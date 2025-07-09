İstanbul Photo Awards 2025 Açılışı Yapıldı

Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, "İstanbul Photo Awards şu gerçeği bir kez daha gösteriyor; belge niteliği taşıyan her kare sadece bir görüntü değil, bir toplumu anlamanın, dünyanın halini anlamanın ve anlatmanın bir dilidir." dedi.

AA'nın düzenlediği uluslararası haber fotoğrafı yarışması "İstanbul Photo Awards 2025"in ilk sergisinin resmi daveti, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Karagöz'ün ev sahipliğinde CSO Ada Ankara'da gerçekleşti.

Karagöz, programın açılışında yaptığı konuşmada, sergideki fotoğrafların her birinin bir duygunun, olayın ve tanıklığın sessiz anlatıcısı olduğunu söyledi.

Filistinli fotoğrafçı Saeed Jaras'ın "Gazze-Deyr El-Balah" başlıklı karesinin "Yılın Fotoğrafı" ödülüne layık görüldüğünü belirten Karagöz, fotoğrafta, İsrail'in hava saldırılarında yaşamını yitiren çocuklarının cansız bedenlerine sarılan anne ve babanın yer aldığını ifade etti.

Önceki yıl da benzer bir fotoğrafın "yılın fotoğrafı" seçildiğini anımsatan Karagöz, "Burada anlıyoruz ki dünyanın siyasi olaylarında, dünyanın en acı veren olaylarında bir değişim olmamış. Bizler gazeteciler, haberciler, foto muhabirleri tarihe not düşeriz, tarihe bir kayıt düşeriz. 2024 yılında düştüğümüz kayıt ile 2025 yılında düştüğümüz kayıtlar arasında maalesef çok büyük fark yok. Acı, gözyaşı, elem, soykırım, kan ve şiddet ne yazık ki 2024 yılında olduğu gibi 2025 yılına da damgasını vurdu, vurmaya devam ediyor." diye konuştu.

"Gerçekliğin yerini günümüzde imgeler aldı"

Bugün Gazze'den Ukrayna'ya, Şam'dan New York'a uzanan insanlık hikayelerinde savaşları, krizleri, depremleri ve insan hikayelerini kayıt altına alan her fotoğrafçının esasında tarihle konuştuğunu dile getiren Karagöz, şöyle devam etti:

"İstanbul Photo Awards şu gerçeği bir kez daha gösteriyor; belge niteliği taşıyan her kare sadece bir görüntü değil, bir toplumu anlamanın, dünyanın halini anlamanın ve anlatmanın bir dilidir. Gerçekliğin yerini artık günümüzde imgeler aldı. İmgelerin dizayn ettiği genel kanaatler hakikati şekillendiriyor. Hakikat, temsillerin gölgesinde yeniden inşa ediliyor. İşte bu noktada fotoğraflar yalnızca belge değil, aynı zamanda anlam inşa eden bir güç haline geldi. İletişim kuramcılarının da ifade ettiği gibi medya araçları yalnızca bilgiyi iletmez, dünyayı nasıl göreceğimizi de şekillendirir."

Serdar Karagöz, "Bosna'da omuzunda bebeğini taşıyan mülteci bir baba", "Vietnam Savaşı'nda koşarak kaçan çocuk" ve "Gazze'de enkaz altında bir oyuncak ayıya sarılan küçük el" gibi fotoğraf karelerinin sadece bir haber değil, insanların benliğinde yer etmiş semboller olduğunu ifade ederek, İstanbul Photo Awards gibi platformların sadece sanatsal ya da estetik üretimi değil, aynı zamanda toplumsal hafızanın ve medya temsillerinin de sorumluluğunu taşıdığını vurguladı.

Anadolu Ajansı olarak 13 milyonu aşkın görselden oluşan arşivle bu sorumluluğu taşıdıklarını belirten Karagöz, Suriye savaşında 100 bin, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda 150 bin, İran-İsrail çatışmasında ise 3 bin fotoğrafın Anadolu Ajansı tarafından dünyaya servis edildiğini söyledi.

Karagöz, "Tarihe düştüğümüz notlar bununla bitmiyor. Binlerce önemli olayın, onlarca hayatın en önemli noktasının kaydı Anadolu Ajansı tarafından tarihe düşülmüştür." dedi.

