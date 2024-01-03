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İzmir Bornova Anadolu Lisesi korusuna Suriyelilere anaokulu yapılıyor iddiası doğru değil - Son Dakika
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İzmir Bornova Anadolu Lisesi korusuna Suriyelilere anaokulu yapılıyor iddiası doğru değil

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İzmir Bornova Anadolu Lisesi korusuna Suriyelilere anaokulu yapılıyor iddiasının doğru olmadığını açıkladı. Yapılan açıklamada, anaokulunun İzmir'in 2023 il yapım programına tanımlı olduğu ve bölgedeki anaokulu ihtiyacını karşılamak amacıyla inşa edildiği belirtildi. Ayrıca, vaziyet planına göre hiçbir ağaca zarar verilmediği ve anaokulunun tamamlandığında 200 okul öncesi öğrencisinin eğitim-öğretim faaliyetlerinden yararlanacağı ifade edildi.

İzmir Bornova Anadolu Lisesi korusuna Suriyelilere anaokulu yapılıyor iddiası doğru değil
03.01.2024 - 19:01,  Güncelleme: 19:02
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Suriyelilere anaokulu yapmak için İzmir Bornova Anadolu Lisesinin korusuna kıyılıyor" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezinin sosyal medya hesabından, bazı basın yayın organlarında yer alan "Suriyelilere anaokulu yapmak için İzmir Bornova Anadolu Lisesinin korusuna kıyılıyor" iddiasına ilişkin açıklama yapıldı.

İddianın doğru olmadığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İzmir'in Bornova ilçesinde Bornova Anadolu Lisesi arazisi içerisinde ve çevresinde, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve İşitme Engelliler Özel Eğitim Okulu (Yık-Yap Projesi kapsamında yeniden inşa aşamasında) bulunmaktadır.

Aynı arazi içerisinde yapımına başlanan 4 derslikli anaokulu projesi, İzmir'in 2023 il yapım programına tanımlı olup bölgedeki anaokulu ihtiyacından dolayı programa alınmıştır. Proje, İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Müdürlüğünce onaylanmış, akabinde Bornova Belediyesinden ruhsat alınmıştır.

Yapımına başlanan söz konusu anaokulunun Suriyeliler için inşa edildiği iddiası tamamen gerçek dışı olup, vaziyet planına göre hiçbir ağaca da zarar verilmemiştir. Anaokulunun yapımı tamamlandığında, 200 okul öncesi öğrencisi, eğitim-öğretim faaliyetlerinden yararlanacaktır."

Kaynak: AA
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