İYİ Parti\'den \'çerçeve yasa\' tepkisi: \'Büyük ihanet süreci\'

(ANKARA) - İYİ Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Buğra Kavuncu, "çerçeve yasa" teklifinin İmralı'daki bölücü başından icazet alarak TBMM'ye getirildiğini savunarak, "Bu süreçte emeği, izi ve katkısı olanlara, parti ayırt etmeksizin yazıklar olsun. Milletin yanında gözüküp terörün yanında hizalananlara ayrıca yazıklar olsun. Bu gaflete düşenlere de tekrar çağrı yapıyoruz. Daha önce de çağrı yaptık. Büyük bir ihanet süreci var. Bu sürecin sorumluluğunu bugün sırtlanırsanız, tarih önünde mahcup duruma düşeceksiniz" dedi.

İYİ Parti Sözcüsü, Parlamento ile İlişkiler Başkanı ve İstanbul Milletvekili Sayın Buğra Kavuncu, partisinin genel merkez binasında Divan Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. Kavuncu sözlerine Güvenpark'ta hak ararken vefat eden gazi Erdal Özdemir'i anarak başladı.

Kavuncu, milletin sorunlarına çözüm üretmesi gereken TBMM'nin normal çalışma süresi dolduğu halde "kök yasa", "çerçeve yasa" adıyla PKK terör örgütü üyelerine yönelik düzenlemeler için kapatılmadığını ve ne zaman kapatılacağının ise belli olmadığını belirterek, şöyle devam etti:

"Ne zaman kapanacağını bilemeyen bir Meclis... Okullar ne zaman kapanacağını bilir, ligler bilir, adli tatil bellidir. Ancak kurumsallığımızın bel kemiği olan Meclis'in ne bir planı ne de bir düzeni var. Aslında bu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin özeti, yapısıdır. Bakın, Meclis çalışmalarını inceleyin. İktidardaki arkadaşların keyfine göre her şey. Sahte pusula göndermedikleri sürece yoklamalarda da yoklar. Milletin önceliği olacak birçok meselenin çözümünde yoklar. TBMM'yi etkin bir şekilde çalıştırmada yoklar. Ama terörist başının, teröristin imkanları ve şartları için başı çekiyorlar. Son iki haftadır bakıyorsunuz, tüm yoklamalarda tam kadro buradalar. Bu sefer sahte pusula da yok. Millet için çalışan maalesef yok. Daha adında bile anlaşamadıkları yasa teklifi için ortalığı ayağa kaldırdılar. Şurada gençlerin sorunları için, emeklilerin yaşam şartları için bu görüşme trafiğini yapsalar, inanın meseleler çözülür. Herkes konuşuyor, herkes tartışıyor. Gündemimiz bölücübaşı, bölücüler ve çerçeve yasa. Ancak çerçeve yasa konusunda ne Meclis'teki siyasi partilerin ne de halkın bilgisi var."

"ÖCALAN SİYASİ AKTÖR HALİNE GETİRİLİYOR"

Buğra Kavuncu, aylardır mutlak butlan çerçevesinde bir gündem yaratıldığını, onlarca belediye başkanının tutuklu bulunduğunu, hemen her gün bir belediye başkanının tutuklandığını belirterek, "Partiye mutlak butlan atanmış. Seçilmişlerin siyasi güvencesi kalmamışken, dağ kadrolarına siyasi güvence istenmesi akıl alır gibi değil" dedi.

"Terörsüz Türkiye" süreciyle ana muhalefetin başına gelenlerin bütüncül bir süreç olduğunu ilk günden beri anlatmaya çalıştıklarını belirten Kavuncu, "Demokratik meşruiyeti olan, bu meşruiyeti güçlü bir şekilde ortaya koymuş aktörler kriminalize edilirken, Öcalan siyasi aktör haline getiriliyor. Bunu görün. İdeolojik taassuplarınız sizi hakikatleri görmekten alıkoymasın" diye konuştu.

"APO'NUN RAHATINI DÜŞÜNDÜĞÜNÜZ KADAR MİLLETİN RAHATINI DÜŞÜNMÜYORSUNUZ"

"Çerçeve yasa", "mutlak butlan" tartışmaları nedeniyle ülkenin gerçek gündeminden alıkonulduğunu söyleyen Kavuncu, şunları kaydetti:

"Genç işsizliği ne zaman konuşulacak? Emekliler ne zaman konuşulacak? Enflasyon, hayat pahalılığı, şişkin faturalar ne zaman konuşulacak? Çeteler, uyuşturucu ve sanal bahis ne zaman konuşulacak? Yolsuzluklar, hırsızlıklar ve liyakatsizlik ne zaman konuşulacak? Bölücüleri düşündüğünüz kadar milleti düşünmüyorsunuz. Apo'nun rahatını düşündüğünüz kadar milletin rahatını düşünmüyorsunuz. Herhangi bir meseleye ona ayırdığınız vakit kadar vakit ayırsaydınız, inanın meseleler çözülmüştü. Bakın, günlerdir Güvenpark'ta eylem yapan gaziler ve şehit yakınları var. Ne için eylem yapıyorlar? Emsal ücret için.