"Yaklaşık 2 bin fotoğrafçının yakaladığı anlar değerlendirildi"

İstanbul Photo Awards'un her türlü zorlu şart altında mesleklerini yerine getiren fotoğrafçıların emeklerinin değeri ve önemi üzerine bir farkındalık üretmeyi de amaçladığını belirten Karagöz, "İstanbul Photo Awards, gerçekleştirildiği ilk seneden bugüne yaklaşık 20 bin fotoğrafçının toplam 206 bin fotoğraf başvurusuyla kayıt olduğu global bir platform haline geldi. Bu yılki yarışma dünya genelinde yaklaşık 22 bin fotoğrafın katılımıyla gerçekleşti. Brezilya'dan Nepal'e, Kanada'dan Nijerya'ya ve tabii ki Filistin'den Japonya'ya dünyanın dört bir yanından yoğun bir katılım vardı. Uluslararası fotoğrafçılık alanında güçlü jürimiz her bir fotoğrafı özenle inceledi, 10 farklı kategoride yaklaşık 2 bin fotoğrafçının yakaladığı anlar değerlendirildi." bilgisini verdi.

Serdar Karagöz, konuşmasının sonunda "2025 için kayıt düşmeye devam ediyoruz. Umarım 2026 yılının İstanbul Photo Awards sergisini yaparken bir nebze olsun nefes alacağımız, uluslararası arenada güzel gelişmeleri duyuracağımız bir sergiyi yapmak nasip olur." temennisinde bulundu.

Karagöz'ün konuşmasının ardından AA Görsel Haberler Direktörü Aykut Ünlüpınar, sergide yer alan eserler konusunda katılımcılara bilgi verdi. Programa katılanlara, yarışmada ödül alan eserlerin bulunduğu fotoğraf albümü takdim edildi.

Programa, TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan, AA Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Enis Peru, AA Yayınlar ve Prodüksiyonlar Koordinatörü Oğuz Karakaş, AA Akademi ve Yayın Koordinatörü Yahya Bostan, Çin'in Ankara Büyükelçisi Ciang Şüebin, Panama'nın Ankara Büyükelçisi Karina Cecilia Arias Fonseca de Giannotti ve Bosna Hersek'in Ankara Büyükelçisi Mirsada Colakovic'in yanı sıra akademisyenler ile uluslararası basın ve fotoğraf dünyasından önemli isimler katıldı.

Bosna Hersek'in Ankara Büyükelçisi Colakovic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özellikle Filistin'de çekilen fotoğrafların "hayatın zor tarafını yansıttığına" işaret etti.

Büyükelçi Colakovic, favori fotoğrafının Kenya'da çekilen "Surrounded" başlıklı fotoğraf olduğunu belirterek, İstanbul Photo Awards'ın düzenlenmesinde emeği geçenleri tebrik etti.

20 Temmuz'a kadar ziyarete açık olacak

Sergide, ödül alan eserlerin de bulunduğu 150 fotoğraflık seçkiye yer verildi. Ziyaretçiler sergide, İsrail'in Gazze'ye yönelik devam eden saldırılarından Doğu Afrika'daki yıkıcı sellere, İzlanda'daki yanardağ patlamasından Paris 2024 Olimpiyatları sporcularına, Afgan kadınların yaşam mücadelesinden Sednaya Hapishanesi'nden kurtulan mahkumlara, Brezilyalı sörfçülerin büyük dalgalarla mücadelesinden göçmenlerin tehlikeli yolculuklarına kadar dünya gündeminde yer alan çarpıcı olayları belgeleyen fotoğrafları inceleme fırsatı buluyor.

Haber, spor, çevre, portre ve günlük yaşam dallarında tekil ve seri fotoğrafların değerlendirildiği yarışmada ödül alan fotoğraflara ilişkin bilgilere "istanbulphotoawards.com" adresinden ulaşılabiliyor.

Bu yıl Turkcell'in iletişim sponsorluğunda düzenlenen yarışmaya, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı yurt dışı etkinlik sponsoru ve Türk Hava Yolları kısmi ulaşım sponsoru olarak destek veriyor.

Sergi, 20 Temmuz'a kadar görülebilecek.