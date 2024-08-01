İzmir'de Ağustos Ayında Kültür ve Sanat Etkinlikleri

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(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Dairesi Başkanlığı, ağustos ayında kentin farklı noktalarında düzenlenecek çeşitli etkinliklerin takvimini paylaştı.

İzmirliler ağustos ayında konser, sergi, sinema ve tiyatro gibi pek çok etkinlikle buluşacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen veya desteklenen etkinlikler, kenti kültür sanata doyuracak.

Çim konserleri ve Gezici Açıkhava Film Günleri

Etkinlikler, 1 Ağustos'ta Tarihi Havagazı Fabrikası'nda düzenlenecek Çim Konserleri ve Gezici Açıkhava Film Günleri ile başlayacak. Çim Konserleri kapsamında Uğur Sayınbatur Jazz Ensemble konseri, 21.00-22.30 saatlerinde yapılacak. Mucize Aynalar filmi ise Gezici Açıkhava Film Günleri kapsamında 1 Ağustos'ta Bornova Büyük Park'ta, 2 Ağustos'ta Karşıyaka Bostanlı Sahili'nde, 6 Ağustos'ta Kiraz Cumhuriyet Meydanı'nda, 8 Ağustos'ta Tire Büyükkale Köyü Meydanı'nda, 13 Ağustos'ta Aliağa Demokrasi Meydanı'nda, 15 Ağustos'ta Buca Hasanağa Bahçesi'nde, 17 Ağustos'ta Foça Beşkapılar Amfi Tiyatro'da ve 20 Ağustos'ta Kınık Cumhuriyet Meydanı'nda sinemaseverlerin beğenisine sunulacak. Tüm gösterimler ücretsiz ve saat 21.00'de yapılacak.

Edebiyat incelemeleri ve mahalle şenlikleri

Kültür ve sanat etkinlikleri, 5 Ağustos'ta Nevzat Kaya'nın Psikanalitik Edebiyat İncelemeleri ile devam edecek. Etkinlik, Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi Drama Salonu'nda 19.00-21.00 saatleri arasında düzenlenecek, 12, 19 ile 26 Ağustos'ta da aynı yer ve saatte yapılacak.

23 Temmuz'da başlayan Mahalle Şenlikleri, ağustos ayında da devam edecek. Şenlikler, 5 Ağustos Bergama Yenikent Mahallesi Meydanı'nda, 13 Ağustos'ta Kemalpaşa Ören 75. Yıl Cumhuriyet Mahallesi Belediye Kır Düğün Salonu'nda, 19 Ağustos'ta Ödemiş Kaymakçı Mahallesi Şehit Hasan Uyar Parkı'nda, 20 Ağustos'ta Kiraz Yeni Mahalle Cumhuriyet Meydanı'nda, 26 Ağustos'ta Beydağ Cumhuriyet Mahallesi'nde, 27 Ağustos'ta Bayındır Çırpı İbrahim Çavuş Mahallesi Pazar Yeri'nde, 2 Eylül'de Kurtuluş Parkı'nda olacak. Çocuklar için yüz boyama, jonglör, palyaço, balon şişirme etkinliklerinin yapılacağı, İZBB Türk Halk Müziği Orkestrası'nın sahne alacağı ve Kop Kop Mikrop Şov'un sergileneceği tüm şenlikler, saat 20.00'de başlayacak.

Müze, yaratıcı drama, sergi ve sinema

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Müzik Kütüphanesi ise 6 Ağustos saat 11.00'de 6-8 yaş arası çocuklara yönelik Kağıt Bebeklerle Moda ve Müzik Atölyesi'ne sahne olacak.

7 Ağustos saat 19.00'da da Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi Drama Salonu'nda Özlem Gökbulut tarafından Yaratıcı Drama Deneyimleri adlı etkinlik gerçekleştirilecek. Etkinlik, 14 Ağustos, 21 Ağustos ve 28 Ağustos'ta da aynı yer ve saatte organize edilecek. 7 Ağustos'ta Yeniden Sinematek gösterimleri kapsamında Tarihi Havagazı Fabrikası'nda saat 21.00'de Sararmış Yapraklar filmi var.

6-31 Ağustos tarihlerinde Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde Aynur Tıkırlıoğlu'nun Yeni Kötü Günler resim sergisi var.

