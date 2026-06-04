İtalyan Lisesi\'nde Grev Sona Erdi

ÖZEL İtalyan Lisesi'nde toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde yaşanan anlaşmazlık üzerine okulda çalışan Türk öğretmenlerin 123 gündür sürdürdüğü grev, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından sona erdi. Lisenin önünde basın açıklaması gerçekleştiren TEZ-KOOP İş Sendikası İstanbul 5 No'lu şube başkanı Selahattin Karakurt, "Varılan uzlaşmayla, hem okuldaki ayrımcılığa son veren hem de mali haklarımızı güvenceye alan emsal niteliğinde bir anlaşmaya vardık. Artık Türk öğretmenleri bu okulda uluslararası standartlarda çalışma koşullarına ve hakkaniyetli bir ek ders sistemine kavuşmuştur" dedi.

Özel İtalyan Lisesi'nde toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde yaşanan anlaşmazlık nedeniyle Türk öğretmenlerin sürdürdüğü grev, 123'üncü gününde sona erdi. Öğretmenlerin bağlı bulunduğu Tez-Koop-İş Sendikası tarafından yapılan açıklamada, grevin hukuki dayanağını oluşturan tutanağın imzalandığı ve okul yönetimi tarafından gerekli resmi işlemlerin tamamlanarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na iletildiği bildirildi. Öğretmenler adına yapılan açıklamada, "İstanbul Özel İtalyan Lisesi'nde 123 gündür devam eden grevimiz, bugün hukuki bağlayıcılığı olan tutanağın imzalanmasıyla sona eriyor. 123 gündür kalbimizde taşıdığımız o büyük özlem nihayet bitiyor. Yarın saat 12.00'de ait olduğumuz yere, en önemlisi sizlere kavuşuyoruz" ifadeleri kullanıldı.

VELİLERDEN SÜREÇ BOYUNCA DESTEK

Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde yaşanan anlaşmazlığın ardından başlayan grev sürecinde veliler de çeşitli açıklamalarla öğretmenlere destek verdi. Özellikle Milli Eğitim Bakanlığı tarafından görevlendirilen 12 öğretmenin mahkemenin yürütmeyi durdurma kararı sonrasında okuldan ayrılmasıyla birlikte veliler çözüm çağrılarını artırmıştı. Veliler, öğretmenlerin eğitim sürecinin asli unsuru olduğunu belirterek hem okul yönetimine hem de ilgili kurumlara uzlaşma çağrısında bulunmuş, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde gerçekleştirilen açıklamalara da destek vermişti. Okul Aile Birliği ve çok sayıda veli, süreç boyunca öğretmenlerin taleplerinin dikkate alınmasını isterken, öğrencilerin eğitim faaliyetlerinin kalıcı ve sağlıklı şekilde sürdürülebilmesi için tarafların anlaşmaya varması gerektiğini savunmuştu. 123 gün süren grevin sona ermesiyle birlikte öğretmenlerin yeniden görevlerine dönmesi, öğrenciler ve veliler tarafından memnuniyetle karşılandı. Öğretmenler, okul önünde yapılacak basın açıklamasının ardından ders başı yaparak eğitim-öğretim faaliyetlerine kaldıkları yerden devam edecek.

'KURUMSAL VE PROFESYONEL STATÜ GÜVENCE ALTINA ALINMIŞTIR'

Lisenin önünde basın açıklaması gerçekleştiren TEZ-KOOP İş Sendikası İstanbul 5 No'lu şube başkanı Selahattin Karakurt, "Tam 123 gün dile kolay. Bu okulun kapısında, kışın en zifiri soğuğunda, ayazda, yağmurda, o çadırın altında birbirimize sarılarak, sendikamızın çatısı altında kenetlenerek direndik. Öğretmen ders verir, ama asla boyun eğmez dedik. O çadırda yaktığımız adalet meşalesini, bugün hep birlikte zaferin kalbine taşıdık. Haklıydık, sonuna kadar haklıydık ve sendikal gücümüzle biz kazandık. Biz bu mücadeleye neden başladık? Türk öğretmenleri olarak daha ağır bir ders yükünün altında ezilmeye, kötü çalışma koşullarına ve mesleki standartlarımızın yok sayılmasına karşı 'Artık yeter' demek için çıktık. Son üç yıldır dondurulan, enflasyon karşısında eriyen ücretlerimize, uğradığımız o haksız ayrımcılığa karşı inançla yürüdük. ve bugün, o inancın karşılığını aldık. Varılan uzlaşmayla, hem okuldaki ayrımcılığa son veren hem de mali haklarımızı güvenceye alan emsal niteliğinde bir anlaşmaya vardık. Artık Türk öğretmenleri bu okulda uluslararası standartlarda çalışma koşullarına ve hakkaniyetli bir ek ders sistemine kavuşmuştur. Bu çetin müzakerelerin sonucunda, çalışma koşullarımız adil ve mesleki standartlara uygun hale getirilmiş, emeğimizin hak ettiği kurumsal ve profesyonel statü güvence altına alınmıştır" ifadelerini kullandı.

