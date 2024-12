Menemen Gençlik Kütüphanesi Açıldı

Güncel

(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Menemen Koyundere'de Menemen Gençlik Kütüphanesi'nin açılışını yaptı. Yeni yılda da kütüphaneleri, spor tesislerini, mahalle merkezlerini, sanat ve kültür evlerini halkla buluşturmaya devam edeceklerini belirten Başkan Tugay, "2025 yılını İzmir'imiz adına bir sıçrama yılı olarak görüyoruz" dedi.

Menemen Koyundere Cumhuriyet Parkı'nda İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 180 metrekarelik Menemen Gençlik Kütüphanesi hizmete girdi. 2 bin 500 kitap ile halka hizmet edecek kütüphanenin açılışını gerçekleştiren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, yeni yılda kütüphane, spor tesisi, mahalle merkezi, sanat ve kültür evi gibi pek çok projeyi hayata geçireceklerini söyledi. 2024 yılının son günlerinde 2025 yılı için de mesaj veren Başkan Tugay, yeni yılı İzmir için bir sıçrama yılı olarak gördüklerini vurguladı.

"Her bir köşede daha güzel hizmetler olacak"

Geleceğe büyük bir inanç ve güçle hazırlandıklarını kaydeden Başkan Tugay, bu duygunun bütün İzmir'e yayılması için sabırsız ve heyecanlı olduklarını ifade etti. Çocuklar ve gençler için yapılan hizmetlerin ayrı bir öneme sahip olduğunu dile getiren Başkan Tugay, "Önümüzdeki 4 yıl 3 aylık hizmet süresinde İzmir'in her bir köşesinde daha güzel hizmetleri insanlarla buluşturacağız. İnşallah her hafta bir yerde yeni bir tesisi birlikte açacağız. Bizim çocuklarımız geleceğin Türkiye'sini aydınlık yapacak, adaletli bir ülke yapacak. Geldikleri görevlerle, aldıkları sorumluluklarla ülkelerine sevgilerini, saygılarını gösterecek. Onlar halkımıza hizmet etmenin onurunu yaşamak isteyecek. O duyguyu buralarda geliştireceklerine çok inanıyorum" diye konuştu.

"Bu durumu düzeltmemiz gerektiğini biliyoruz"

Bugünü daha iyi yaşamak için çaba gösterdiklerini söyleyen Başkan Tugay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu güzel ülke, ne yazık ki geçen yıllarda hak ettiği gelişmeyi gösteremedi. Bugün gerçekten acımasızca, çok üzüntü verici bir asgari ücret rakamına maruz kalmış olmak, 22 bin 104 lira ile insanlara 'geçinin' demek ne kadar adaletsiz. Ülkemizde bir grup insan çok iyi şartlarda yaşarken, milyonlarca insanın da yoksulluk, işsizlik yaşaması ve temel ihtiyaçlarından yoksun kalması hepimizi üzüyor. Bu durumu düzeltmemiz gerektiğini biliyoruz. Bunun için çok çalışmamız gerektiğini biliyoruz. Bunun için ülkemizin her şeyden önce demokrasiye, hukuka ve bilime sarılmaya ihtiyacı var."

"Kitaplarla dünyaya pencere açacaklar"

Bilgi ve bilimin en değerli kavramlardan biri olduğuna işaret eden Başkan Tugay, açılan kütüphanenin gençlere ve çocuklara yeni bir pencere açacağını söyledi. Başkan Tugay, "Gördüğünüz mütevazi yapının burada çalışacak, kitaplarla dünyaya pencere açacak, beraber yan yana oturup çalıştığı arkadaşıyla beraber güzel bir gelecek hikayesi yazacak olan güzel çocuklar için, gençler için önemini çok iyi biliyorum. Çünkü ben de bir zamanlar küçük bir çocukken kütüphanelerde yüzlerce kitap okudum, sınavlara hazırlandım ve meslek sahibi oldum" sözlerine yer verdi.

"Kütüphaneler bizlere sahip çıktı"

Kütüphanelerin kendi hayatındaki önemini anlatan Başkan Tugay, "Bana özel imkanlar sağlayan bir ailenin mensubu değildim. Çok gurur duyduğum, çok değerli bir babam, öğretmenim vardı. Babam öğretmendi ama ne yazı ki böyle özel dersler alan, özel okullarda okuyan, istediği her türlü kitaba erişebilen, her türlü eğitim ihtiyacına erişebilen birisi olamadım. İşte bu kütüphaneler, bu binalar bizlere sahip çıktı. İçindeki o güzel insanlar bizim oraya gelmemizden mutlu oluyordu. O nedenle her kütüphane açılışı benim için adeta kutsal bir mekanın açılışı gibidir" ifadelerini kullandı.

Açılış yapıldı

Başkanın konuşmasının ardından kütüphanenin kurulmasına katkı koyan Menemen Umut Işığı Eğitim, Sosyal ve Yardımlaşma Derneği Genel Başkanı Murat Algül'e ve Koyundere Muhtarı Neriman Tosun'a Başkan Tugay tarafından plaket takdim edildi. Başkan Tugay, açılışın ardından Menemen Gençlik Kütüphanesi'ni gezerek atölye çalışması yapan gençlerle bir araya geldi. Başkan Tugay, açılış töreninde çok sayıda Menemenli vatandaşla fotoğraf da çektirdi. Törene İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ramazan Tezcan, Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Okyay ve çok sayıda yurttaş katıldı.

Menemen Gençlik Kütüphanesi

Menemen Gençlik Kütüphanesi, Türk ve dünya edebiyatı, çocuk kitapları, felsefe, psikoloji, ekonomi, tarih gibi alanlarda kitapların yanı sıra sınava hazırlık kitaplarından oluşan 2 bin 500 adet kitap ile halka hizmet verecek. Kütüphaneye ücretsiz üye olanlar iki adet kitabı 21 gün boyunca ödünç alabilecek. Menemen Gençlik Kütüphanesi'nin içinde bulunan okuma salonunu kapasitesi 24 kişi. Kütüphanede ayrıca atölye çalışmalarının yapılması için bir çalışma odası da bulunuyor.