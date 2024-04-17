İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Marble İzmir Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı\'nın açılışında konuştu

HABER: FATİH ÖZKILINÇ - KAMERA: KERİM UĞUR
Bu yıl 29'uncusu düzenlenen Marble İzmir Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı'nın açılışında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, yeni dönemde bölgesel olarak kalkınmaya önem vereceklerini belirterek "Komşu illerimizle, Türkiye'deki tüm kurumlarımızla, kuruluşlarımızla işbirliği içerisinde olacağız. İzmir tarihsel olarak bir ticaret kentidir, fuarlar kentidir. Bu yönünü geliştirmek için çok çaba harcayacağız" dedi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ tarafından düzenlenen doğal taş sektörünün buluştuğu Marble İzmir Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı, düzenlenen törenle 29'uncu kez kapılarını açtı. Fuar İzmir'de 17-20 Nisan 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek fuarın açılışına İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı MAPEG Genel Müdürü Aslan Narin, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdür Yardımcısı V. Tayfun Kılıç, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, İZTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Kızılgüneşler, EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, EMİB Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Alimoğlu, DENİB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Memişoğlu, İMİB Yönetim Kurulu Üyesi Metin Çekiç, Maden Platformu Sözcüsü Mehmet Yılmaz, TÜMMER Yönetim Kurulu Başkanı Hanifi Şimşek ile sektör temsilcileri katıldı.
Fuarın açılışında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Marble İzmir Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı'nın 29'uncu kez kapılarını açtığına dikkat çekti. Tugay, "Bu fuarın geçen 29 yılın içerisinde çok büyük emeklerle ve katkılarla gerçekleştiğini ve bugün İzmir için ve daha önemlisi Türkiye için çok önemli bir değere, prestije sahip bir organizasyon olduğunu belirtmek isterim. Sektör temsilcileri, sektörle ilgili günün yaşanan sorunları beklentileriyle ilgili çok değerli şeyler söylediler. Özellikle Ege İhracatçılar Birliği Başkanı Jak Eskinazi'nin bizim işlenmiş ürünlere ihtiyacımız olduğunu, bunların katma değerinin daha yüksek olduğunu, markalaşmanın ve pazarlamanın hepimiz için çok önemli olduğunu, buna ihtiyacımız olduğunu belirtmesini değerli buluyorum. Biz bu dönemde bölgesel olarak kalkınmaya önem vereceğiz. Bunun için komşu illerimizle, Türkiye'deki tüm kurumlarımızla kuruluşlarımızla işbirliği içerisinde olacağız. İzmir tarihsel olarak bir ticaret kentidir, fuarlar kentidir. Bu yönünü geliştirmek için çok çaba harcayacağız" dedi.
VALİ ELBAN'DAN KATMA DEĞERLİ ÜRÜN VURGUSU
İzmir Valisi Süleyman Elban ise katma değerli ürünler vurgu yaparak "Tüm sektörlerde olduğu gibi doğal taş sektöründe de inanılmaz bir rekabet olduğunu hepimiz biliyoruz. Rekabette öne çıkmanın kurallarını hepimizden çok biliyorsunuz. Maliyeti düşürmek ve katma değerli ürünler üretmek bunun temel sırrı, başka yolu yok. Dolayısıyla hala bu sektörde madencilik yapıp çıkan mermeri işleyen arkadaşlarımız eğer enerjisini kendisi üretmiyorsa rekabet etmekle ilgili bir iddiası olmaması lazım. Yine sektörün artık gerek madencilikte gerekse taşı işlediği yerlerdeki artık birçok makinelerin üretimiyle ilgili eğer yerli ürünle ilgili çalışma yapılmayıp hala İtalya ve Çin'e bağımlılığımız devam ediyorsa yine iddiamız konusunda bir eksikliğimiz var demektir. Ama bu sektörü tehdit eden en büyük sıkıntı alternatif kullanımı olan ürünler gerek doğal olmayan taşlar gerekse diğer kaplama ve diğer malzemeler bu sektörü inanılmaz tehdit ediyor çünkü hem ucuz hem uygulaması kolay hem de seyahat tasarım açısından çok cazip görünüyor. Dolayısıyla bu sektörde taşın cazibesini arttıracak bilimsel, tasarımsal ve diğer konularda da çok ciddi çalışma yapılırsa ancak sektör kendisini ispatlayıp sektörü tehdit eden diğer rakip sektörler karşısında ancak güçlü kalabilecektir. Diğer konular bir şekilde çözülür. Ama bu konularda çalışma yapılmadığı taktirde sektör sürekli bir baskı ve tehdit altında kalacaktır" ifadelerini kullandı.
Katılımcılar konuşmaların ardından kurdele keserek açılışını yaptı ve fuarda yer alan stantları ziyaret etti.
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