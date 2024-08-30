İtalya ve Malta'da 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü Kutlandı - Son Dakika
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İtalya ve Malta'da 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü Kutlandı

İtalya ve Malta\'da 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü Kutlandı

İtalya ve Malta'da 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı. Türkiye'nin Roma Büyükelçiliğinde düzenlenen resepsiyonda Türk ve İtalyan milli marşları okundu. Türk Silahlı Kuvvetlerinin dünya barışına katkı sağladığı vurgulandı. Malta'da ise Türk Şehitliği'nde tören düzenlendi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayram mesajı okundu.

30.08.2024 17:47
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İtalya ve Malta'da 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü, düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Türkiye'nin Roma Büyükelçiliğinde resepsiyon düzenlendi.

Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Ömer Gücük, Büyükelçilik Müsteşarı Ayça Sarıtekin, Roma Büyükelçiliği Silahlı Kuvvetler ve Deniz Ataşesi Albay İbrahim Akgül'ün davetlileri kapıda karşıladığı resepsiyon, 1 dakikalık saygı duruşu ile Türk ve İtalyan milli marşlarının okunmasıyla başladı.

Gücük, burada yaptığı konuşmada, "Türk Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktalarından biri, Türk Silahlı Kuvvetlerinin 26 Ağustos 1922'de Anadolu'daki işgalci güçlere karşı başlattığı 'Büyük Taarruz' olmuştur. Bu taarruz, 30 Ağustos 1922'de Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde gerçekleşen 'Başkomutanlık Meydan Muharebesi' ile zafere ulaşmıştır. Böylece Türk milleti Anadolu'yu sonsuza dek vatanı olarak tescil etmiş ve 29 Ekim 1923'te Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasına giden yolu açmıştır." diye konuştu.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin bugün, Akdeniz, Karadeniz, Libya, Kosova, Somali, Irak, Suriye, Katar ve daha birçok bölgede görev yaptığını dile getiren Gücük, "Atatürk'ün 'Yurtta sulh, cihanda sulh' ilkesi ışığında, müttefiklerimizin ve BM, NATO gibi kuruluşların kuvvetleriyle işbirliği içerisinde dünya barışına katkı sağlamaktadır. Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı'mızı Roma'da dost ve müttefik ülkelerin temsilcileriyle kutlamaktan mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Gücük, Cumhuriyetin kurucusu ve Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Milli Mücadele kahramanlarını rahmet ve minnetle andığını belirtti.

Büyükelçi Gücük, daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bayram mesajını okudu.

Resepsiyona, Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Ufuk Ulutaş, KKTC Roma Temsilcisi Mustafa Kemal Beyazbayram, İtalyan savunma sanayi şirketi Leonardo'nun başkanı Stefano Pontecorvo ile İtalya Silahlı Kuvvetlerinden çok sayıda subay, NATO'nun Napoli'deki Müşterek Kuvvet Komutanlığında görevli Türk subaylar, Roma'da görev yapan farklı ülkelerin askeri ataşeleri ve ilgililer katıldı.

Resepsiyonda davetlilere, Türk mutfağının öne çıkan lezzetlerinden ikram edildi.

Malta'da Türk Şehitliği'nde tören düzenlendi

Malta'da da Türkiye'nin Valetta Büyükelçiliği tarafından Malta Türk Şehitliği'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tören gerçekleştirildi.

Malta'da başkent Valetta yakınlarındaki Marsa semtinde bulunan Türk Şehitliği'nde düzenlenen törene, Türkiye'nin Valetta Büyükelçisi Erdeniz Şen, büyükelçilik yetkilileri ve vatandaşlar katıldı.

Büyükelçi Şen, anıta çelenk bıraktıktan sonra şehitler anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Malta Türk Şehitliği'ndeki bayram töreninde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bayram mesajı okundu.

Şen ve beraberindekiler daha sonra şehitlikteki kabirlere tek tek kırmızı karanfil bıraktı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İtalya ve Malta'da 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü Kutlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İtalya ve Malta'da 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü Kutlandı - Son Dakika
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