuyla düzenlenen Anadolu Opera ve Bale Festivali kapsamında yapılan "Yetenek Her Yerde Genç Yetenek Taraması"na katılan gençler, seyirciyle buluşacak.

"Doğudan Batıya Barok Eserler" konseri "Sultans of The Opera", 22 Mayıs'ta AKM Tiyatro Salonu'nda izlenebilecek.

Bulgaristan'dan festivale katılan Sofya Opera ve Balesi, "Elektra" operasını 29 Mayıs'ta AKM Türk Telekom Opera Sahnesi'nde beğeniye sunacak.

Modern dans eseri "Deliriyum" dünya prömiyeri yapacak

Modern dans eseri "Deliriyum"un dünya prömiyeri, festival kapsamında 30 Mayıs'ta AKM Tiyatro Salonu'nda yapılacak.

Lev Tolstoy'un aynı adlı romanına dayanılarak Pyotr Ilyich Tchaikovsky'nin bestesiyle oluşturulan, 1870'lerin Rusya'sında yaşanan aşk, evlilik, sadakat konularının anlatıldığı "Anna Karenina" balesi, iki temsille sahnede olacak. St. Petersburg Eifman Balesi, eseri 31 Mayıs ve 1 Haziran'da AKM Türk Telekom Opera Sahnesi'nde izleyiciyle buluşturacak.

St. Petersburg Eifman Balesinin "Rus Hamlet" eseri, 2 ve 3 Haziran'da iki temsille festivalin kapanışını yapacak. Eser, Ludwig van Beethoven ve Gustav Mahler müzikleriyle sahneye taşınıyor.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul Opera ve Bale Festivali Başlıyor - Son Dakika

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