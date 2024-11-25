İtalya'dan Gazze'ye Yeni Yardım İnisiyatifi

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İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Orta Doğu'daki istikrarsızlığa kalıcı çözüm sağlamak için çalıştıklarını ve ilerleyen günlerde Gazze'ye yeni insani yardımlar göndereceklerini söyledi.

İtalya merkezli düşünce kuruluşu Uluslararası Siyasi Çalışmalar Enstitüsünün (ISPI), İtalya Dışişleri Bakanlığının katkılarıyla bu yıl 10'uncusunu düzenlediği "MED Akdeniz Diyalog Forumu 2024", Roma'daki Waldorf Astoria Oteli'nde başladı.

Bugünkü açılış oturumuna İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati, Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Abdullah Buhabib, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ve Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt'ın aralarında bulunduğu çok sayıda davetli katıldı.

Açılışta konuşan ev sahibi Bakan Tajani, MED Forumu'nun her zaman barış ve diyaloğu teşvik etmek için değerli bir platform olduğunu belirterek, "Biz İtalya olarak, Orta Doğu'daki istikrarsızlığa kalıcı bir çözüm sağlamak için yorulmadan çalışıyoruz." dedi.

Tajani, Orta Doğu'da savaşın sonu yok gibi göründüğünü ancak savaşa alışmamalarının gerektiğini ifade etti.

Gazze'de ateşkes için çalıştıklarını dile getiren Tajani, İsrailli esirlerin serbest bırakılmasının ve Gazze Şeridi'nde insani yardıma erişimin teşvik edilmesinin gerektiğini söyledi.

Bakan Tajani, İtalya olarak Birleşmiş Milletler'in (BM) ilgili kuruluşlarıyla başlattıkları "Gazze için Gıda" girişimini hatırlatarak, "Önümüzdeki birkaç gün içinde yeni insani yardımları taşıyacak bir uçak, Brindisi'den hareket edecek. Aynı zamanda kısa zaman içinde Dünya Gıda Programı'na Gazze için bağışladığımız 15 kamyon ve tonlarca yardımı götürmek için Ravenna'dan bir gemi hareket edecek ve bu yardımlar Gazze Şeridi'nde dağıtılacak." diye konuştu.

Bakan Tajani, Akdeniz'deki istikrarsızlığın Kızıldeniz'e ulaştığına ve Somali'ye ulaşma riski taşıdığına dikkati çekti.

Afrika'nın İtalya hükümetinin öncelikleri arasında yer aldığını belirten Tajani, Afrika'nın büyümesi halinde Avrupa ve tüm Akdeniz'in büyüyeceğini vurguladı.

Açılışta konuşan Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar da Orta Doğu'da kısa vadede hemen ateşkesi, uzun vadede ise iki devletli çözümü desteklerini söyledi.