İtalya, Ukrayna'ya Silah Desteğini Sınırlandırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İtalya, Ukrayna'ya Silah Desteğini Sınırlandırdı

Tajani, Ukrayna'ya gönderilen silahların yalnızca Ukrayna topraklarında kullanılacağını belirtti.

18.11.2024 17:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Rusya- Ukrayna Savaşı'nda Kiev'e destek için gönderdikleri silahların sadece Ukrayna topraklarında kullanılabileceğini ve bu tutumlarında değişiklik olmadığını söyledi.

Tajani, Brüksel'deki Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın oturum aralarında İtalyan basın mensuplarına uluslararası ve AB gündemindeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD yönetiminin, Ukrayna'ya uzun menzilli Amerikan silahlarını sınırlı şekilde Rusya topraklarında kullanma imkanı tanıyacak izni verdiği hatırlatılan ve İtalya'nın tutumu sorulan Tajani, "Ukrayna'nın silah kullanımına ilişkin tutumumuz değişmedi. Bunlar yalnızca Ukrayna topraklarında kullanılabilir." dedi.

Tajani, Rusya-Ukrayna Savaşı'na çözüm için geniş katılımlı konferans istediklerini dile getirerek, "Biz, Rusların, Çinlilerin, Hintlerin ve Brezilyalıların katılımıyla barış konferansından yanayız ve umarım Pekin, Moskova'nın bu anlamsız savaşa son verilmesi gerektiğini anlamasında olumlu rol oynayabilir. Elbette, Kuzey Kore askerlerinin (Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki) varlığı iyiye işaret değil." diye konuştu.

İtalyan Bakan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in telefon görüşmesine ilişkin de "(Bu telefon görüşmesinin) Büyük bir etkisi olduğunu düşünmüyorum. Bence NATO'ya üye tüm ülkelerin ve muhatapların ortak ve uyumlu karar alması doğru olacaktır, bu yüzden barış konferansına ihtiyaç var." ifadelerini kullandı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in İsrail konusundaki teklifine de bakacaklarını belirten Tajani, "Ancak İsrail ile diyaloğu boykot etmenin hiçbir anlamı yok. Barış için çalışmak istiyorsanız İsrail'le konuşmadan edemezsiniz. İsrail'e Lübnan ve Gazze'de ateşkes sağlanması gerektiğini söylemek başka bir şeydir ancak diyaloğu kesmeyi düşünmek işe yaramaz." şeklinde konuştu.

Tajani, yeni AB Komisyonunun göreve başlamasında gecikmenin, yarım milyar AB vatandaşı için çok ciddi bir hata olacağına işaret etti. Tajani, İtalya'nın AB Komisyonunda başkan yardımcılığı pozisyonu için aday gösterdiği ve adı üzerinde birtakım tartışmalar olan Raffaele Fitto'nun hem komisyon üyesi hem de başkan yardımcılığı için gerekli tüm özellikleri taşıdığını savundu.

Kaynak: AA

Antonio Tajani, Avrupa Birliği, Dış Politika, Diplomasi, Konferans, Politika, Ukrayna, Savunma, İtalya, Güncel, Dünya, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İtalya, Ukrayna'ya Silah Desteğini Sınırlandırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:47 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz enflasyonda iddialı konuştu: Bu tarihten itibaren bahsetmeyeceğiz Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz enflasyonda iddialı konuştu: Bu tarihten itibaren bahsetmeyeceğiz
17:12 Yenidoğan Çetesi’nin avukatı: Türkiye’de böyle yargısız infaz görülmemiştir Yenidoğan Çetesi'nin avukatı: Türkiye'de böyle yargısız infaz görülmemiştir
16:34 Ayhan Bora Kaplan’dan mahkeme başkanına: Vereceğiniz karar benim için yok hükmündedir Ayhan Bora Kaplan'dan mahkeme başkanına: Vereceğiniz karar benim için yok hükmündedir
15:49 Salondan çıkartılan avukattan mahkeme başkanına tepki: 2 kere uyardım, kanunu dinlemiyor Salondan çıkartılan avukattan mahkeme başkanına tepki: 2 kere uyardım, kanunu dinlemiyor
15:02 MSB’den kılıçlı yemin töreniyle ilgili yeni açıklama: Mesele okunan metin değil, emre uyulmamasıdır MSB'den kılıçlı yemin töreniyle ilgili yeni açıklama: Mesele okunan metin değil, emre uyulmamasıdır
08:19 Psikolojik sorunları olan anne not bırakıp evi ateşe verdi: Kendisi ve çocuğu öldü Psikolojik sorunları olan anne not bırakıp evi ateşe verdi: Kendisi ve çocuğu öldü
08:11 İsrail küme düştü İsrail küme düştü
08:02 Bu gece yarısından itibaren benzine 62 kuruş indirim gelmesi bekleniyor Bu gece yarısından itibaren benzine 62 kuruş indirim gelmesi bekleniyor
08:01 Meteoroloji’den 16 ile sarı kodlu uyarı Meteoroloji'den 16 ile sarı kodlu uyarı
07:50 Anderson Talisca Fenerbahçe’ye imzayı atıyor Anderson Talisca Fenerbahçe'ye imzayı atıyor
07:32 Kiralık konutlarda ’’yıllık kontrat’’ dönemi Kiralık konutlarda ''yıllık kontrat'' dönemi
07:15 Nevzat Bahtiyar’ın oğlu: Güran ailesi camide gizli toplantılar yapıyor Nevzat Bahtiyar'ın oğlu: Güran ailesi camide gizli toplantılar yapıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2024 18:45:19. #1.13#
SON DAKİKA: İtalya, Ukrayna'ya Silah Desteğini Sınırlandırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.