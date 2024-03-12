İstiklal Marşı, Türkiye\'nin yedi bölgesine özgü müzik aletleriyle seslendirildi

İstiklal Marşı, kabulünün 103. yıl dönümünde Türkiye'nin yedi bölgesine özgü ve Rusya'ya ait yöresel müzik aletleriyle seslendirildi.
Moskova Yunus Emre Enstitüsü (YEE), İstiklal Marşı'nın kabulü ve İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'u "Türk'ün özü, Akif'in sözü" temasıyla anmak amacıyla program düzenledi.
Programda, İstiklal Marşı'nın bestelenmiş ilk iki kıtası Türkiye'nin yedi bölgesinden yedi şehre özgü kemane, kanun, ney, tambur, ud, bağlama, kopuz, keman gibi müzik aletleri ve Rusya'ya ait yöresel müzik aletleri olan bayan, balalayka ve gusli eşliğinde seslendirildi.
Video kaydı yapılan çalışma akademisyen, müzisyen ve öğrencilerden oluşan 115 kişinin çabası sonucu ortaya çıkarıldı.
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinden Kubilay Kolukırık'ın sanat koordinatörlüğünü yaptığı çalışmaya, Antalya'dan Akdeniz Üniversitesi, Erzurum'dan Atatürk Üniversitesi, Aydın'dan Adnan Menderes Üniversitesi, Şanlıurfa'dan Harran Üniversitesi, Kastamonu Üniversitesi, Balıkesir Üniversitesinden katılım sağlandı. Rusya'dan da bazı Rus sanatçılar projeye dahil oldu.
Ayrıca programda müzik direktörü Prof. Dr. Sıtkı Akarsu eşliğinde Kastamonu Üniversitesi korosunun oratoryo şeklinde İstiklal Marşı'nın üçüncü kıtasından onuncu kıtasına kadar seslendirdiği video yayınlandı.
Bağcılar Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezinin kayda aldığı sanal gezi Bağcılar Belediyesi Kültür Müdürü Halil İbrahim Şan'ın anlatımıyla gerçekleştirildi.
Moskova YEE'de düzenlenen programda konuşan Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç de milletin yaşadığı en buhranlı dönemde "Korkma" diye başlayan İstiklal Marşı'nın kahraman orduya ve millete umut ve cesaret aşıladığını, milli mücadele ruhunun canlanmasına vesile olduğunu belirtti. Bilgiç, "Bu marş, Türk milletinin inancının yenilmez azminin vicdanın ortak sesidir." ifadesini kullandı.
Mustafa Kemal Atatürk'ün İstiklal Marşı'nda en çok beğendiği yerin "Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet; hakkıdır, Hakk'a tapan milletimin istiklal" mısraları olduğunu söylediğini anlatan Bilgiç, Atatürk'ün bu mısraları milletin unutmamasını istediğini hatırlattı.
Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı hakkında "Allah bir daha bu millete bir İstiklal Marşı yazdırmasın." şeklindeki sözlerini anımsatan Bilgiç, "Bugün Gazze'de kardeşlerimiz mezalime ve insanlık dışı barbarca saldırılara maruz kalmaktadır. Filistinli kardeşlerimizin özgürlüklerine ve devletlerine en kısa sürede kavuşmalarını istiyoruz. Gazze'de bugün tanık olduğumuz yüzyıl önce verdiğimiz destansı mücadelenin ne kadar önemli olduğunu gözler önüne sermektedir." diye konuştu.
YEE Başkanı Şeref Ateş de "İstiklal Marşımız, milletimizin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin sembolü, vatan sevgisi, milli birlik ve beraberlik duygularımızın en güçlü şekilde ifadesidir." dedi.
Ayrıca programda Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.Yücel Oğurlu, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil de çevrim içi katılarak birer konuşma yaptı.
Programa Moskova YEE Koordinatörü Mehmet Ülker, büyükelçilik ile Türk kurum ve kuruluşları temsilcilerinin yanı sıra Rus ve Türk vatandaşları da katıldı.
Son Dakika › Güncel › İstiklal Marşı, Türkiye'nin yedi bölgesine özgü müzik aletleriyle seslendirildi - Son Dakika
Ataşehir'de meydana gelen olayda, bir otomobilin kontrolden çıkarak BİM markete daldığı bildirildi. Kazada bir kişi yaralanırken, olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs hastaneye kaldırılırken, sürücü gözaltına alındı. Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonda terör örgütü MLKP'ye üye oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 9 kişiden 3'ü tutuklandı. Diğer 6 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Bu operasyon, 22 Eylül 2023 tarihinde gerçekleştirilen zincirleme baskınların ardından yapılan en son operasyondur.
Eyüpsultan'da meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücünün babası ve kazadan sonra yaralılardan birinin kayıp telefonunu emniyete teslim eden kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı konuldu. Kazada hayatını kaybeden kişinin babası olan şüpheli tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Edirne'de jandarmanın kontrol noktasından kaçan 7 düzensiz göçmenin bulunduğu aracın sürücüsü, polis ekipleri tarafından yakalandı. Sürücü ve göçmenlerin işlemleri tamamlandıktan sonra sürücü adliyeye sevk edilerek tutuklandı, göçmenler ise İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Şırnak'ın İdil ilçesinde, Batman ve Diyarbakır nüfusuna kayıtlı 2 şahıs, Kur'an okuyan öğrencilere yardım toplama bahanesi ile vatandaşları dolandırmaya çalışırken jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şahısların kullandıkları araçta yapılan aramada, çeşitli eşyalar ele geçirildi.
Eyüpsultan'da yazar Eylem Tok'un 17 yaşındaki oğlunun karıştığı kaza sonucu Oğuz Murat Aci'nın hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmada, baba Bülent Cihantimur'un şirket çalışanı olan ve olay günü anne ile oğlunu havalimanına götürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı.
Karabük'ün Eflani ilçesinde çıkan samanlık yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının soba külünden çıktığı tahmin ediliyor. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail'in Gazze'ye tıbbi yardım taşıyan bir tırı çocuklar için medikal kitler içerisinde bulunan medikal makaslar nedeniyle geri çevirdiğini açıkladı. İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ablukası devam ediyor ve insani yardımların teslimatı zorlaşıyor.
Bursaspor, Serik Belediyespor'la berabere kalınan maçın ardından bir gün izin yaptı ve bugün moralsiz şekilde Kırşehir FSK maçı hazırlıklarına başladı.
Sizin düşünceleriniz neler ?