Günlerdir atanamayan öğretmenler ve özel sektör öğretmenleri eylem yapıyor. Ne için? Yaşam şartlarının iyileştirilmesi ve atanabilmek için. Bu insanları gören yok. Bu insanları duyan yok. Bu insanların sorunlarını dinleyen yok. Bu insanlar için çalışalım desek surat asıp geri çevirirler. Güvenpark'a 20 gün sonra lütfedip gittiler. Başka zaman olsa sürekli çalışmaktan kaçarlar. Şimdi bölücüler için seferber olmuş bir siyaset düzeni ve Meclis yapısı var. İmralı'daki terör örgütü elebaşına derin bir hürmet ve sevgi besliyorlar. Bayılıyorlar kendisine. Mutlak butlanın olduğu, seçilmişlerin içeri atıldığı bir ortamda yalanlarla süslenmiş bir süreç yürütülüyor. Pazarlık yok deniyordu. Taslağın Apo tarafından 'eksik ve yetersizlikler olsa da bir başlangıçtır' denildiği söyleniyor. Demek ki silahlar bırakılmamış ve pazarlık yapılıyor. İktidar halktan bu konuda bir yetki aldı mı? Hayır. Apo'nun Kürtlere kayyum atanması konusunda bir yetki aldı mı?"

Etnik bölücülerle siyasal İslamcıların iş birliğinin, birlikteliğinin çok uzaklara dayandığını belirten Kavuncu, TBMM'nin yayımladığı Atatürk'ün Meclis açılış konuşmalarının takip edilmesini önerdi. Buğra Kavuncu, "Birlik ve kardeşliğimizin temeli 29 Ekim 1923'te atılmış ve tescillenmiştir. Kendi alanlarında otoriter tek adamların ittifakı var. İYİ Parti en başından itibaren bu sürecin karşısındadır. Mecliste, her platformda elinden geldiğince bu sürecin karşısında olmaya devam edecektir. Etnik ve mezhepsel bölünmelere karşı milletimizin birliğini savunacaktır" dedi.

"İMRALI'DAKİ BÖLÜCÜ BAŞINDAN İCAZET ALARAK MECLİS'E YASA GETİRİLİYOR"

Buğra Kavuncu, TBMM'ye sunulmaya hazırlanan "çerçeve yasa" teklifine ilişkin de şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bu çerçevenin kısa kenarı MHP, uzun kenarı AK Parti, dayanağı DEM, içindeki fotoğrafı dolduran da Apo'nun kendisidir. Cumhur İttifakı'nın ortakları DEM ve Apo, Türkiye'yi yeni bir sürece sokuyor. İmralı'daki bölücü başından icazet alarak TBMM'ye yasa getiriyor. Bu ülke, bu iktidar döneminde maalesef bunu da gördü. Yazıklar olsun diyoruz. Bu süreçte emeği, izi ve katkısı olanlara, parti ayırt etmeksizin yazıklar olsun. Lafa gelince milletin çıkarları diye asıp kesenler, İmralı'nın önlerine koyacağı çerçeve yasa için merakla bekliyor. Bunu sadece iktidar bloğuna söylemiyorum. Hiç kimse kusura bakmasın. İktidarın yanında hizalanmaya meraklı çok aktör var. Bu süreci bahane olarak da görebilirler. Milletin yanında gözüküp terörün yanında hizalananlara ayrıca yazıklar olsun. Bu gaflete düşenlere de tekrar çağrı yapıyoruz. Daha önce de çağrı yaptık. Büyük bir ihanet süreci var. Bu sürecin sorumluluğunu bugün sırtlanırsanız, tarih önünde mahcup duruma düşeceksiniz. Bütün siyaset mekanizmasına tekrar hatırlatmak istiyoruz."

"KURGULANMIŞ GÖZALTILARLA İTİBAR SUİKASTI YAPILIYOR"

Muhalefet belediyelerine yönelik operasyonların devam ettiğini belirten Kavuncu, "Bu nasıl demokrasi? Bir yandan diyeceksiniz ki terör bitecek, demokratik adımlar atılacak. Diğer yandan nerede muhalefet belediyesi var, operasyon düzenleniyor. Bakın, yapılmasın demiyoruz. Elbette bir suç varsa sonuna kadar üzerine gidilsin. Ancak ne hikmetse odakta hep muhalefet belediyeleri var. Koskoca iktidar gücünü arkasına alan belediyelerde hiç yolsuzluk yokmuş. Buna inanmamızı bekliyorlar. Birilerine uygulanan ve işleyen hukuk, birilerine uğramıyor bile" dedi.

