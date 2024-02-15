İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, doğal afetlerde organ kaybı yaşayanlara aylık bağlanması hakkında kanun teklifi verdi. Zorlu, "'Asrın felaketi' olarak tabir edilen 6 Şubat 2023 depreminde organ kaybı yaşayan, iş göremez hale gelen ve malulen emeklilik hakkına haiz olmayan vatandaşlarımızın ekonomik sorunlarına çözüm getirebilmek amacıyla kendilerine asgari düzeyde geçimlerini sağlayabilmeleri için aylık bağlanması gerekmektedir. Bunu gerçekleştirmek için TBMM'de kanun teklifi vermiş bulunuyorum" dedi.
İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, doğal afetlerde organ kaybı yaşayanlara aylık bağlanması hakkında kanun teklifi verdi. Zorlu'nun kanun teklifine ilişkin bugün X hesabından yaptığı açıklama şöyle:
"İŞ GÖREMEZ HALE GELEN BU İNSANLARIN UNUTULMASINA MÜSAADE ETMEMELİYİZ"
"Deprem mağdurları için kanun teklifimizi verdik. 'Asrın felaketi' olarak tabir edilen 6 Şubat 2023 depreminde organ kaybı yaşayan, iş göremez hale gelen ve malulen emeklilik hakkına haiz olmayan vatandaşlarımızın ekonomik sorunlarına çözüm getirebilmek amacıyla kendilerine asgari düzeyde geçimlerini sağlayabilmeleri için aylık bağlanması gerekmektedir. Bunu gerçekleştirmek için TBMM'de kanun teklifi vermiş bulunuyorum. İş göremez hale gelen bu insanların unutulmasına müsaade etmemeliyiz. Teklifimiz yasalaşırsa doğal afetler sebebiyle fiziken çalışma hayatından mahrum kalan insanlarımız devletimizin gücünü yanlarında hissedeceklerdir."
Kanun teklifinde, şu maddeler yer aldı:
"Ülke sınırları içerisinde meydana gelen deprem, sel, yangın, heyelan gibi doğal afetlerde herhangi bir organını kaybeden ya da herhangi bir organında işlevsizlik meydana gelen ve çalışma gücünün iş görmeye engel teşkil edecek şekilde azaldığı sağlık raporu ile tespit edilen, malulen emeklilik hakkı bulunmayan ve hane geliri asgari ücretin altında olan kişilere en düşük emekli aylığından az olmamak üzere aylık bağlanır.
Maluliyetin tespit edilmesi ve aylık bağlanması için başvuru koşulları ve süresine ilişkin usul ve esaslar ile aylık bağlanması, başlangıcı, hesaplanması, kesilmesi ve yeniden bağlanmasına ilişkin usul ve esaslar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın görüşü alınarak Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından çıkarılan yönetmelik ile belirlenir."
Kanun teklifinin gerekçesinde ise şu ifadelere yer verildi:
"Doğal afetlerde, herhangi bir organını kaybeden ya da herhangi bir organında işlevsizlik meydana gelmesi sonucunda çalışma hayatı olumsuz etkilenen, ekonomik sıkıntı çeken vatandaşlarımızın mağduriyetini giderilmesi amaçlanmıştır. Kanunun uygulanmasına ilişkin esaslar ve usullerin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın görüşü alınarak Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından çıkarılacak yönetmelikle uygulanacağı belirtilmiştir."
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