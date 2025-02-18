İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay: "İddiaların Hiçbir Mantığı Yok"

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(İZMİR) - CHP'nin 38'inci Kurultayı ile ilgili başlatılan soruşturma devam ederken İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir İl Kurultay Delegesi Hatip Karaaslan'ın verdiği ifadeye ilişkin açıklamalarda bulundu. Tugay, kendisine yönelik ortaya atılan iddiaların tamamen asılsız olduğunu belirterek, Karaaslan'ın iddialarına tepki gösterdi.

Cemil Tugay, Tele 1 yayınında şunları kaydetti:

"Bir kişinin gazetelerde yayınlanarak haberdar olduğumuz iddiaları üzerine biz olaya dahil olduk. Normal halde kurultayla ilgili hiçbir tartışmanın bir parçası değildik ve olmamız da ihtimal dahilinde değildi. Ama ne yazık ki İzmir'den bir kurultay delegesi kendisine para teklif edildiğini ve benim de buna aracılık ettiğim gibi bir iddiayı ortaya attı, bundan dolayı açıklama yapmak durumunda kaldık. Gazetelerde okuduğumuz, bugün de bazı yayın organlarında okuduğumuz ifadesinde diyor ki işte kimi zaman altı, kimi zaman yedi diyor. 'Delegeye para verilerek onların oy tercihleri değiştirildi' diyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden, benden bahsediyor, ilçe disiplin kurulu üyesi bir arkadaşımızdan bahsediyor. Bizlerin bu işin içinde olduğunu söylüyor. Bunların yalan olduğunu, tamamen asılsız olduğunu, bir iftira olduğunu bizler çok iyi biliyoruz. Ama sadece benim ya da suçlanan diğer arkadaşımızın hani bu konuda konuşması yetmez. Diğer İzmir'deki kurultay delegelerinin de bununla ilgili şahitlikleri de burada değerli diye. Çünkü onların içerisinden de altı ya da yedi kişinin para aldığı gibi bunları konuşmak üzere. İzmir'in kurultay delegelerini de il başkanımız toplantıya çağırdı."

"Kimsenin oyu satılık değil"

Tugay, iddiaların tamamen mantıksız olduğunu ve kurultay delegelerinin de CHP İzmir İl Başkanlığımnda yapılan toplantıda bu yönde herhangi bir durumun yaşanmadığını dile getirdiğini belirtti:

"Neticede herkes böyle bir şeyin imkansız olduğunu, olsa mutlaka duyulacağını yani birilerine teklif edildiği zaman zaten kabul etmezler. Kimsenin oyu satılık değil. Başka insanlarla paylaşırlar, bize böyle bir teklif geldi diye. Böyle bir şeyin asla olmadığını, bizler gibi insanlar bütür şeylerin içinde asla olmayacağımızı çok iyi bildiklerini söylediler. Gelen bütün kurultay delegeleri bunu söyledi. Bizim hiçbir şüphemiz, tereddüdümüz yok. Tabii ki yok. Dün de yoktu, bugün de yok. İzmir'in ve dahil olan bütün diğer delegelerin davranışlarında böyle hani kendi oylarını satacak bir şey kesinlikle yok."

Kurultay delegesi toplantıya katılmadı

Tugay, iddiaları ortaya atan delegenin toplantıya katılmadığını ve CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'na bir mesaj gönderdiğini belirterek şunları söyledi:

"İl Başkanımız kendisini telefonla aramış. Telefonuna cevap vermemiş. Ondan sonra bize il başkanımız bir mesaj gösterdi. Daha sonra bir mesaj atmış 'Ben İzmir İl Delegeleri'ni kastetmedim, onları suçlamadım, onların para aldığını iddia etmedim' demiş. Böyle bir mesaj yazıyor. Yani gerçekten dengesiz bir insan. Ben kendisini hiç tanımıyorum. Ama şu anda yaptıkları, söyledikleri dengesiz. Her şeyden önce insana sorarlar. 16 aya yakın bir süre geçmiş kurultayın üzerinden. Madem böyle bir şey vardı. Neden kurultay günlerinde konuşmadınız? Neden seçimden hemen sonra konuşmadınız? Aradan geçen 16 ay içerisinde ne konuşmadınız? Madem böyle uygunsuz bir şeye şahit oldunuz ya da yaşadınız bununla ilgili o günlerde suç duyurusunda bulunacaktınız. Hemen itiraz edecektiniz. Hukuk yolunu o gün başvuracaktınız. 16 ay sonra bunun yapılması samimiyetsiz ve gerçek dışı."

