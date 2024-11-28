Cemil Tugay: Merkezi hükümet halkın sorunlarını çözmüyor

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Haber: FATİH ÖZKILINÇ Kamera: KERİM UĞUR

(İZMİR)- İktidarın SGK borçları, vergi borçları, kayyum atamaları üzerinden yerel yönetimlere yönelik adımlarını değerlendiren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Çok açık ki memleketin başta ekonomik sorunları olmak üzere hemen hemen hiçbir sorununu doğru düzgün çözemeyen merkezi hükümet önümüzdeki genel seçime kendi hizmetlerini iyileştirerek, ülkenin durumunu iyileştirerek değil de Cumhuriyet Halk Partili belediyeleri işlemez hale getirerek hazırlanıyor. Yani amacı rakibi çalışmaz hale getirmek ve o şekilde kazanmak. Ama benim bildiğim Türk halkı bunu görür. Kimin samimiyetle kendisine hizmet etmeye çalıştığını, kimin de engellendiğini ayırt edebilecek kadar herkesin aklı var. Bu çabaların yanlış olduğunu düşünüyorum" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Sağlık Hizmetlerinde Yerel Yönetim Vizyonu Çalıştayı'nın açılışının ardından basın mensuplarının ülke ve kent gündemine dair sorularını yanıtladı.

"Bir rant çalışması yapmayı düşünen birilerinin orayı hazırlayıp aldığını düşünüyorum"

Karşıyaka ilçesi Mavişehir bölgesindeki bir arazinin TOKİ tarafından satılmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tugay, "Geriye bakınca bir sistematik plan dahilinde yapılmış bir hareket olduğunu anlıyorum. Bir süre önce oranın rekreasyon alanı olmasıyla ilgili plan kararı iptal edilmişti ve o alan plansız kalmış durumda. Sanki yeni bir plan yapılmaya da açık gibi görünüyor. Bu durumu bir boşluk olarak görüp de hani burada bir rant çalışması yapmayı düşünen birilerinin orayı hazırlayıp aldığını düşünüyorum. Tabi buna bizim itirazımız var. Önce hukuki olarak itirazımızı yapacağız. Dava açacağız. Ama onun dışında da ben belediye başkanı olduğum süre içerisinde orada hiç kimsenin hiçbir inşaat yapmasına izin vermeyeceğimi burada tekrar sizlere ifade etmiş olayım. Alan kişiler, bahsi geçen tanıdığımız insanlarsa onlar da beni gayet iyi tanıyorlar. O alanla ilgili düşüncemi gayet iyi biliyorlar. Yaptıkları çok yanlış. Burası denizin içerisinde kuş cennetinin bir parçası olan dolayısıyla doğal bir yaşam alanı olarak gördüğümüz yaşam alanı olarak düzenlemeyi planladığımız orada bir ev yapılmasının uygun olmadığını, ticari bir yapının yapılmasının uygun olmadığı bir yer. Bunu çok iyi biliyorlar. O yüzden bence burayı almaktan vazgeçseler iyi olur" dedi.

"Bütün bu kötü şeyler, yanlış şeyler biz iktidar olunca değişecek"

Selçuk Belediyesi işletmesinde olan Meryem Ana Evi otopark gelirlerinin belediyeden alınıp Tarım ve Orman Bakanlığı'na devredilmesine karşı başlatılan nöbete ilişkin ise Tugay, kendisinin de bugün CHP Genel Başkanıyla birlikte alana gideceğini belirterek "Bugüne kadar biraz yoğunluktan biraz da aslında oradaki tablonun dramatikleşmesine çok katkıda bulunmak istemediğim için bana görev düştüğü zaman yapmak üzere uzaktan takip ettim. Herkes çok kolayca tahmin edebilir ki bu yapılan büyük haksızlığa karşı Selçuk Belediyemizin yanındayız. Yanında olmak hani orada kısa bir süre görünmekten mi ibarettir? Değildir. Ben Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Selçuk Belediyesi ne zaman sıkıntıya girerse yanında olacağımı söyleyebilirim. Bu sadece bir temenni değil. Diğer tüm ilçe belediyelerimize sağladığımız desteği, güvenceyi onlara da sağlamaya her zaman hazır olacağız. Gönül istiyor ki bu karar iptal edilsin ve otopark işletme hakkı geri verilsin. Ama hiç böyle bir niyetleri gibi görünüyor. Pek çok şeyde söylediğim gibi yani bütün bu kötü şeyler, yanlış şeyler biz iktidar olunca değişecek. Hepimizin, halkımıza dönüp bir taraftan çok iyi hizmet vermesi, bir taraftan yaşanan her türlü haksızlığı doğru anlatması gerekiyor. Bunun için hep beraber çalışmalıyız" diye konuştu.

