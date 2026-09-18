İYİ Partili Dalgın'dan Şimşek'e fonlara ilişkin yazılı soru önergesi - Son Dakika
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İYİ Partili Dalgın'dan Şimşek'e fonlara ilişkin yazılı soru önergesi

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İYİ Partili Dalgın\'dan Şimşek\'e fonlara ilişkin yazılı soru önergesi
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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Burak Dalgın, Borsa İstanbul'daki değer kayıpları ve tasfiye edilen 130 fona ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi.

(TBMM) - İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Burak Dalgın, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e Borsa İstanbul'da yaşanan değer kayıplarına ilişkin, "Fonlarda yaşanan sorunların aynı holding bünyesindeki tasarruf finansman şirketine ve katılım finansmanı sistemine etkileri Bakanlığınızca incelenmiş midir? Sorun yaşadığı iddia edilen şirketlerin yönetimleri tamamen değişmiş midir? Son bir haftada Türkiye Varlık Fonu BİST pozisyonunu artırmış mıdır? Öyleyse, ne kadarlık bir alım yapılmıştır" diye sordu.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Burak Dalgın, Borsa İstanbul'da yaşanan değer kayıplarına ilişkin, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na yazılı soru önergesi verdi. Dalgın, şunları kaydetti:

"Son dönemde bazı yatırım fonlarında görülen sert değer kayıpları ve likidite sorunları, sermaye piyasalarının işleyişi ile yatırımcı güvenine ilişkin soru işaretleri doğurmuştur. Düşük likiditeli ve fiili dolaşımı sınırlı hisselerde yoğunlaşan fon pozisyonları ile alakalı kaygılar neticesinde BİST devre kesecek kadar düşmüştür. Toplam değeri trilyon liraya yaklaşan, 500 binin üzerinde yatırımcısı bulunan 130 fonun tasfiye edilmesine karar verilmiştir. Toplam yatırım fonları pazarının yüzde 7.5'unu teşkil eden bu fonlar arasında, görece düşük riskli olması gereken para politikası fonları da bulunmaktadır. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 4 Kasım 2025 tarihinde Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi'nde yaptığı açıklamada bazı fonlar üzerinden manipülasyon yapıldığını bildiğini ifade etmiştir. Ancak bu konuda somut adım atılması için on ay kadar beklenmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber'de kapsamlı değişiklikleri ancak 28 Ağustos 2026 tarihinde yapmıştır."

"TASFİYE EDİLEN FONLARIN YABANCI YATIRIMCISI VEYA YABANCI VARLIĞI VAR MIDIR"

Dalgın, Şimşek'in yanıtlaması istemiyle şu soruları yönetti:

"4 Kasım 2025 tarihinde tarafınızca yapılan açıklamanın ardından SPK tarafından hangi incelemeler başlatılmış ve hangi tedbirler alınmıştır? Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber'deki değişiklikler için 28 Ağustos 2026 tarihine kadar beklenmesinin gerekçesi nedir? Söz konusu gecikme ile alakalı, SPK yönetimi konusunda adli veya idari bir tasarrufta bulunacak mısınız? Bu doğrultuda, Adalet Bakanlığı ile Bakanlığınız arasında bir koordinasyon veya bilgi paylaşımı yürütülmekte midir? Tasfiye edilen fonların TEFAS'a açılması ve bazı şirketlerin hayatın olağan akışına aykırı olarak düşük halka açıklık oranlarıyla milyar dolarlık değerlere ulaşması süreçlerinde adım atmayan eski SPK yöneticileri ile alakalı adli veya idari bir tasarrufta bulunacak mısınız? Tasfiye sürecine giren fonlardaki katılma payı iade süreci açıklanmıştır. Söz konusu fonlarda iadeyi karşılamaya yetmeyecek varlık olması halinde yatırımcılar eksik ödeme mi alacaktır, yoksa kamu herhangi bir doğrudan (sübvansiyon) veya dolaylı (fon varlıklarının Türkiye Varlık Fonu tarafından alınması) takviyede bulunacak mıdır? Bu konu değerlendirilirken para politikası fonları ile diğer fonlar arasında bir ayrım gözetilecek mıdır? Temerrüt eden fonlardaki ilgili kişi ve şirketlerin üçüncü kişilerle gerçekleştirdiği para transferleri ve malvarlığı hareketleri MASAK tarafindan takip edilmekte midir? Sözkonusu kişilerin mal varlıklarına yönelik herhangi bir işlem (bloke) yapılması planlanmakta mıdır? Bahsi geçen fonların uluslararası para trafiği incelenmekte midir? Tasfiye edilen fonların yabancı yatırımcısı veya yabancı varlığı var mıdır?

"SON BİR HAFTADA TÜRKİYE VARLIK FONU BİTS POZİSYONU ARTMIŞ MIDIR"

Katılımevim ve Birevim'in Emlak Katılım tarafından satın alınması gündemdedir. Bu işlem için SPK, BDDK ve Rekabet Kurumundan alınacak onaylar ne aşamadadır? Söz konusu işlemde bir kamu zararı öngörüyor musunuz? Öyleyse, zarar şirketlerin eski sahiplerden tahsil edilecek midir? Fonlarda yaşanan sorunların aynı holding bünyesindeki tasarruf finansman şirketine ve katılım finansmanı sistemine etkileri Bakanlığınızca incelenmiş midir? Sorun yaşadığı iddia edilen şirketlerin yönetimleri tamamen değişmiş midir? Son bir haftada Türkiye Varlık Fonu BİST pozisyonunu artırmış mıdır? Öyleyse, ne kadarlık bir alım yapılmıştır?"

Kaynak: ANKA
Borsa İstanbulCem KarakeçiliMehmet ŞimşekİYİ PartiEkonomiFinansGüncelSon Dakika

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