İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay: Kültürpark\'ı Gözümüz Gibi Koruyacağız

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(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu ve belediye bürokratları ile birlikte koordinasyon toplantısı yaptı. Kültürpark'ı korumak ve güzelleştirmek için çalışacaklarını söyleyen Başkan Tugay, "Kültürpark'ı bundan sonra olabilecek her türlü istismardan koruyacak sağlam adımlar atacağız. Bina yapmadan, mevcut olan yapıları fonksiyonel hale getirip yeşil alanı artırmaya kararlıyım" dedi.

İzmir'in ilçe belediyeleri ile koordinasyon toplantılarına devam eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu ve belediye bürokratları ile bir araya geldi. İlçenin sorunları, devam eden ve yapılması planlanan projeleri dinleyen Başkan Cemil Tugay, Kültürpark'ı korumak ve güzelleştirmek istediğini söyledi. Başkan Tugay, şunları ifade etti:

"Bina yapmadan, mevcut olan yapıları fonksiyonel hale getirip yeşil alanı artırmaya kararlıyım. Güvenli ve akıcı trafik için İzmir Emniyet Müdürlüğü ile birlikte hayata geçirilecek Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) projesi kapsamında daha önce çıkılan ihalede Kültürpark içinde yönetim binası planlanmış. Bu konudaki tavrım net olduğu için yeni yer bulmaya çalışıyoruz. Kültürpark'ın başka kurumlarca işgal edilmemesi konusunda kararlıyım. Ne belediye ne başka kurum orada kendine alan açsın istemiyorum. Şehrin Central Parkı, akciğeri. O çevredeki tek yeşil alan. Bu alanı da yapılarla doldurursak, buna lunapark da dahil; bu hale geliyor. Lunapark başka yere yapılabilir ya da burada olacaksa insanların keyif alacağı, paslı demirleri olmayan bir lunapark haline getirilebilir. Lunaparklar artık kentin gelişim alanlarında oluyor. O bölgelerin gelişmesine de katkısı olur. Kültürpark'ın yeşil alan özelliği, insanların spor için kullanabileceği bir merkez nokta olması, onu alternatifsiz yapıyor. Başka bir alan yok. Kültürpark'ı bundan sonra olabilecek her türlü istismardan koruyacak sağlam adımları atacağız."

İlçe belediyeleri kazıları sıkı denetlemeli

Kazı sonrası kapatılmayan yollarla ilgili şikayetlere değinerek sorunu çözmek için çalıştıklarını kaydeden Başkan Tugay, " İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yetki alanında olan kazılarda kapatma uygulamasını Büyükşehir Belediyesi olarak biz yapıyoruz. En kısa sürede en düzgün şekilde sorunun çözülmesi için bu işe ağırlık verdik. İlçe belediyelerinin de ruhsat izni verirken kapatma işini diğer kurumlara bırakmaması daha iyi olacak. Hem gecikiyor hem düşük malzeme kullanılıyor. İnanılmaz bir mağduriyet ortaya çıkıyor. Göstermelik kapamalar var ve bunun telafisi yok. Yapıp bırakıyorlar ve biz ikinci defa düzeltme yapıyoruz. Bu durumu kökünden çözmenin yolu bu kazıların tamamında belediyelerin etkin olması. İlçe belediyesi yapabilir ama böyle bir imkanınız yoksa Büyükşehir'e de söyleyebilirsiniz. Diğer kurum kazılarında ise ilçe belediyelerinin denetimi sıkı yapması gerekiyor" diye konuştu.

Toplu konut hamlesi

Kentin müsait alanlarında İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan parseller üzerinde toplu konut çalışmaları yapmayı planladıklarını duyuran Başkan Tugay, " Menemen'de bir proje üzerinde çalışıyoruz. Bunun gibi ilçe belediyelerimizin sınırları içinde bize ya da ilçe belediyelerine ait alanlarda proje çalışmaları yapabiliriz. Mümkün olan yerlerde arsa da üretmeye çalışabiliriz. Amacımız lüks olmayan, temel ihtiyaçları karşılayacak, orta gelir grubuna hitap eden, ödemeleri kolay, ev sahibi olmayan insanlara verilen konutlar üretmek. Bu konuda konut ihtiyacını belediye eliyle de karşılamak. Bu somut olarak çalıştığımız bir konu. Bunu Ege Şehir Planlama Şirketi yapacak. Belediye kar etmeyecek ama bu şehrin buna ihtiyacı var. Bizim de bunu yapmamız gerekiyor" dedi.

"Lüks konut yapmaya asla talip değiliz"

"Kentin bazı kentsel dönüşüm alanlarında bazı işler müteahhitlere bırakıldığında çıkmaz yola giriyor" diyen Başkan Tugay, şöyle devam etti: "Bazı alanlarsa uzlaşarak, hak sahiplerinin haklarını koruyarak çalışmalar yapabiliriz. Burada hedeflediğimiz şey gelir elde etmek değil. Bu işlerin ilerlemesi için piyasanın regülasyonu gerekiyor. Belediye olarak bu işlere girmemiz gerekiyor. Bunu da dönüşüm alanlarında yapmamız lazım. Lüks konut yapmaya asla talip değiliz. 'Dönüşüm isteyen ama yaptırtacak müteahhit bulamıyorlar' dediğiniz yer varsa bir anlaşmayla o işe girmemiz mümkündür. Bunu konuşabiliriz."