"İlçe belediyelerimizin çoğunda ciddi sorunlar yaratacak"

Belediyelere bağlı şirketlerin vergi ve SGK borcu idare payından kesilebilmesine ilişkin de Tugay, "Bizim başvurumuz var, bizden talep edilen ödemeleri yaptık. Yapılandırmayla ilgili üzerimize düşen her şeyi yaptık. Normalde bizim bütçemizden kesinti olmaması lazım. Ama şu anda kanunsuz çokça iş yapıldığı için hani önümüzdeki ay ne olur ne biter biz de bilmiyoruz. Fakat geçmişten gelen borçlar borçlarımızın çoğu. Bunların yapılandırılmasıyla ilgili talepte bulunduk. Ödemelerimize ay ay düzenli olarak yapıyoruz. Yüksek ödemeler yapıyoruz. Umuyorum sorun çıkmayacak. Ama ilçe belediyelerimizin çoğunda ciddi sorunlar yaratacaktır" ifadelerini kullandı.

"Türk halkı bunu görür"

İktidarın SGK borçları, vergi borçları, kayyum atamaları üzerinden yerel yönetimlere yönelik adımlarına ilişkin ise Tugay, şunları söyledi:

"Çok açık ki memleketin başta ekonomik sorunları olmak üzere hemen hemen hiçbir sorununu doğru düzgün çözemeyen merkezi hükümet önümüzdeki genel seçime kendi hizmetlerini iyileştirerek, ülkenin durumunu iyileştirerek değil de Cumhuriyet Halk Partili belediyeleri işlemez hale getirerek hazırlanıyor. Yani amacı rakibi çalışmaz hale getirmek ve o şekilde kazanmak. Ama benim bildiğim Türk halkı bunu görür. Kimin samimiyetle kendisine hizmet etmeye çalıştığını, kimin de engellendiğini ayırt edebilecek kadar herkesin aklı var. Bu çabaların yanlış olduğunu düşünüyorum. Her zaman tavsiye ettiğim şey şu; İzmir'deki AK Partililere de bunu söyledim. İzmirliler size oy vermiyor. Çünkü İzmir'e hizmet etmiyorsunuz. İzmir'e hizmet getirmiyorsunuz. İzmir'in sorunlarını çözmüyorsunuz. İzmir'in sorunlarını çözün, hizmet getirin. O zaman belki daha fazla onlardan teveccüh görebilirsiniz. Aynı şey Türkiye için de geçerli. Yani şu yoksulluğu bitirin. İşsizliği bitirin. İşte bugün burada sağlık çalışanı yapıyoruz. İnsanların sağlık sorunlarını çözümüne doğru katkılar sağlayın. Çünkü parası olan özel hastanelerde iyi hizmetler alıyor. Bugün devlet hastanelerinden randevu almak, ameliyat olmak bir çile, bir işkence. Devlet hastaneleri sürekli kan kaybediyor? Bu şu demektir; artık parası olmayan iyi sağlık hizmeti almayacak demektir. Aynı şey okullarda böyle. Aynı şey altyapı hizmetlerinde böyle. Yani açık Türkiye zengin insanların iyi yaşama sahip olduğu, her türlü olanağa sahip olduğu ama çok büyük kitle olan, orta gelirli, düşük gelirli insanların gittikçe daha kötü duruma düştüğü bir ülkeye dönüşüyor. Bunu değiştirsinler. Bunu düzeltmedikçe hiç kimsenin onlara oy vereceğini sanmıyorum. Seçimi de kaybedecekler diye düşünüyorum."

"Tepki görünce yan çizmeye başladılar"

Kreşler tartışmalarına ilişkin de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Başında tüm kreşleri kapatalım diye yola çıktılar. Şu an tepki görünce yan çizmeye başladılar. Şimdi yok biz öyle demek istemedik filan diyorlar. Yazı da resmen kreşleri açtırmayın. Daha önce açılmış olanları da kapatın diye bir talimat var. Bunu bir eğitim tesisi olarak görmüyoruz. Amacımız hani bir okul işletmek değil. Burası çocuklar için bir bakım ve aktivite merkezi bizim işlettiklerimiz. O şekilde işletmeye ve yenilerini de açmaya devam edeceğiz" dedi.