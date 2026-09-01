Sırra kadem basmıştı! 4 yıl sonra korkunç gerçek ortaya çıktı - Son Dakika
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Sırra kadem basmıştı! 4 yıl sonra korkunç gerçek ortaya çıktı

Sırra kadem basmıştı! 4 yıl sonra korkunç gerçek ortaya çıktı
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İstanbul'da 2022 yılında tedavi amacıyla götürüldüğü hastaneden izinsiz ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan 17 yaşındaki Zeynep Yıldırım'ın öldürüldüğü ortaya çıktı. Genç kızın telefonundan alınan son sinyalin Esenyurt'taki F.D.'nin evinden geldiğini belirleyen polis, İstanbul ve Sinop'ta düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Zeynep Yıldırım'ın cesedinin bulunması için çalışmalar sürüyor.

4 yıldır kayıp olarak aranan Zeynep Yıldırım'la ilgili yürütülen soruşturmada yeni bulgulara ulaşıldı. Polis ekiplerinin telefon kayıtları üzerinden derinleştirdiği çalışma sonucunda genç kızın öldürüldüğü ortaya çıktı.

HASTANEDEN AYRILDI, BİR DAHA HABER ALINAMADI

Zeynep Yıldırım, 12 Eylül 2022 tarihinde tedavi amacıyla götürüldüğü İstanbul'daki hastaneden izinsiz olarak ayrıldı. O tarihte 17 yaşında olan Yıldırım'dan daha sonra haber alınamadı. Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, yaklaşık 4 yıldır kayıp olan genç kızın bulunması amacıyla çalışma başlattı. Ekiplerin yaptığı incelemelerde Yıldırım'ın telefon kayıtları mercek altına alındı.

Sırra kadem basmıştı! 4 yıl sonra korkunç gerçek ortaya çıktı

TELEFONUNDAN SON SİNYAL ESENYURT'TA ALINDI

Polis ekipleri telefon kayıtları üzerinden yaptıkları çalışmada Zeynep Yıldırım'ın son olarak F.D. isimli kişiyle görüştüğünü belirledi. Genç kızın telefonundan alınan son sinyalin ise Esenyurt'ta F.D.'nin evinden geldiği tespit edildi. Bunun üzerine çalışmalar F.D. ve bağlantılı olduğu kişiler üzerinde yoğunlaştırıldı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda polis, Zeynep Yıldırım'ın 4 Ekim 2022 ile 10 Ekim 2022 tarihleri arasında öldürüldüğünü değerlendirdi.

ŞÜPHELİLERDEN BİRİ BAŞKA CİNAYETTEN CEZAEVİNDE

Soruşturmada dikkat çeken bir başka ayrıntı da F.D. hakkında ortaya çıktı. Polis ekipleri, F.D.'nin 2024 yılında başka bir kişinin öldürülmesiyle ilgili tutuklanarak cezaevine gönderildiğini tespit etti. Yürütülen çalışmalar sonucunda Zeynep Yıldırım'ın ölümüyle bağlantılı olduğu değerlendirilen toplam 6 şüpheli belirlendi.

Sırra kadem basmıştı! 4 yıl sonra korkunç gerçek ortaya çıktı

İSTANBUL VE SİNOP'TA EŞ ZAMANLI OPERASYON

Şüphelilerin yakalanması amacıyla 1 Eylül 2026 tarihinde İstanbul ve Sinop'ta belirlenen 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda olayla bağlantılı olduğu belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

ZEYNEP'İN CESEDİ ARANIYOR

Soruşturmanın bundan sonraki aşamasında çalışmalar genç kızın cesedinin bulunmasına yoğunlaştı. Polis ekiplerinin Zeynep Yıldırım'ın cesedinin yerini belirlemek için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi. Soruşturma kapsamında cinayetin nasıl işlendiği ve genç kızın cesedinin nereye bırakıldığına ilişkin çalışmalar devam ediyor.

Sırra kadem basmıştı! 4 yıl sonra korkunç gerçek ortaya çıktı
Kaynak: DHA

İstanbul Beşiktaş, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sırra kadem basmıştı! 4 yıl sonra korkunç gerçek ortaya çıktı - Son Dakika

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