Kordon'da su baskınına karşı taslak proje

Ulaşım Master Planı için çalışmaların da başladığını aktaran Başkan Tugay, bu konuda radikal değişiklikler olabileceğini ifade ederek "Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı'na da çalışılıyor. Ulaşım Master Planı, Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı'nı da içerecek şekilde yapılacak. İzmir için yeni açılımlar yapabileceğiz. Yeni açılacak sokaklar, caddeler olabilir. Ayrıca su baskını ile ilgili yağacağımız çalışmalar var. Kordon'u su basmaması için taslak çalışma yaptık. Taslak projede Kordon'un kıyı bölgesinde gizlenmiş bir set çalışması var. Ayrıca drenaj sistemini güçlendirdiğimiz bir taraf var. Beraberinde peyzaj çalışması yapılacak. Kordon'un genel havasını bozmadan fonksiyonel olarak daha fazla kullanım alanı olsun diye çalışma yapıyoruz. Yağmursuyu ayrıştırma konusunda da eksik olan alanların tamamlanması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Yeni EXPO alanı üzerinde çalışıyoruz"

Yaptığı sunumda Konak'ın ihtiyacı olan projeleri ve yapılan çalışmaları aktaran Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu Kemeraltı yenileme alanı, Kemeraltı Aydınlatma Master Planı ve Kemeraltı Yüzme Havuzu projeleri ile ilgili değerlendirmede bulundu. Havra Sokağı ve İkiçeşmelik bölgesinde yapılması gereken düzenlemelere ilişkin de konuşan Başkan Mutlu, imar planı ve kentsel dönüşüm çalışmaları ile ilgili de öncelikli alanları aktardı. Başkan Mutlu, dönüşüm için öncelik verilmesi gereken alanların Beştepeler ve Gürçeşme olduğunu belirterek Botanik EXPO'nun yapılacağı alanın da söz konusu bölgeye yakın olduğunu vurguladı. Bunun üzerine Başkan Tugay, "Botanik EXPO 2027'ye alındı ve düzenlenecek alan değiştirilecek diye düşünüyoruz. Hayalimiz o bölgenin aktif kullanılan rekreasyon alanı olması. EXPO bunu karşılamıyor. EXPO tamamen kendine özgü tasarımla o alanın kullanımını kısıtlıyor. Bu alan çok değerli. Kent merkezinde Kültürpark dışında insanlara yeşil alan bandı olacak bir yer yok. En uygunu Melez Çayı hattı boyunca yapılacak rekreasyon çalışması. Burayı EXPO olarak kullandığınızda o amaçtan çıkıp peyzaj alanına, botanik bahçesine dönüşüyor. Bizim böyle bir alanı bu şekilde değerlendirmemiz, fonksiyonunu öldürmek demek. EXPO ilgili birkaç aday yerimiz var. 1 Eylül'e kadar kesin bir yer oluşturup bildireceğiz. O alanı da kamulaştırarak rekreasyon alanına dönüştüreceğiz" diye konuştu.

"Noktasal değil bölgesel değişimler hedefleyelim"

Başkan Tugay, Başkan Mutlu'nun Kemeraltı'nın ihtiyacı olduğunu belirttiği projelere ilişkin de "Kemeraltı, Basmane, Kadifekale, eski liman bölgesi ile ilgili yapılanları gözden geçirmek, yapılacaklarla ilgili yol haritası için sadece bunu konuştuğumuz bir toplantı yapalım. Benim önerim; noktasal değil bölgesel değişimler hedefleyelim. Tek tek binalarla uğraşıldığında bölgeyi değiştirmez" değerlendirmesini yaptı. Depremde risk taşıyan alanlarla ilgili ise Başkan Tugay, "2020'deki depremde alüvyon zeminli alanlarda fazla sayıda bina ağır hasar aldı. Zemin bu kadar önemli. Mikro bölgeleme çalışmasının sağlıklı yapılması ve ona dayanarak yapılaşma kararlarının verilmesi şart. Ama belli ki zeminin alüvyon olduğu alanlarda yapılaşmaya sınırlama getirmek lazım. Özellikle yüksek yapılaşmaya ciddi sınırlama getirmek lazım" dedi.

"İkinci el pazarı anlayışını geliştirmemiz gerekiyor"

Toplantıda, çöp kutuları, İzmir'in ihtiyacı olan kent kütüphanesi, ikinci el pazarları da konuşuldu. Çöp kutusu sistemine ilişkin konuşan Başkan Tugay, "Ana arterlerde çok daha fazla sayıda yeni versiyonlu çöp kutusu sistemi kurmak gerekiyor. Sık aralıklarla geniş hazneli, poşetin rahat konulup çıkarılabileceği çöp kutuları hazırlamamız lazım. Bunu park alanlarında ve duraklarda kullanmamız gerekiyor" dedi. Konak'a büyük bir kütüphanesi gerektiğini de kaydeden Başkan Tugay, bu yapıyı da Konak Belediyesi ile birlikte yapmayı önerdi. Kentte bit pazarı kurulmasının taraftarı olmadığını, onun yerine ikinci el pazar anlayışını geliştirmek gerektiğini ifade eden Başkan Tugay, "İnsanların kullanmadıkları eşyaları satabileceği pazarı Karşıyaka'da düzenlemiştik. Bit pazarı olmasına izin vermedik. Oraya dışarıdan insanlar gelmedi. Karşıyaka'da ikamet edenler yer açtı ve kurayla yer belirlendi. Bit pazarından çok ikinci el pazarını teşvik etmeli ve Konak'ta, ilçede ikamet edenlere izin vermek gerekiyor. Bu şehirde ikinci el pazarı anlayışını geliştirmemiz gerekiyor" yorumunda bulundu.

Toplantıya İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Barış Karcı, Genel Sekreter Yardımcıları Prof. Dr. Pınar Okyay, Zeki Yıldırım ve Çağatay Güç, ESHOT Genel Müdürü Turgay Bozoğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZSU bürokratları katıldı.