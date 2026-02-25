İstanbul Sıfır Atık Haftası Stratejik Koordinasyon Toplantısı düzenlendi

'İSTANBUL Sıfır Atık Haftası Stratejik Koordinasyon' toplantılarının ilki İstanbul Valiliği himayesinde düzenlendi. Sıfır Atık Vakfı koordinasyonunda gerçekleştirilen toplantıda bir konuşma yapan İstanbul Valisi Davut Gül, "Sıfır atık anlamında yapılabilecek işleri 8 senedir yapıyoruz. Bizim 1-7 Haziran'da yapmak istediğimiz, daha çok farkındalık oluşturmak. 7'den 70'e bunun herkes tarafından sahiplenmesi; bir yaşam biçimi olarak hayatımıza girmesi. Her sene 1-7 Haziran'da iyi örneklerin gösterilmesi. " dedi.

İstanbul'un çevre alanındaki dönüşüm sürecine yön verecek 'İstanbul Sıfır Atık Haftası Stratejik Koordinasyon Toplantısı' İstanbul Valiliği himayesiyle, Sıfır Atık Vakfı koordinasyonunda gerçekleştirildi.Toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde 2023 yılında kurulan Sıfır Atık Vakfıyla işbirliği kapsamında, 1-7 Haziran arasında düzenlenmesi planlanan 'İstanbul Sıfır Atık Haftası' etkinliklerinin yol haritası ele alındı. Toplantıya İstanbul Valisi Davut Gül, kaymakamlar, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, üniversite rektörleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerden temsilciler katıldı.

'YAPMAK İSTEDĞİMİZ DAHA ÇOK FARKINDALIK OLUŞTURMAK'

Programda bir konuşma yapan İstanbul Valisi Davut Gül, "Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde başlayan, 2017 yılından beri de her birinizin hem kurumsal anlamda hem bireysel anlamda alanda gördüğünüz, Türkiye'yi çevre politikaları anlamında belirleyici bir konuma getiren bir çalışmaya şahitlik ediyoruz. İmkan olduğunda destek veriyoruz, katkı vermeye çalışıyoruz. Bugün de 1-7 Haziran haftasının İstanbulumuzda 'Sıfır Atık Haftası' olarak ilan edilmesi, bunun birlikte etkinliklerinin yapılması ve koordinasyonunu yapmak üzere biraraya geldik. Hanımefendinin başlattığı bu çalışma, aslında bizim medeniyetin baş şehri olan İstanbulumuzda şahit olduğumuz, yaşadığımız, geçmişe baktığımızda vakıf medeniyetinde de vakıfların etkinliklerinde gördüğümüz çalışmalar. Biz Fatih'teyiz; Fatih'e şöyle çıkıp baktığımızda Fatih demek İstanbul demek. Mülkiyetlere baktığımızda önemli bir kısmının vakıflara ait olduğunu görüyoruz. İstanbulumuzun bu birlikte iş yapma kültürünü, Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde, Sıfır Atık Vakfımızın koordinasyonunda birlikte yapacağız. Sunumda da gördünüz; Türkiye COP31'e ev sahipliği yaparken bunun tesadüf olmadığını gördük. 8 yıllık bir mücadele; Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın, başta Murat Kurum bakanımız olmak üzere verdiği destek ve 86 milyon vatandaşımızın bu işi sahiplenmesi. Kurumsal anlamda da, bireysel anlamda da yapılabilecek çok iş var. Sıfır atık anlamında yapılabilecek işleri 8 senedir yapıyoruz. Bizim 1-7 Haziran'da yapmak istediğimiz, daha çok farkındalık oluşturmak. 7'den 70'e bunun herkes tarafından sahiplenmesi; bir yaşam biçimi olarak hayatımıza girmesi. Her sene 1-7 Haziran'da iyi örneklerin gösterilmesi. Dolayısıyla sahiplenirsek, 7-8 yılda geldiğimiz noktayı görünce, önümüzdeki 7-8 yılda da gideceğimiz yönü, yeri de üç aşağı beş yukarı tahmin edebiliyoruz" dedi.