'ÖNCELİĞİMİZ EĞİTİM VE ÖĞRETİM FAALİYETLERİNİN DÜZENLİ ŞEKİLDE YENİDEN TESİS EDİLMESİ'

Avukat Hafize Özdilek, "Türkiye Ticaret Kooperatif Eğitim, Büro ve Güzel Sanatlar İşçileri Sendikası tarafından yapılan açıklama doğrultusunda okulumuzda devam eden grevin bugün saat 12.00 itibarıyla sona ereceği ve öğretmenlerimizin görevlerine döneceği kamuoyuna, İŞKUR'a ve Çalışma Bakanlığına bildirilmiştir. Okul yönetimi olarak görevine dönmek isteyen tüm öğretmen ve personelin okula giriş yapabilmesi ve görevine başlayabilmesi için gerekli hazırlıklar süratle tamamlanmış ve sürecin sakin, düzenli, hukuka uygun ve öğrencilerimizin üstün yararı gözetilerek yürütülecek olduğunu bildirmek istiyorum. Öğretmen ve personelin okula girişleri kesinlikle engellenmeyecek ve dönüş işlemleri yalnızca idari kayıt, güvenlik, okul düzeni ve hukuki yükümlülükler açısından kayıt altına alınacaktır. Bu işlemlerde herhangi bir öğretmenimizi hedef alma veya sendikal hak kullanımını nedeniyle sorgulama amacımız bulunmamaktadır. Bu aşamada önceliğimiz eğitim ve öğretim faaliyetlerinin güvenli ve huzurlu, düzenli şekilde yeniden tesis edilmesidir. Tüm tarafların haklarına saygılı, yapıcı ve sakin bir normalleşme sürecini yürütmek istiyoruz ve aynı şeyi öğretmenlerimizden de devamında bekliyoruz" şeklinde konuştu.

'ÖĞRENCİLERİME KAVUŞACAĞIM İÇİN ÇOK HEYECANLIYIM'

İtalyan Lisesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Başak Baysalı, "Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeniyim. 12 yıldır Özel İtalyan Lisesi'nde çalışıyorum. Çok zor geçen bir 4 aydı. Çok yorulduk, çok zor koşullarda mücadele ettik. Birçok şeyi göze aldık. Bedeller ödemeyi de göze alarak çıktık bu kapıdan ama mecburduk. Öncelikle kendi haklarımız için, sonra özel sektörde çalışan tüm öğretmen arkadaşlarımız için bu mücadeleyi vermek zorundaydık. Bir kadın olarak da bu bir ayakta kalma mücadelesiydi benim için. Çok mutluyum kazanımla sonuçlandığı için. Elbette mücadelenin kendisi de eylem olarak çok kıymetli ama kazanımla sonuçlandığı için, haklarımız bundan sonra görece olarak geçmişe göre daha iyi olduğu için, güvence altına alındığı için çok mutluyuz. Çok heyecanlıyız ama tabii ki en büyük heyecan öğrencilerime kavuşacağım için. Çünkü onları çok özledim. Mesleğini çok severek yapan bir öğretmenim ben. Bu mesleği tercih ettim; yapmak zorunda olduğum için yapmıyorum, gerçekten sevdiğim için yapıyorum. Onlardan ayrı kalmak bu 4 ayın en zoruydu. Onlara kavuşacağım anı iple çekiyorum şu anda ve mesleğe başladığım ilk günkü gibi heyecanlı olduğumu söyleyebilirim" dedi.

'BU GÖREVİ BİR MADALYA OLARAK, NİŞAN OLARAK GÖĞSÜMDE TAŞIYACAĞIM'

İtalyan Lisesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Sabri Ergül, "Ben bu okulda Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeniyim. 9 yıldır bu okulda çalışıyorum. Gerçekten çok heyecanlıyım. Sabah 05.30'ta uyudum. Sanki küçük bir çocuğum ve sabah işte bayram ve işte bayramlıklarımı giyip, giyip akrabalarımı gezeceğim. Onun heyecanıyla çok zordu ve sabah heyecanla giyinip koşup geldim. Evet, bir mücadele ettik ve bu mücadeleyi taçlandırdık. Dünyamızda, ülkemizde gerçekten bir şeyin mücadelesini verip bunu başarıya ulaştırmak çok zor. Bunun örneğini taşımak çok önemli. Hayatımızdaki en önemli ödül şu an bu grevin kazanılması. Ömür boyu bu görevi bir madalya olarak, nişan olarak göğsümde taşıyacağım. Gerçekten büyük bir özlem taşıyoruz. Biz bu yola tabii ki hayata adaletsiz yaşayıp öğrencilere adaletli olmayı öğretemezdik. Bunu da öğretmek, diğer öğretmenlere, öğrencilere öğretmek için bu yola girdik. Haklarımızı almak için ilk bu greve başladık" diye konuştu.