İZBETON Hakkında Usulsüzlük İddiaları

'İZBETON A.Ş.'NİN BU İŞE DAHA UYGUN OLACAĞI GÖRÜŞÜ HAKİM OLDU'

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON'a yönelik operasyonun ardından 'kooperatiflerdeki usulsüzlüklere' yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede; bilgi sahibi sıfatıyla ifadesi yer alan Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı Ayşe Arzu Özçelik, "Örnekköy Mahallesi'nde kentsel dönüşüm ile ilgili olarak belediye başkanlığımızca çalışma yapılması istendi. Daire Başkanlığı olarak biz hazırlıklar yaptık. Bu konuda işin sağlıklı yürümesi için hatırladığım kadarıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan KİPTAŞ firması ile de görüştük. Ancak işe ciddi bir talipli bulamayınca belediyemizin iştiraki olan Ege Şehir Planlama A.Ş.'ye bu işi yaptıralım dedik. Ancak daha sonra Belediye Başkanlık görüşü olarak İZBETON A.Ş.'nin bu işe daha uygun olacağı görüşü hakim oldu. Buradan yürüyelim dendi" dedi.

'DURUMU SOYER'E BİLDİRDİM'

Sıkıntıları Soyer'e de ilettiğini belirten Özçelik, şunları kaydetti:

"İZBETON'un da işi harici kooperatiflere verdiğini yaklaşık 6-7 ay sonra duydum. İZBETON yetkililerinden bilgi almaya çalıştık. O dönem İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'ydı. Ben bu konuda sözleşmeleri istedim. Ancak uzun süre bu sözleşmelere muttali olamadım. Bizim daire olarak gördüğümüz eksiklikler ile ilgili İZBETON teknik elemanları bizim elemanlara bu işler ve taleplerimizin sözleşmede bulunmadığını bize beyan ediyorlardı. Bu durumda da yayılan hizmette kopukluk oluyordu. Ben bu konuda benim üstümde bulunan gerek Genel Sekreter Yardımcımız Suphi Şahin gerek Genel Sekreter Barış Karcı gerekse Belediye Başkanımız Tunç Soyer'e de birkaç kez ilettim. İlerde bunun birtakım sorunlar çıkaracağını da net bir şekilde ifade ettim. Ancak bir sonuç elde edemedim."

'İŞİN YANLIŞ OLACAĞINI SÖYLEDİM'

Örnekköy etaplarında teknik eksikleri tespit ettikten sonra Karşıyaka Belediyesi tarafından inşaatın mühürlendiğini belirten Özçelik, "Yaptığımız kontroller sırasında Örnekköy'de 3 ve 4'üncü etaplarda demir donatılarda eksik imalatlar olduğunu tespit ettik. Bu tespit üzerine buraya beton dökülmemesini İZBETON yetkililerine söyledik. Bunu ısrarla şantiyede de söyledik. Fakat kooperatif ve İZBETON yetkilileri, o tarihte bizim ısrarımıza rağmen beton için randevu aldıklarını ve dökeceklerini söylediler. Biz yine demir donatının tam usulüne uygun yapıldıktan sonra bu işin yapılmasını söylediysek de bize İZBETON tarafından beton döküleceği söylendi. Orada benim kontrol elemanlarım olmasına rağmen beton ile ilgili çalışma başladı. Elemanlarım beni arayıp, 'Beton dökülüyor' dediler. Ben de bunun üzerine bir tutanak tutarak oradan ayrılmalarını söyledim. Tutanağı da müfettişlere verdiğim ifadenin ekinde sundum. Bu durumu üstlerim ile paylaştım. İşin yanlış olduğunu söyledim. İşlem tesis edip tutanağı Karşıyaka Belediyesi ve İZBETON'a ilettik. İnşaat mühürlendi" dedi.

'TAŞERONLAR MUHATTAP KABUL EDİLEMEZ'

İZBETON'un işi 3'üncü kişilere devretmesinin söz konusu olamayacağını belirten Özçelik, "İZBETON'un yaptığı sözleşmelerin niteliği ile ilgili itirazlarım sonrasında, Belediye Meclisince alınan bir karar ile 2023 yılı Temmuz ayında Kentsel Dönüşüm Dairesi kapatılarak, Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü ismini aldı ve Deprem ve Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığına bağlandı. Benim Daire Başkanlığı görevim son bulmuş oldu. 2023 yılı Ekim ayı içerisinde İnsan kaynaklarının da olumlu görüşü de alınarak Belediye Başkanı Tunç Soyer tarafından Daire Başkanlığı ünvanım alındı. Kadrom mühendislik kadrosuna düşürüldü. Bu süreçte mimar ünvanıyla 7 ay süre ile yetkisiz ve görevlisi olarak çalıştım. Ben de bunun üzerine dava açtım. Davayı kazandım. Ancak belediye dava dosyasını istinaf mahkemesine taşıdı. Halen istinaf mahkemesinde davam devam etmektedir. 2024 yılı nisan ayında tekrar Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı'nın aktif hale getirilmesi üzerine ben de bu dairenin başına daire başkanı olarak atandım. Bu olayda ruhsatlarda İZBETON bizim için yüklenici müteahhit firmadır. İZBETON'un vermiş olduğu alt taşeronlar bizim muhatap değildir. İşin gerçeği yasal olarak İZBETON'un bu işi üçüncü kişilere devretmesi söz konusu olamaz" ifadelerine yer verdi.

