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İYİ Parti Milletvekili: EPDK, gerçek yatırımcı olmayan şirketlere lisans veriyor - Son Dakika
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İYİ Parti Milletvekili: EPDK, gerçek yatırımcı olmayan şirketlere lisans veriyor

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) gerçek yatırımcı olmayan şirketlere lisans verdiğini iddia etti. Usta, bu durumun gerçek yatırımcıların önünü tıkadığını ve maliyeti artırdığını belirtti. Ayrıca, 1 megavatın 100 bin dolardan satıldığını ve 30 bin megavatın 3 milyar dolardan satıldığını ifade ederek, bu durumun millete kazık atıldığı anlamına geldiğini söyledi.

İYİ Parti Milletvekili: EPDK, gerçek yatırımcı olmayan şirketlere lisans veriyor
13.12.2023 - 17:23,
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İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmelerinde;  Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) yatırımcı gerçek firma olmayan şirketlere lisans verdiğini iddia etti. Usta, "Normal yaygın uygulamada bir rüzgar veya enerji santrali yapılabilmesi için orada 8 yıl belli standartlarda ölçüm yapılması gerekiyor. Burada ölçüm zorunluluğunu da kaldırdılar. Şıkır şıkır yolsuzluk sistemi kurulmuş oldu. Gerçek yatırımcıların önü tıkandı, maliyeti de arttı. 1 megavatı 100 bin dolardan satılıyor. 30 bin megavat 3 milyar dolardan satılıyor. Bu 3 milyar doları TEİAŞ almış olsaydı milletimiz 3 milyar dolar daha az elektrik faturası ödeyecekti" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi ile Sayıştay raporlarının görüşmeleri devam ediyor. Genel Kurul'da bugün Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve bağlı kuruluşların bütçeleri görüşülüyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesi üzerine söz alan İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, şunları dile getirdi:

"Geçen yılın temmuz ayından itibaren bir anda Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na (EPDK) elektrik depolama ünitesi yapma anlamında müracaatlar olmaya başladı. Buna EPDK uzmanları da şaşırdılar. Mesele çok geç olmadan anlaşıldı. Geçen yıl 19 Kasım'da bir anda bir yönetmelik çıktı... Normal şartlarda Türkiye Elektrik Anonim Şirketi (TEİAŞ), güneş ve rüzgar lisansı almak isteyenlerin bağlantı taleplerini, 'bağlantı kısıtlılığı' gerekçesiyle olumsuz değerlendirmiş. Yönetmelikten hemen sonra 30 bin megavatlık bir kapasite olduğu anlaşılıyor ve bunu daha önceden hiçbir şekilde yatırımcılara duyurmayan TEİAŞ böyle bir kapasite olduğunu ifade ediyor. Bunların daha önceden herkese duyurulması ve rekabet edilmesi normal şartlarda sağlanması gerekirken bu rekabet sağlanmadan çıkan yönetmelikle kim önce müracaat ederse ona lisans verin diye bir usulsüzlüğün, yolsuzluğun önü açılıyor.

"ALANLAR GERÇEK YATIRIMCI DEĞİL, ÇANTACILAR..."

Temmuz ayında hiçbir şey ortada yokken bir kesim belli firmalar, bir anda depolama ünitesi için müracaat ettiklerine göre belli ki birileri bu bilgilere daha önceden erişmiş. Alanlar gerçek yatırımcı değil, çantacılar. Çantacılar müracaat ettiler bu yatırımları aldılar. Yeni bir piyasa oluşturulmaya başladı.

"1 MEGAVAT 100 BİN DOLARDAN SATILIYOR. ŞIKIR ŞIKIR YOLSUZLUK SİSTEMİ KURULDU"

Bir şey daha yaptılar. Sonuçta çantacılara bu lisansları verecekler. Normal yaygın uygulamada bir rüzgar veya enerji santrali yapılabilmesi için orada 8 yıl belli standartlarda ölçüm yapılması gerekiyor. Burada ölçüm zorunluluğunu da kaldırdılar. Şıkır şıkır yolsuzluk sistemi kurulmuş oldu. gerçek yatırımcıların önü tıkandı, maliyeti de arttı. 1 megavatı 100 bin dolardan satılıyor. 30 bin megavat 3 milyar dolardan satılıyor. Bu 3 milyar doları TEİAŞ almış olsaydı milletimiz 3 milyar dolar daha az elektrik faturası ödeyecekti.

"BU MİLLETE KAZIK ATILIRSA, BAĞIMSIZ DIŞ POLİTİKA UYGULAYAMAZ"

Yolsuzluğa insanlar doymak bilmiyor. O bölgede arazi topladılar, ucuz araziler bunlar. Sonra bu işler ortaya çıktıktan sonra şu anda o bölgede o çok yüksek fiyattan araziler gerçek yatırımcıya satılıyor. Şimdi yeni bir bakanımız var. Benim duyduğuma göre sayın bakanımız da bu olup bitenden rahatsız. Sayın bakandan bu iddialar eğer doğru değilse net bir cevap bekliyorum. Bir kalem işte 3 milyar dolar. Bu millete kazık atılırsa, bu ülke bağımsız dış politika uygulayamaz. Bu ülkenin savunmasına da yeterli kaynak ayrılamaz."

Kaynak: ANKA
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