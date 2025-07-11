İtalya ve Fransa'dan Ukrayna ve Orta Doğu Zirvesi

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile Fransa Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot'un, Roma'da Ukrayna ve Orta Doğu'daki gelişmeleri kapsamlı şekilde görüştükleri bildirildi.

İtalya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, iki bakanın da Roma'da dün ve bugün yapılan "Ukrayna'nın Yeniden İnşası Konferansı"na devlet ve hükümet başkanlarının, işletmelerin ve sivil toplum kuruluşlarının yoğun katılımını memnuniyetle karşıladığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tajani, "İtalya, yeniden inşa sürecine gerekli tüm aktörleri dahil etmek ve AB ile ABD'nin Ukrayna'ya desteğini birlikte sürdürmesini sağlamak için çalıştı." ifadesini kullandı.

Bakanlık açıklamasında, Tajani'nin, Roma'daki konferans kapsamında çevrim içi yapılan "Gönüllüler Koalisyonu" toplantısını, "Avrupa ile Amerika arasında Ukrayna savaşı konusunda ortak vizyonun güçlendirilmesi yönünde ileriye dönük önemli bir adım" olarak nitelediği de belirtildi.

Orta Doğu'daki gelişmeler

İki bakanın görüşmesinde, Orta Doğu'daki gelişmelerin önemli yer tuttuğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tajani ve Barrot, Gazze'de derhal ateşkes sağlanmasının, insani yardımların bölgeye erişiminin önünün açılmasının ve rehinelerin serbest bırakılmasının gerekliliğini vurguladı. Her iki bakan da Fransa ve İtalya'nın aktif olarak katıldığı Avrupa Birliği'nin (AB) Refah misyonuna desteklerini yineledi. Tajani, Mısır ve Katar başta olmak üzere bölgesel ortaklarla ve ABD ile yakın temas içinde olduklarını belirtti."

Açıklamada, bakanların İran krizini de görüştükleri paylaşılarak, "İran krizine ilişkin olarak Tajani ve Barrot, Tahran'ın nükleer silah edinmesini önlemek amacıyla ortak hareket etme kararlılıklarını dile getirdi. Her iki bakan da bölgesel istikrar ve uzun vadeli güvenliğin yalnızca müzakereler yoluyla sağlanabileceğine inandıklarını belirterek, Washington ile Tahran arasındaki doğrudan temasları desteklediklerini kaydetti." denildi.

İki bakanın da Orta Doğu'nun istikrara kavuşturulması ve güvenliğinin sağlanması için Birleşmiş Milletler'in (BM) rolünün hayati önemde olduğu konusunda hemfikir oldukları bildirilen açıklamada, "Özellikle BM Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL) aracılığıyla Lübnan'da yürütülen istikrar çabaları ve Libya'da siyasi sürecin yeniden canlandırılmasının gerekliliği vurgulandı. Görüşmede ayrıca, Suriye'deki gelişmeler de ele alındı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Tajani ve Barrot'un, İtalya ile Fransa arasındaki bağlantıların güçlendirilmesi ve Mont Blanc Tüneli'nin modernizasyonu ile Torino- Lyon yüksek hızlı tren hattı gibi ortak stratejik projeler üzerinde diyaloğun sürdürülmesi gerektiği konusunda mutabık kaldıkları aktarıldı.