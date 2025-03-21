İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'ndan Bahçeli'ye Tepki - Son Dakika
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İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'ndan Bahçeli'ye Tepki

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Antalya'da katıldığı iftar programında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin PKK'ya yönelik Malazgirt'te kongre çağrısını eleştirerek yeni bir muhalefet anlayışına ihtiyaç olduğuna dikkat çekti. Dervişoğlu, haksızlıklara karşı birleşik bir muhalefet temsilcisi olacaklarını belirtti.

21.03.2025 21:51  Güncelleme: 00:29
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(ANTALYA) - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu Antalya'da katıldığı iftar programında, terör örgütü PKK'ya Malazgirt'te fesih kongresi çağrısı yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye tepki gösterdi ve "Sen Sayın Devlet Bahçeli o kongreyi DEM Partili belediye başkanının riyasetinde Malazgirt'te kurdurabilirsin ve hatta istersen o kongrenin Divan başkanı bile olabilirsin ama ben Antalyalı kardeşimle Ankara'da Türkçüler gününü kutlayacağım" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde Çarşamba pazarında düzenlenen iftar programına katıldı. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, yaklaşık dört bin kişinin katıldığı programda vatandaşa seslenmek için kürsüye çıktığında Down Sendromlu bir genç kız çiçek taktim etti. Dervişoğlu, konuşmasına 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü'nü ve Nevruz Bayramını kutlayarak başladı.

"CHP'nin kongresini iptale yeltenmek bir siyasi çılgınlık olarak ancak tarif edilebilir"

CHP'nin kongresine ilişkin iptal kararını siyasi çılgınlık olarak nitelendiren Dervişoğlu, "Biz her zaman doğrularım yanında olmak mecburiyetindeyiz. Her zaman adaletsizliğin karşısında olmak mecburiyetindeyiz. Hukuksuzluğa gerektiğinde isyan etmek mecburiyetindeyiz. Bu milletin bize verdiği görev ve omuzlarımıza yüklediği sorumluluk budur. Nerede hukuksuzluk varsa, nerede adaletsizlik varsa önüne arkasına bakmaksızın bu evladınızın, bu kardeşinizin adalet peşinde koştuğuna şahit olacaksınız. İtibarsızlaştırmanın nerelere varacağını kestirebilmek mümkün değil. Cumhuriyet Halk Partisi'ne, 100 yılı aşmış bir siyasi partiye, Atatürk'ün kurduğu bir siyasi partiye, cumhuriyetin kurulmasında en önemli görevleri deruhte etmiş olan bir siyasi partiye bugün kayyum atamaya kalkışmak, bir yılı aşkın bir süreden sonra onun kongresini iptale yeltenmek bir siyasi çılgınlık olarak ancak tarif edilebilir.

"Yeni bir muhalefet anlayışı ortaya konulmalı"

İYİ Parti olarak yeni bir muhalefet anlayışına dikkat çektiklerini belirten Dervişoğlu, "Ben yanlışlara karşı durabilmek için yeni bir muhalefet anlayışının ortaya koyulması gerektiğine işaret ediyorum ama bu sistem siyasi partileri birbirleriyle kaynaştırarak özdeşleştirmek istiyor. İttifak yapmaya mecbur bırakıyor. Buradan söylüyorum İYİ Parti olarak hiçbir siyasi ittifakın asla taraf olmayacağız buradan ilan ediyorum ama haksızlıklara karşı, hukuksuzluklar karşı, bu büyük millete yapılan yanlışlıklara karşıda bütünleşik bir muhalefet anlayışının temsilcisi olmaya devam edeceğiz" dedi.

"İstersen o kongrenin Divan başkanı bile olabilirsin"

Bahçeliye acil şifalar dileyen Dervişoğlu şunları söyledi:

"Sayın Devlet Bahçeli beyefendi önce Abdullah Öcalan gelsin Meclis'te konuşsun dediler, şimdi de yine Sayın Devlet Bahçeli çıkmış diyor ki 'PKK 4 Mayıs'ta, Muş'un Malazgirt ilçesinde kongre toplasın DEM'li belediye başkanı da buna öncülük etsin' diyor. Allah seni ıslah etsin. Şimdi niye 4 Mayıs ben size onu anlatacağım. Bu özel günler ve tarihler seçmekte uzmandır. 4 Mayıs 1937 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, dönemin Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk, Başbakan İsmet İnönü ve diğer hükümet üyelerinin imzasıyla 'Dersim Tenkil Harekatı'nı başlatma kararı almıştır. Yani Dersim'deki isyana karşı çıkmak için 1937 yılının 4 Mayısında Türkiye Büyük Millet Meclisi karar almış ve oradaki isyanı bastırmıştır. 4 Mayıs'ı Dersim Katliamının resmi olarak başlatıldığı gün olarak tarif edenler bölücüler, 4 Mayıs tarihini büyük bir acı ve yas günü olarak anmaktadırlar. Kendi kendine 4 Mayıs demiyor. Beni iyi anlayın. Bu tarih, Türk siyasi hareketleri, batıdaki Türk düşmanları tarafından tarihsel bir yüzleşme ve adalet talebi açısından önemli bir gün olarak vurgulanıyor.

Bunlar nasıl 29 Ekim tarihinde Irak'ın kuzeyinden Peşmergeleri Cumhuriyet Bayramı'nda nasıl Suriye'nin kuzeyinde götürdüler ise, Avrupa Birliği uyum yasalarını Erzurum Kongresi'nin yapıldığı salonda nasıl imzaladılarsa, bugünde Türkiye'ye düşman olanların tezlerini benimsediklerini ifade etmek bakımından tarihi günleri şifre olarak kullanıyorlar. Burada bunu yapanlara yazıklar olsun diyorum. 4 Mayıs madem ki Türkiye Cumhuriyeti'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çıkarılmış bir kanunla korunmasına zemin oluşturmuş ve Türkiye düşmanları tarafından önemli bir gün olarak belirlemişse, ben de size önemli bir başka günü söylüyorum; 4 Mayıs o gün ise 3 Mayıs da Türkçüler günüdür. Sen Sayın Devlet Bahçeli o kongreyi DEM Partili belediye başkanının riyasetinde Malazgirt'te kurdurabilirsin ve hatta istersen o kongrenin Divan başkanı bile olabilirsin ama ben Antalya'lı kardeşimle Ankara'da Türkçüler gününü kutlayacağım."

Konuşmasının ardından Dervişoğlu, Nevruz Bayramını kutlamak için demir dövdü.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'ndan Bahçeli'ye Tepki - Son Dakika

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