Basına servis edilmesi için çekilen özel gözaltı görüntülerini de eleştiren Kavuncu, şunları kaydetti:

"Hem operasyonlar hem de sonrası tam bir itibar suikastı amacı taşıyor. Adeta kurgulanmış gözaltı görüntülerinin ısrarla servis edilmesinin gerekçesi nedir? Seçilmiş bir belediye başkanının bu şekilde gözaltına alınmasıyla ne amaçlanıyor? Resmen lekeleme yürüyüşü yaptırılıyor insanlara. ve bu bir suçtur arkadaşlar. İnsan hakları ihlalidir. Bunu dikkate bile almıyorlar. Çocukları, yakınları var mı, bunlar etkilenir mi; hiç önemsemiyorlar. Daha da ileri taşıyalım. Gözaltına alınan bir kişinin, emniyete güvenerek verdiği telefon şifresinin ardından telefonundaki görüntüler, yazışmalar vb. nasıl hızla birilerinin eline geçiyor arkadaşlar? Nasıl basına servis ediliyor? İddianamede bile görmediğimiz şeyler nasıl birileri tarafından sosyal medyada paylaşılıyor? Maalesef işin siyasi yönü bir yana, her türlü hukuki rezaletin de uygulandığını görüyoruz. Bu arada çerçeve yasa, demokrasi falan konuşulurken mutlak butlan sürecini en başından itibaren takip ettik. Demokrasinin konuşulduğu bir ülkede yaşananlar ayrıca soru işareti. DEM Parti başta olmak üzere bazı aktörlerin ikiyüzlü tavırları ayrıca dikkat çekiciydi."

"MUTLAK BUTLAN GÜNDEMİNİN BİR AN ÖNCE SONA ERMESİ GEREKİYOR"

İYİ Partili Kavuncu, YENİ Parti'ye ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"İYİ Parti olarak süreci en başından itibaren bir demokrasi meselesi olarak ele aldık. Genel Başkanımız ifade etmişlerdi: 'Mutlak butlan kararının kendisi mutlak butlandır'. Bunu yalnızca bir siyasi partinin iç meselesi olarak görmek doğru olmayacaktı. Son yaşananlarla birlikte bu durum değişmiştir. Türk siyasetinde yeni bir aktör, yeni bir parti ortaya çıktı. Yeni Parti. Kendilerine hayırlı olsun diyor, başarı dileklerimizi iletiyoruz. Tabii artık bu bir siyasi mesele haline gelmiştir. Daha önce bunun bir demokrasi süreci olduğunu ifade ederken, artık CHP içinde bir siyasi süreç yaşanmıştır. Bunu bu noktadan okumak ve değerlendirmek siyasi nezaket açısından doğru olur. Fakat Türkiye'nin daha büyük bir demokrasi meselesinin olduğu kesin. Bu sebeple artık mutlak butlan gündeminin de bir an önce sona ermesi gerekiyor.

"YENİ PARTİYE HAYIRLI OLSUN DİYOR, BAŞARILAR DİLİYORUZ"

Nitekim yeni siyasi yapılar da ortaya çıktı. Artık medyanın, basın kuruluşlarının ve ülke gündeminin milletin sorunlarına dönmesi elzem. Siyasi aktörler, artık magazin haline gelen gelişmeler sebebiyle kendini ifade etmekte zorlanıyor. İktidar bu süreci bir gölgeleme aracı olarak kullanıyor. Hem alternatif yapıları hem de ülkenin temel sorunlarını gölgede bırakacak her şeyden büyük memnuniyet duyuyorlar. Bu sebeple artık Yeni Parti de kurulduğuna göre mutlak butlan mevzusunun sona ermesi ve Türkiye'nin gerçek meselelerinin konuşulması elzemdir."

"TALEP BASKILAMA FAYDA ETMİYOR"

TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranlarına bakıldığında hedefin çok uzağında kalındığını söyleyen Kavuncu, "Kur baskılanıyor, faiz yüksek tutuluyor. Ama enflasyon düşmüyor. Çünkü kamuda tasarruf yok arkadaşlar. Çünkü hukukun üstünlüğü zedelenmiş. Üretici krediye ulaşmakta zorluk çekiyor. ve sıkıntılar artarak devam ediyor. Talep baskılama fayda etmiyor. Büyüme de yetersiz. Hane halkı inanmıyor. Yüzde 30'un altına ineceğine dair inanç yok. Dış ticaret açığı da artıyor. ve biz, dış ticaret açığımızın yüzde 80'ini oluşturan Çin ve Rusya'yla ittifak konusunu gündeme getirecek kadar hakikatten kopuk bir iktidar ve ortaklarıyla karşı karşıyayız" ifadelerini kullandı.

"GİRESUN KALİTE FINDIK 320 LİRA, LEVANT KALİTE FINDIK 310 LİRA OLMALI"

İYİ Partili Kavuncu'nun ardından İYİ Partili kurmaylar kürsüye çıkarak Fındık üreticisinin sorunlarına ve taban fiyatına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Enver Yılmaz, partisinin 2026 yılı fındık alım fiyatı önerisini ilişkin, "Giresun kalite fındık için peşin 320 lira, levant kalite fındık için ise peşin 310 lira fiyat belirledik" dedi.