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İstanbul Sarıyer'deki kilise saldırısıyla ilgili gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi - Son Dakika
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İstanbul Sarıyer'deki kilise saldırısıyla ilgili gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi

İstanbul Sarıyer'de bir kişinin hayatını kaybettiği Santa Maria Kilisesi'ndeki silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, saldırının ardından şüphelilerin kaçış güzergahını belirledi ve 51 kişiyi yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.

İstanbul Sarıyer\'deki kilise saldırısıyla ilgili gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi
29.01.2024 - 22:43,
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İstanbul Sarıyer'de bir kişinin hayatını kaybettiği Santa Maria Kilisesi'ndeki silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerinin, Büyükdere Mahallesi'ndeki Santa Maria Kilisesi'ne dün gerçekleşen silahlı saldırının ardından başlattığı çalışmalar sürüyor.

Çalışma kapsamında, görevlendirilen 150 kişilik ekip kamera görüntülerini izleyerek şüphelilerin kaçış güzergahını belirledi.

Ekipler, yabancı plakalı bir otomobille olay yerine yakın bir noktaya kadar gelen ve kiliseye yaya olarak giren 2 zanlının, saldırının ardından aynı araçla kaçarak Başakşehir'de bir adrese gittiğini tespit etti.

Bunun üzerine harekete geçen emniyet güçleri, saldırıyı gerçekleştiren ve onlarla bağlantılı olduğu değerlendirilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik 30 adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, 51 kişiyi yakaladı.

Gözaltına alınan 51 kişiden 23'ü olayla bağlantıları bulunmadığı gerekçesiyle idari işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edildi.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünün koordinesinde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolü için Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirildi.

Aralarında kadınların da bulunduğu şüpheliler güvenlik önlemleri altında sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.

Zanlıların dijital materyallerinin de incelendiği belirtildi.

Zanlıların yakalandığı adresin yakınında kar maskeleri bulundu

Operasyonda, silahlı saldırıyı gerçekleştiren Tacikistan uyruklu A.K. ile Rus uyruklu D.T'nin yakalandıkları adresin çevresinde yapılan aramalarda, olayda kullandıkları değerlendirilen kar maskeleri de bulundu.

Saldırıda kullanılan silaha ise ulaşılamadığı belirtildi.

Öte yandan, gözaltındaki şüpheliler A.K. ile D.T'nin terör örgütü DEAŞ'la bağlantılarının araştırıldığı öğrenildi.

Polis ekiplerinin saldırıya ilişkin çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA
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