'SIFIR ATIK ENSTİTÜSÜNÜ KURUYORUZ'

Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş da programda bir konuşma yaptı. Ağırbaş, "Yüksek Öğretim Kurulumuzla beraber üniversiteler seviyesine sıfır atık taşındı ve artık bu yıl itibarıyla İstanbul Teknik Üniversitemiz (İTÜ) işbirliğiyle Sıfır Atık Enstitüsü'nü kuruyoruz. Birleşmiş Milletler'in de (BM) destek olduğu Sıfır Atık Enstitüsü, inşallah önümüzdeki süreçte yüksek lisans ve doktora seviyesinde eğitim verecek, dünyaya diplomalı sıfır atık uzmanlarını yetiştirecek. Dünyada ilk olan Sıfır Atık Enstitüsü ile aracılığıyla bizler sıfır atık alanında çalışan, doktoralı ve yüksek lisanslı insanlara sahip olacağız. Sıfır atık aslında 360 derece ele alınan bütüncül bir yaklaşım. Bu yaklaşımda milli eğitimimiz var üniversitelerimiz var; azınlıklarımız var, kadınlarımız var; toplumun bütün kesimleriyle birlikte başarabileceğimiz bir çalışma. Çünkü bunun sonuçları toplumun bütün kesimlerini doğrudan etkiliyor. Bugün İstanbul'un denizlerinde müsilaj olduğu zaman şehirde yaşayan 16 milyon İstanbullunun hayatı etkileniyor. İstanbul'un hava kalitesinde bir sorun olduğu zaman 16 milyon vatandaşımızın, 16 milyon hemşehrimizin hayat kalitesi düşüyor. Bizler İstanbul'un 39 ilçesinde; belediyelerimizle, büyükşehirimizle, kamu kurumlarımızla, kaymakamlıklarımızla, Sayoıın Valimizin liderliğinde İstanbul'da sıfır atık hususunda gerçek bir farkındalığı, gerçek bir dönüşümü oluşturma noktasında kararlıyız" dedi.

'COP31'E 197 ÜLKEDEN 100 BİNDEN FAZLA KATILIMCI BEKLİYORUZ'

Ağırbaş, "Bu yıl Kasım ayında Türkiye önemli bir programa ev sahipliği yapacak. Birleşmiş Milletler'in İklim Zirvesi COP31, bu yıl Türkiye'de, Antalyamızda yapılacak. COP31'e 197 ülkeden 100 binden fazla katılım bekliyoruz. Birleşmiş Milletler'in 193 üyesi var; Birleşmiş Milletler üyesi olmayan ülkelerin de katıldığı global bir toplantı. Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhuriyet tarihinde ev sahipliği yapmış olduğu en büyük toplantıdan bahsediyoruz. İklim zirvesinde dünyanın geleceği konuşulacak, dünyayla alakalı önemli kararlar alınacak. Bu bağlamda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız, Murat Kurum COP Başkanı olarak görev yapıyor. Ben de COP'un Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu olarak bu yıl görev yapıyor olacağım. 'Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu ne yapar' sorusuna gelince; COP iki alandan oluşur. Biri Mavi Bölge (Blue Zone), diğeri de yeşil bölge (Green Zone) . Mavi Bölge dediğimiz kısımda devletler müzakereleri yapar tartışır. Yeşil Bölge dediğimiz yani benim sorumluluğumda olan kısımda ise özel sektör, sivil toplum ve devlet dışı aktörlerin katılacağı toplantılar planlanıyor. Biz Sıfır Atık Vakfı olarak hem yapmış olduğumuz kendi toplantılarımızda hem de bu yıl yapılacak olan Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'nde ortak aklı önemsiyoruz. Türkiye 86 milyon, İstanbul 16 milyon. Sıfır Atık Vakfı, İstanbul'da 16 milyon İstanbullunun vakfı; sizlerin vakfı. Türkiye'de 86 milyonun vakfı. Azınlıklarımızla, kadınlarımızla, gençlerimizle; hangi siyasi görüşte olursa olsun toplumun bütün paydaşlarıyla, dezavantajlı gruplarıyla, kırılgan gruplarıyla 16 milyonun vakfıyız, 86 milyonun vakfıyız" dedi.

'Sıfır Atığın Başkenti İstanbul' hedefi doğrultusunda tüm paydaşları ortak bir çalışma zemini etrafında buluşturmanın amaçlandığı toplantıda, kurumların aktif paydaş olarak konumlandırılması ve sürdürülebilir çevre politikalarının sahaya yansıtılması hedefleniyor. Sözkonusu çalışmaların Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek COP31 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı hazırlıklarına da yerel katkı sunması bekleniyor.