İYİ Parti Milletvekili Kürşad Zorlu, İsrail protestolarında işletmelere saldırı olayını sordu - Son Dakika
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İYİ Parti Milletvekili Kürşad Zorlu, İsrail protestolarında işletmelere saldırı olayını sordu

İYİ Parti Milletvekili Kürşad Zorlu, İsrail protestolarında işletmelere saldırı olayını sordu

İYİ Parti Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bir grup tarafından İsrail saldırılarını protesto adı altında bazı işletmelere saldırılan olayla ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya sorular yöneltti. Zorlu, olayları çıkaranların tespit edilip edilmediğini, adli işlem başlatılıp başlatılmadığını ve bu tür saldırıların önlenmesi için yapılan çalışmaları sordu.

24.06.2024 12:23
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(ANKARA)- İYİ Parti Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bir grubun İsrail saldırılarını protesto adı altında bazı işletmelere saldırdıkları olayla ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya "Bu olayları çıkaranlar tespit edilmiş midir? Olayları çıkaranlarla ilgili herhangi bir adli işlem başlatılmış mıdır" diye sordu.

Kürşad Zorlu, Diyarbakır Sur'da yaşanan olaylarla ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi. Zorlu önergesinde, "Toplantı ve gösteri yürüyüşü, anayasal bir haktır fakat bu hak başka bir bireyin özgürlük alanına müdahale ettiğinde devlet görevini yapmak zorundadır. Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bir grubun bazı işletmelere saldırısı bir eylemi aşarak vatandaşların özgürlüğüne, toplumsal birlik ve düzene aykırı bir görüntüye bürünmüştür. Bu ve benzeri olaylar, sonrasında küçümsenmeyecek zararlara yol açabilmektedir" ifadelerine yer verdi. Zorlu, İstanbul'da ve Gaziantep'te bir AVM'de de benzer olayların yaşandığını hatırlattı.

Zorlu, yapılmak istenen eylemin amacını ve anayasada tanımlanan hak sınırını aştığını belirterek Bakan Yerlikaya'ya şu soruları yöneltti:

Bu olayları çıkaranlar tespit edilmiş midir?

Tespit edildi ise şahıslardan kaçının kimlik tespiti yapılmıştır?

Olayları çıkaranlarla ilgili herhangi bir adli işlem başlatılmış mıdır?

Şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı ise Türk Ceza Kanunu'nun hangi maddelerince başlatılmıştır?

Anayasa'da tanımlanan hakkın dışına çıkarak vatandaşın ve toplumun huzuruna yönelik bu tür saldırıların önlenmesi için ne gibi çalışmalar yapılmaktadır?

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İYİ Parti Milletvekili Kürşad Zorlu, İsrail protestolarında işletmelere saldırı olayını sordu - Son Dakika

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