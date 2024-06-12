İzmir Büyükşehir Belediyesi Atık Su Kanallarını Temizliyor

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(İZMİR)- Metropol ilçelerdeki atık su kanallarının bakım, onarım ve temizliğine tüm hızıyla devam eden İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, 75 günde 7 bin metreküp teressübat (tortu) topladı. Hem koku sorununu hem de yağmur suyu taşkınlarını önleyecek çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü ekipleri, mart ayından bu yana metropol ilçelerde bulunan atık su kanallarının bakım, onarım ve temizliğini sürdürüyor. İZSU ekipleri, bugüne dek hatların içinden 7 bin metreküp teressübat topladı. Çalışmalarla, yaz aylarında hava sıcaklıkları ile meydana gelen koku sorununun ve kış aylarında aşırı yağışlarla oluşabilecek yağmur suyu taşkınlarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

5 ekip çalışıyor

Kuzey ve güney bölgelerinde beş ayrı ekip ve çok sayıda personel, temizlik çalışmalarını kamyon ve iş makineleri ile sürdürüyor. 2025 yılı Haziran ayına kadar devam edecek iş programı ile Konak, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe, Buca, Karabağlar, Gaziemir, Karşıyaka, Bayraklı, Çiğli ve Bornova ilçelerinin mahallelerinde yer alan hatlardan 49 bin 150 metreküp çamur ve balçık toplanması planlanıyor.

Güney bölgesinde 4 bin 500 metreküp atık çıkarıldı

Güney bölgesi olarak adlandırılan ilçelerdeki çalışmalar hakkında bilgi veren Harita Teknikeri Umut Özdemir, "Konak, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe, Buca, Karabağlar ve Gaziemir ilçelerinde bulunan galeri mecra hatlarında 24 bin 150 metreküplük teressübat malzemeyi temizlemeyi planlıyoruz. İşin başlama tarihinden itibaren 70-75 günlük bir süre geçti. Ekiplerimiz Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda, Güzelbahçe deniz çıkışlarında, Narlıdere'de ve Halkapınar Metro Aktarma İstasyonu'nda bulunan galeri mecra hatlarından 4 bin 500 metreküp teressübat malzemeyi çıkardı. Özellikle Kemeraltı, Basmane Meydanı, Gaziler Caddesi, Mehmetçik Bulvarı, Fahrettin Altay Meydanı ve Gaziemir 40 Sokak gibi bölgelerde de galeri mecra hatları temizliği yapılarak koku sorununun ve olası yağmur suyu taşkınlarının önlenmesini hedefliyoruz" diye konuştu.

"Geri dönüşümü zor malzemeler atılmamalı"

Yapılan temizliklerde, geri dönüşümü zor olan atık malzemelerle karşılaşıldığına dikkat çeken Özdemir, "Islak mendil, peçete, kağıt hatta halı ve kilim parçaları gibi malzemeler çıkıyor. Bu malzemelerin ızgaralara atılmaması gerekiyor. Yaz mevsiminde, hatların içinde olan malzemeler koku yayıyor. Bu malzemeler içeride kaldığı sürece çevre ve insan sağlığı olumsuz yönde etkiliyor. Yaptığımız çalışmalar, İZSU Genel Müdürlüğü'müzün önem verdiği temiz çevre, temiz Körfez ve daha yaşanılabilir bir İzmir hedefine ulaşmak için önemli katkı sunuyor" ifadelerini kullandı.

Kuzey bölgesinde 2 bin 500 metreküplük malzeme çıkarıldı

Kentin kuzeyinde yer alan ilçelerdeki çalışmalar hakkında bilgi veren İnşaat Yüksek Mühendisi Cemre Ateşli Atgın ise şunları söyledi: "Karşıyaka, Bayraklı, Bornova ve Çiğli gibi İzmir'in kuzey ilçelerinin mahallelerinde galeri macra hatlarının bakım, onarım ve temizliği işi kapsamında çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çalışmalarda, yaklaşık 25 bin metreküplük teressübat malzemenin çıkarılmasını planlıyoruz Şuana kadar 2 bin 500 metreküplük bir malzeme çıkarıldı. Ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor."