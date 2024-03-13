İYİ Parti Milletvekili Uğur Poyraz, Afgan kökenli bir kişinin boşanma davasında Türkçe aslı olmaksızın sadece Peştun dilinde resmi tebliğ ilanı verilmesini eleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İYİ Parti Milletvekili Uğur Poyraz, Afgan kökenli bir kişinin boşanma davasında Türkçe aslı olmaksızın sadece Peştun dilinde resmi tebliğ ilanı verilmesini eleştirdi

İYİ Parti Milletvekili Uğur Poyraz, Afgan kökenli bir kişinin boşanma davasında Türkçe aslı olmaksızın sadece Peştun dilinde resmi tebliğ ilanı verilmesini eleştirdi

İYİ Parti Antalya Milletvekili Uğur Poyraz, Nevşehir Aile Mahkemesi'nin bir ulusal gazeteye Türkiye'de yaşayan Afgan kökenli bir kişinin boşanma davasına ilişkin olarak Türkçe aslı olmaksızın yalnızca Peştun dilinde resmi tebliğ ilanı vermesini TBMM gündemine taşıdı. Poyraz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a bu işlemin Anayasa'nın ayrımcılık yasağını ihlal edip etmediğini sordu ve Bakanlığın bu konuda herhangi bir idari süreç başlatıp başlatmadığını sordu.

13.03.2024 12:57  Güncelleme: 13:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İYİ Parti Antalya Milletvekili Uğur Poyraz, Nevşehir Aile Mahkemesi'nin bir ulusal gazeteye Türkiye'de yaşayan Afgan kökenli bir kişinin boşanma davasına ilişkin olarak Türkçe aslı olmaksızın yalnızca Peştun dilinde resmi tebliğ ilanı vermesini TBMM gündemine taşıdı. Poyraz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a "Basın Yayın Kurumu'nun Resmi İlan ve Reklam Yönetmeliği'ne aykırı olan bu işlem Anayasa'nın 10. Maddesi'ndeki ayrımcılık yasağını ihlal eder nitelikte değil midir? Mahkemenin bu işlemiyle ilgili olarak Bakanlığınız herhangi bir idari süreç başlatmış mıdır veya başlatmayı tasarlamakta mıdır" diye sordu.

İYİ Parti Antalya Milletvekili Uğur Poyraz, Nevşehir Aile Mahkemesi'nin Afganistan uyruklu bir kişinin boşanmasıyla ilgili resmi tebliğ ilanını ulusal yayın yapan bir gazetede yalnızca Peştun dilinde vermesi üzerine konuya ilişkin TBMM Başkanlığı'na yazılı soru önergesi verdi. Poyraz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde şunları ifade etti:

"Mahkeme delillerinin veya tebliğ evrakının yabancı dilde takdim veya tanzimi de ancak muhatap olunan mercinin yabancı olması veya Türk uyruğundan olmaması şartıyla mümkündür.  Hülasa, Türkiye'deki tüm kamu kurumlarında tüm işlemler ve yazışmalar, Türkçe yapılmaktadır. Ne taraflar yargılama sırasında keyfince Türkçe dışında bir dilde belge sunabilir, ne de mahkeme başına buyruk biçimde Türkçe dışında bir dilde tebliğ veya herhangi başka bir işlemde bulunabilir. Söz konusu mahkeme ilanı, resmi bir ilan olup, mahkemelerin resmi ilanları basın yayın kurumunun görevi kapsamındadır.  Bir resmi ilanın Türkçe aslı olmaksızın yalnızca yabancı bir dilde yayınlanması ise Basın Yayın Kurumu'nun 01/02/2023 tarih ve 32091 sayılı Resmi İlan ve Reklam Yönetmeliği'nin 24. Maddesi hükmüne aykırıdır." dedi.

"ANAYASA'NIN 10. MADDESİNDEKİ AYRIMCILIK YASAĞINI İHLAL SÖZ KONUSU DEĞİL Mİ?"

Poyraz, soru önergesinde Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a şu soruları yöneltti:

"-Türkçe 'den başka dil konuşan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına yönelik olarak anadillerinde işlem, ilan veya tebliğ gibi bir uygulama olmadığına göre söz konusu Nevşehir Aile Mahkemesi kararının ilanına ilişkin işlem Anayasa'nın 10. Maddesi'ndeki ayrımcılık yasağını ihlal eder nitelikte değil midir?