"İddiaların hiçbir mantığı yok"

Kurultaydaki oy farklarına da değinen Tugay, iddiaların hiçbir mantığa sığmadığını belirtti:

"Ben olan biteni gözden geçirdikçe hani daha net tarif edebiliyorum. Bizim kurultayımızda oylamanın iki tur yapıldı. Birinci turda 18 oy farkla, ikinci turda 200 oy farkla Özgür Özel genel başkan seçildi. Bu nasıl bir oy satın almadır ki? Birinci turda 18, ikinci turda 200 olabiliyor. En az 200 oy farkla seçildiği için bunun hiçbir mantığı yok. 16 ay sonra böyle bir saçma sapan bir iftirayı iddia olarak ortaya atıyorsunuz. Utanmadan bir de suç duyurusunda bulunuyorsunuz. Bu partinin bir şekilde mahallelerinden gelen seçimlerle belli bir çevrenin, akrabalık ilişkisinden dolayı aslında hiç kimsenin gerçekten partide emeği olmadığı halde çıkıp da delege yapılmış bir insan. Öyle ki arkadaşlarımızın hiçbirisi tanımıyor. Toplantıda da konuştuk. Hemen hemen hiç kimsenin tanımadığı bir insan. Bugün hangi saikle hareket ettiğini bilmiyoruz. Ama neticede tarif ettiği şeyin gerçek olmadığı, kurultayın üzerinden bu kadar uzun süre geçtikten sonra yapmasında ve üstelik tutarsız şeyler yapmasından ifadesinde altı kişi, yedi kişi para aldı diyor. İl başkanımıza mesaj atıyor, böyle bir iddiada bulunmadım. 'İzmir İl Delegeleri para aldı, onları kastetmedim' diye mesaj atıyor."

"CHP hedef alınıyor"

Söz konusu iddialarla Cumhuriyet Halk Partisi'nin karalanmaya çalışıldığı belirten Tugay, şunları söyledi:

"İktidar yanlısı bir gazetede sekiz sutuna manşet bu haber yapıldıktan sonra sabahın erken saatinde işte partililerimizden bana gönderildiği zaman haberdar oldum. Dondum kaldım, adım geçince. Ondan sonra derdimizi anlatmaya çalıştık. Bizi tanıyan insanlar bilir ki böyle ahlaksız şeylerin içerisinde olmayız, İzmir bilir bunu. Ama Cumhuriyet Halk Partisi hedef alındığı için Cumhuriyet Halk Partisi karalanmaya çalışıldığı için ondan dolayı endişe ediyoruz. Bizleri tanımayan insanlar. Partiyi tanımayan, partinin içerisindeki mekanizmaları bilmeyen insanları gerçekten şüphe edebilir diye endişe ediyoruz."

"AK Parti adayını desteklediğini öğrendik"

Tugay, iddiaları ortaya atan delege hakkında disiplin sürecinin başladığını ve hukuki yollara başvurduklarını belirtti:

"Ben kişisel olarak kendisine iftira nedeniyle bir suç duyurusunda bulundum. Adı geçen iki kişi daha var, onlar da bulunacaklar. Ayrıca bir manevi tazminat davası açtık. Şunu bilsin kendisi, buradan duysun. Geçmişte yaptığı her şeyi araştırıyoruz. Takip edeceğiz. Bu adamın kimlerle bağlantısı olduğunu, ne yaptığını inceleyeceğiz. Bir kere Konak'ta AK Parti adayını desteklediğini öğrendik. Konak'ta bizim kurultay delegemiz olduğu halde Cumhuriyet Halk Partisi'ne karşı AK Parti adayını desteklediğini öğrendik. Onun için çalıştığını öğrendik."