Konser, sergi ve tiyatro

Tarihi Havagazı Fabrikası'nda düzenlenen Çim Konserleri kapsamımda 8 Ağustos saat 21.00'de Sena Şener İzmirliler ile buluşacak. 9-31 Ağustos tarihlerinde Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde Olgunun İzdüşümü adlı resim sergisi var. 10 Ağustos saat 15.00'te Bergama Arasta Sahne'de 5. Bergama Tiyatro Festivali kapsamında İnsan Müsveddesi tiyatro oyunu oynanacak. Tarihler 11 Ağustos'u gösterdiğinde ise saat 21.30'da Bergama Kültür Merkezi'nde Nora 2 tiyatro oyunu tiyatroseverlerin beğenisine sunulacak. Yine 11 Ağustos'ta Torbalı Çapak Mahallesi'nde saat 18.00'de Bardacık İncir Festivali kapsamında İZBB Türk Halk Müziği Orkestrası sahne alacak.

17 Temmuz-11 Ağustos tarihlerinde ise Meltem Akkaya'nın Metafor resim sergisi ziyaret edilebilecek. 22 Mayıs'ta başlayan Şenol Tilki'nin Uzaklar sergisi ile 27 Haziran'da başlayan Şehr-i Men İzmir sergisi de 11 Ağustos'a kadar Kültürpark Atlas Pavyon Sanat Galerisi'nde açık kalacak. 5 Temmuz'da başlayan ve 12 Ağustos'a kadar devam edecek olan Yüzün Yüzleri 2: Sanat ve Şehrin Buluşması ise hafta içi saat 09.30-17.30 saatleri arasında Konak Metro Sanat Galerisi'nde ziyaret edilebilecek.

Dört bir yanda etkinlik

Tarihi Havagazı Fabrikası'nda düzenlenen Yeniden Sinematek, 14 Ağustos'ta Yetenekli Bay Cage ile devam edecek. 15 Ağustos'ta yine Tarihi Havagazı Fabrikası'nda saat 21.00'de Çim Konserleri kapsamında Retrobüs sahne alacak. 16-30 Ağustos tarihlerinde Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde Dokuz Eylül Üniversitesi Çizgifilm ve Animasyon Bölümü'nün Frames adlı karma sergisi var. 18 Ağustos'ta Dikili Deliktaş Mahallesi'nde saat 18.00'de Dikili Bamya Festivali kapsamında İZBB Türk Halk Müziği Orkestrası sahneye çıkacak. 18 Temmuz'da başlayan Bir Uçtan Bir Uca Disiplinlerarası Soyut ve Figür sergisi de 18 Ağustos'a kadar İzmir Sanat Galerisi'nde açık kalacak.

Ay sonuna kadar devam edecek

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Müzik Kütüphanesi, 20 Ağustos ve 27 Ağustos'ta saat 11.00'de Evin Doğan Kor ile Yaratıcı Drama ve Renkler Atölyesi'ne ev sahipliği yapacak. 21 Ağustos saat 21.00'de Tarihi Havagazı Fabrikası'nda Yeniden Sinematek kapsamında Köylüler filmi gösterimi var. Yine Tarihi Havagazı Fabrikası'nda saat 21.00'de Çim Konserleri kapsamında Doludizgin Manço Project sahne alacak. Geri Dönüşüm Çağı sergisi ise Karşıyaka İskelesi Sergi Salonu'nda 23 Ağustos'a kadar devam edecek. 20-28 Ağustos tarihlerinde Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde Milli Savunma Bakanlığı Cumhuriyetimizin 100. Yılında adlı fotoğraf sergisi var. 22 Ağustos-22 Eylül tarihlerinde ise İzmir Sanat Galerisi'nde Lale Temelkuran'ın resim sergisi İzmirliler ile buluşacak,

Yeniden Sinematek kapsamında Tarihi Havagazı Fabrikası'nda saat 21.00'de İnşallah Erkek Olur filmi gösterilecek. 29 Ağustos'ta ise Tarihi Havagazı Fabrikası'nda A Capella Gramofon feat Cavernas Band sahne alacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen etkinliklerin için ayrıntılı bilgiye, kultursanat.izmir.bel.tr ve izmir.art adresinden ulaşılabilecek.