'ZEMİN ETÜDÜ ALLAH'IN EMRİ Mİ'

Aktepe ve Emrez projelerinde zemin iyileştirme çalışmaları için belediyeden yardım istendiğini belirten Özçelik, şunları anlattı:

"Bildiğim kadarıyla Örnekköy için kurulan kooperatiflerin ilk başkanı Şenol Aslanoğlu'ydu. İl Başkanı olunca kooperatif başkanlığından ayrıldı. Kooperatif başkanı da Serdar Deniz'di. Aktepe ve Emrez inşaat projesi ile ilgili zemin iyileştirme imalatı yapılması gerekliydi. Ancak bir türlü zemin iyileştirme çalışmaları başlamadı. Kaya, Deniz ve Aslanoğlu, zemin iyileştirme imalatlarının pahalı olduğunu ve yükümlülüklerinde bulunmadığını belirterek, bu işlemi belediyenin yapmasını istediler. Sözleşme koşullarında bizim itirazımız ve zemin etüdüne göre yapılması gerekli bir imalat olduğunu belirtmemiz üzerine Aslanoğlu, zemin etüdü işleminin 'Allah'ın emri mi diyerek?' değiştirilebileceği şeklinde bir cümle kurarak, zemin iyileştirme işleminin yapılmaması yönünde talepte bulunduysa da biz kabul etmedik."

'3+1 FİYATINA DUBLEKS VİLLA'

Müştekilerden Gazicity Kooperatif Başkanı Ali Alp Yavuz, yönetimi devir aldıktan sonra eski yönetim kurulu üyeleri Serdar Deniz, Emre Pınar Kılıç, Ümit Erkol, Pakize Kavak ve denetim kurulu üyesi olan Şenol Aslanoğlu'nun proje başından itibaren ortak olarak gösterilen alanda kendilerine 11 adet villa üyeliği oluşturduğunu tespit ettiklerini belirtip, "Bunu projeye yerleştirmek suretiyle kendilerine projeden ekstradan villa tahsisi yaptıklarını anladık. Ayrıca diğer alanlarda yapılan şerefiye çalışmasının bu 11 adet villa için yapılmamış olduğunu, projede yer alan apartmanlardaki 3+1 daire fiyatına dubleks villa sahibi olacaklarını belirledik. Ayrıca bu villalardan 4'ünün Aslanoğlu ve yakınlarına, birinin Ümit Erkol ve oğlu Fırat Erkol'a geri kalan 6'sının ise Serdar Deniz ve çalışanlarına üzerine kayıtlı olduğunu fark ettik" dedi.

'ÇİKOLATA FABRİKASI SATIN ALDIĞINI DUYDUK'

Ali Alp Yavuz, şunları kaydetti:

"Kooperatifin mail adresini kontrol ettiğimizde Şenol Aslanoğlu, Belfin Çakan ve İlke Çakan adına Belçika Konsolosluğu'na vize başvurusu olduğunu, bu şahısların Aslanoğlu'nun hemşehrisi ve ticaret odasında yönetimde beraber yer aldığı Mehmet Şahin Çakan'ın kızları olduğunu öğrendik. Sonrasında İlke ve Belfin Çakan'ın Belçika'daki şirketlerine ülkemizden gönderilen kaynağı belirsiz para transferinden dolayı deport edildiklerine dair duyumlar aldık. Aslanoğlu'nun haksız elde ettiği yüksek miktardaki gelirden dolayı İsviçre'de çikolata fabrikası satın alarak kendisine eşine ve çocuklarına oturum izni çıkardığına dair duyumlar aldık. Aslanoğlu'nun Narlıdere'de kendi arsası üzerine kooperatifin müteahhidi CASAMAR'a büyük bir villa yaptırdığı yönünde basında haberler yer almıştır."

'SUÇ KASTIYLA HAREKET ETMEDİM'

Şüpheliler arasında yer alan dönemin Genel Sekreteri ve İZBETON Yönetim Kurulu Başkan Vekili Barış Karcı da ifadesinde, "Kira ödemeleri ile ilgili ödemelerin Kentsel Dönüşüm Yasası ve Meclis kararı ile yapılması dolayısıyla bu konuda da kamuyu zarara uğratmam söz konusu değildir. İnşaatların süresi içerisinde bitirilmemesi halinde bu bedellerin İZBETON'dan isteneceği, İZBETON ile yapılan protokollerde cezai hüküm olarak belirtilmiştir. Ayrıca İZBETON'un kooperatiflerle yaptığı anlaşmalarda da bu ceza hükmü mevcut olup bedelin kooperatiflere yansıtılacağı belirtilmiştir. Bu konuda İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından İZBETON'a ve İZBETON tarafından kooperatiflere yapılan yazışmalar mevcuttur. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Bilerek isteyerek suç kastı ile hiçbir hareketim olmamıştır" dedi.

'BİLMEDEN İMZA ATTIM'

Tiyatro oyuncusu olan şüpheli Yücel Erten'in de ifadesinde, birçok evraka bilmeden imza attığını söylediği öğrenildi. Erten, "Sadece sanatsal faaliyetler yürütmek üzere o dönemin Belediye Başkanı Tunç Soyer'in daveti üzerine görev aldım. Bir ismi olsun diyerek beni başkanlığın takdiri ile İZBETON'a yönetim kurulu üyesi olarak atadılar. Sadece sanatsal icralar konusundaki faaliyetlerimi özenle yürüttüm. Diğer belediye hizmetleri ile ilgili üye olmam sıfatı ile önüme getirilen birçok evraka bilmeden imza attım. Ne kurul toplantılarına katıldım ne üye veya başkanını tanırım ne de faaliyetlerini bilirim. Bilerek veya isteyerek kurumu veya halkı zarara uğratmak amacım hiç olmadı. Böyle bir olaya tevessül dahi etmem. Atılı suç nedeni ile burada bulunmamı dahi üzüntü ile karşılıyorum" dedi.

Tolga TAHÇI/İZMİR,