-Bakanlığınız mevcut mevzuattan ayrıca resmi yazışmaların Türkçe dışındaki bir dil veya dillerde yapılabilmesi hususunda bir yönerge uygulamakta mıdır?

-Eğer böyle bir durum söz konusuysa, bunun hukuki dayanağı ve uygulama koşulları nelerdir?

-Aksi takdirde, mahkemenin bu işlemiyle ilgili olarak Bakanlığınız herhangi bir idari süreç başlatmış mıdır veya başlatmayı tasarlamakta mıdır?"

Kaynak: ANKA

Milletvekili, Uğur Poyraz, Yılmaz Tunç, Afganistan, İYİ Parti, Nevşehir, Türkiye, Antalya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İYİ Parti Milletvekili Uğur Poyraz, Afgan kökenli bir kişinin boşanma davasında Türkçe aslı olmaksızın sadece Peştun dilinde resmi tebliğ ilanı verilmesini eleştirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:36 CHP’deki para sayma görüntüleriyle ilgili 3 kişi ifadeye çağrıldı Aralarında İmamoğlu’nun danışmanı da var CHP'deki para sayma görüntüleriyle ilgili 3 kişi ifadeye çağrıldı! Aralarında İmamoğlu'nun danışmanı da var
13:03 Kedi Eros’u vahşice katleden İbrahim Keloğlan ifade verdi: Ben bir suç makinesi değilim Kedi Eros'u vahşice katleden İbrahim Keloğlan ifade verdi: Ben bir suç makinesi değilim
11:40 ABD merkezli dergiden ’Türkiye Batı’nın Dostu Değil’ başlıklı skandal analiz ABD merkezli dergiden 'Türkiye Batı'nın Dostu Değil' başlıklı skandal analiz
11:06 Kızıldeniz’de gerilim tavan yaptı Yunan savaş gemisi, 2 İHA’ya ateş açtı Kızıldeniz'de gerilim tavan yaptı! Yunan savaş gemisi, 2 İHA'ya ateş açtı
10:42 Ayhan Bora Kaplan’dan “kara para“ savunması: Mal varlığımdaki artışın sebebi enflasyondur Ayhan Bora Kaplan'dan "kara para" savunması: Mal varlığımdaki artışın sebebi enflasyondur
11:36 5 yaşında bıçaklı saldırıya uğradı, 7 yaşında taciz edildi Leyla Bilginel’in anlattıkları ağızları açık bıraktı 5 yaşında bıçaklı saldırıya uğradı, 7 yaşında taciz edildi! Leyla Bilginel'in anlattıkları ağızları açık bıraktı
11:30 Çin’de restorandaki patlama ortalığı savaş alanına çevirdi: 2 ölü, 26 yaralı Çin'de restorandaki patlama ortalığı savaş alanına çevirdi: 2 ölü, 26 yaralı
11:28 İsrail, Lübnan’ın güneyinde araç ve motosiklete hava saldırısı düzenledi İsrail, Lübnan'ın güneyinde araç ve motosiklete hava saldırısı düzenledi
11:27 Gece kulübü sahibini öldüren sanık: Silahı hobi olarak taşıyordum Gece kulübü sahibini öldüren sanık: Silahı hobi olarak taşıyordum
11:24 Hayvanseverler Eros için adliyeye akın etti Tek bir ağızdan “Katil İbrahim Keloğlan“ sloganı attılar Hayvanseverler Eros için adliyeye akın etti! Tek bir ağızdan "Katil İbrahim Keloğlan" sloganı attılar
11:08 Filistinli çocuklardan İsrail’e boş tabaklı protesto: Soykırımı durdurun Filistinli çocuklardan İsrail'e boş tabaklı protesto: Soykırımı durdurun
10:46 İngiltere, göçmenlere Ruanda’ya gitmeleri için 3 bin sterlin teklif etmeyi planlıyor İngiltere, göçmenlere Ruanda'ya gitmeleri için 3 bin sterlin teklif etmeyi planlıyor
10:39 Japon firmanın ’Kairos’ roketi fırlatmadan 5 saniye sonra infilak etti Japon firmanın 'Kairos' roketi fırlatmadan 5 saniye sonra infilak etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2024 13:47:28. #1.12#
SON DAKİKA: İYİ Parti Milletvekili Uğur Poyraz, Afgan kökenli bir kişinin boşanma davasında Türkçe aslı olmaksızın sadece Peştun dilinde resmi tebliğ ilanı verilmesini eleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement