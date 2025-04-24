İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay: "Denizcilik Kültürünü Büyütmeye Devam Edeceğiz" - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay: "Denizcilik Kültürünü Büyütmeye Devam Edeceğiz"

Geniş Video İzle

MAST İzmir Boat Show Tekne, Tekne Ekipmanları ve Deniz Aksesuarları Fuarı, Fuar İzmir'de kapılarını açtı. 27 Nisan'a kadar yerli ve yabancı üretim 350’den fazla teknenin sergileneceği fuarın açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, “Denizle iç içe yaşayan bir şehir olarak, denizcilik kültürünü büyütmeye, üreticilerimizi desteklemeye, kentimizi mavi rengiyle daha da bütünleştirmeye devam edeceğiz” dedi.

24.04.2025 09:59  Güncelleme: 10:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR)- MAST İzmir Boat Show Tekne, Tekne Ekipmanları ve Deniz Aksesuarları Fuarı, Fuar İzmir'de kapılarını açtı. 27 Nisan'a kadar yerli ve yabancı üretim 350'den fazla teknenin sergileneceği fuarın açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Denizle iç içe yaşayan bir şehir olarak, denizcilik kültürünü büyütmeye, üreticilerimizi desteklemeye, kentimizi mavi rengiyle daha da bütünleştirmeye devam edeceğiz" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde İZFAŞ ve ED fuarcılık tarafından bu yıl üçüncü kez düzenlenen MAST İzmir Boat Show Tekne, Tekne Ekipmanları ve Deniz Aksesuarları Fuarı kapılarını açtı. 27 Nisan'a kadar Fuar İzmir'de devam edecek MAST İzmir Boat Show, dünyaca ünlü tekne markalarını, sektörün en büyük yerli üreticilerini, tekne ekipman ve aksesuar firmalarını bir araya getirerek denizcilik dünyasını kentte buluşturuyor.

Açılışa, Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın yanı sıra; Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, İzmir Ticaret Odası Meclis Başkanı Selami Özpoyraz, İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Başkanı Yusuf Öztürk, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır, Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Başkan Vekili Altan İnanç, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ramazan Tezcan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Pınar Okyay, İZFAŞ Genel Müdürü Tuğçe Cumalıoğlu, ED Fuarcılık Kurucu Ortakları Dilek Soydan, Emel Yılmaz, oda, dernek ve sivil toplum kuruluşlarının başkanları ile temsilcileri ve sektör profesyonelleri katıldı.

"Sektör temsilcilerinin yanında durmanın boynumuzun borcu olduğunu düşünüyoruz"

Cemil Tugay, "Bugün gerçekten İzmir Büyükşehir Belediyesi ailesinin de çok önem verdiği bir fuarın açılışını gerçekleştiriyoruz. Çok genç, henüz 3'üncüsünü düzenlediğimiz bu fuar kentimizin denizle kurduğu bağın da güçlü simgelerinden biri. Her yıl gelişiyor, katılımcı sayısı artıyor. İzmir, yüzyıllardır denizle nefes alan bir şehir. Tarihi boyunca gemicilerin, tüccarların, denizcilerin limanı olan bir şehir. Ülkemiz de kaliteli üretimiyle denizcilik alanında dünyanın önde gelen ülkelerinden biri. Tarihi bir liman kenti olarak bu başarıya ortak olmanın, sektör temsilcilerinin yanında durmanın boynumuzun borcu olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.

"İzmir'in fuarcılık geçmişi Türkiye'nin belleğine kazınmış köklü bir gelenektir"

Göreve başladığında İzmir'i denizle daha yakın hale getireceklerini söylediğini hatırlatan Tugay, yaptıkları çalışmaları anlattı. Körfez temizliğini öncelik olarak gördüklerini kaydeden Tugay, şunları söyledi:

"Bu yıl sadece Körfez temizliği ve altyapı için bütçemizden 9 milyar TL pay ayırdık. Devraldığımızda tamamlanma aşamalarının çok uzağında gibi görünen Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi'nin 4'üncü fazını önümüzdeki pazartesi açıyoruz. Yine kendi kaynaklarımızla kent tarihimizin en geniş çaplı dip taramasını başlattık. 2 tarama gemisi, taşıyıcı gemilerle çalışmalarına aralık ayından beri devam ediyor. Çalışmaya devam edeceğiz. Göreve gelirken Körfez'in kıyısına birçok semt marinası kazandırmamız gerektiğini ifade etmiştim. Bu yolda da çalışmaya devam ediyoruz. İzmir'in fuarcılık geçmişi, Türkiye'nin belleğine kazınmış köklü bir gelenektir. Enternasyonal Fuarımız ile başlayarak bir asırdır süregelen bu miras, şehrimizin kültürel ve ekonomik dokusunu şekillendirdi. MAST İzmir Boat Show da bu geleneğin yeni temsilcilerinden biri olarak her geçen yıl mutlaka güçlenerek varlığını devam ettirecektir. Bu fuarımız da tıpkı Marble İzmir gibi kalıcı, marka değeri yüksek ve uluslararası ölçekte saygın bir etkinlik olma yolunda ilerliyor. Denizle iç içe yaşayan bir şehir olarak, denizcilik kültürünü büyütmeye, üreticilerimizi desteklemeye, kentimizi mavi rengiyle daha da bütünleştirmeye devam edeceğiz."

"Her sene daha başarılı bir fuar yapıyoruz"

ED Fuarcılık Kurucu Ortakları Dilek Soydan, fuarın üçüncü yılına girmesinin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Bu sene ilk defa süper yat topluluğunun desteğini aldık. Her sene üzerine koyuyoruz, her sene daha başarılı bir fuar yapıyoruz" diye konuştu.

350 üzerinde tekne sergileniyor

Fuarda bu yıl, 110 katılımcı yer alıyor. Ayrıca fuarda sergilenen tekne sayısı bir önceki yıla göre yüzde 20 arttı. MAST İzmir Boat Show'da, 350'nin üzerinde tekne, bot ve deniz aracı sergileniyor. Sadece sektör profesyonellerinin değil deniz tutkunlarının ve yatırımcıların da ilgisini çeken fuar; yeni iş birliklerinin, ihracat bağlantılarının ve sektörel fikir alışverişinin gerçekleşmesine olanak sağlayarak hem sektöre hem de şehrin ekonomisine katkı sunacak. Üretimde dünyada ilk üç ülke arasında yer alan, kaliteli üretimiyle dünyanın birçok noktasından talep gören Türkiye'nin, fuarla birlikte sektördeki iş hacminin artması da hedefleniyor. MAST İzmir Boat Show, 11.00 – 19.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Halka açık olacak fuara girişler 300 TL olarak belirlendi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Cemil Tugay, Denizcilik, Ekonomi, Güncel, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay: 'Denizcilik Kültürünü Büyütmeye Devam Edeceğiz' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uzmanlardan 6.2’lik depremle ilgili kafa karıştıran açıklamalar Uzmanlardan 6.2'lik depremle ilgili kafa karıştıran açıklamalar
Dursun Özbek, İstanbul’daki 6,2’lik depreme Florya’da yakalandı Dursun Özbek, İstanbul'daki 6,2'lik depreme Florya'da yakalandı
İşte İstanbul’daki 6.2’lik depremin boğazda yarattığı etki İşte İstanbul'daki 6.2'lik depremin boğazda yarattığı etki
6.2’lik depremin ardından trafik kaosu İstasyonlarda bile kuyruk oldu 6.2'lik depremin ardından trafik kaosu! İstasyonlarda bile kuyruk oldu
Fenerbahçeli yıldızın eşi ve çocukları yalın ayak sokağa fırladı Fenerbahçeli yıldızın eşi ve çocukları yalın ayak sokağa fırladı
tv100 spikeri İstanbul’daki depreme canlı yayında yakalandı tv100 spikeri İstanbul'daki depreme canlı yayında yakalandı
Depreme hamamda yakalandı Depreme hamamda yakalandı
Başrolde yine Mahmut Tanal var Koca tırın üzerine böyle tırmandı Başrolde yine Mahmut Tanal var! Koca tırın üzerine böyle tırmandı
İstanbul beşik gibi sallanıyor 4.9 büyüklüğünde bir deprem daha İstanbul beşik gibi sallanıyor! 4.9 büyüklüğünde bir deprem daha
GSM operatörleri yine sınıfta kaldı Vatandaşlardan tepki yağıyor GSM operatörleri yine sınıfta kaldı! Vatandaşlardan tepki yağıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul’daki son durumunu anlattı Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'daki son durumunu anlattı

10:56 İstanbul’da 6,2’lik depremin ardından 266 artçı sarsıntı kaydedildi İstanbul'da 6,2'lik depremin ardından 266 artçı sarsıntı kaydedildi
10:27 Adalet Bakanı ile DEM Parti heyetinin görüşmesi başladı Adalet Bakanı ile DEM Parti heyetinin görüşmesi başladı
10:19 Alman profesörden İstanbul uyarısı: 2 kritik senaryo var Alman profesörden İstanbul uyarısı: 2 kritik senaryo var
10:16 Tepkilerin odağındaki GSM şirketlerinden gelen mesajlar pes dedirtti Tepkilerin odağındaki GSM şirketlerinden gelen mesajlar pes dedirtti
09:34 İstanbul’un deprem haritası İşte en yüksek riskli ilçeler İstanbul'un deprem haritası! İşte en yüksek riskli ilçeler
17:11 İstanbul’daki depremlerin ardından THY’den ek sefer tavan fiyat açıklaması İstanbul'daki depremlerin ardından THY'den ek sefer tavan fiyat açıklaması
17:02 Arda Güler’in antrenmanda attığı golü gören Ancelotti sadece iki kelime edebildi Arda Güler'in antrenmanda attığı golü gören Ancelotti sadece iki kelime edebildi
16:59 İstanbul’daki 6.2’lik depremi 20 gün önceden bildi Yeni açıklaması yüreklere su serpti İstanbul'daki 6.2'lik depremi 20 gün önceden bildi! Yeni açıklaması yüreklere su serpti
16:59 Ünlü oyuncu Fulya Zenginer depreme böyle yakalandı Ünlü oyuncu Fulya Zenginer depreme böyle yakalandı
16:53 Depreme medresede yakalanınca secdeye kapandılar Depreme medresede yakalanınca secdeye kapandılar
16:30 İstanbul’da tüm okul ve üniversitelerde eğitime iki gün ara İstanbul'da tüm okul ve üniversitelerde eğitime iki gün ara
16:18 Deprem anında vatandaşın balkondan atladığı anlar kamerada Deprem anında vatandaşın balkondan atladığı anlar kamerada
15:54 İstanbul’daki deprem sonrası toplanma alanına koşan vatandaşlara büyük şok İstanbul'daki deprem sonrası toplanma alanına koşan vatandaşlara büyük şok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2025 11:11:54. #7.13#
SON DAKİKA: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay: "Denizcilik Kültürünü Büyütmeye Devam Edeceğiz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.