İzmir Büyükşehir Belediyesi Parklarını Yeniliyor

Güncel

(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi, çocukların güvenle oynayabilmesi ve halkın konforlu bir şekilde spor yapabilmesi için parkların zeminlerini yeniliyor. Çalışmalar kapsamında, kentin birçok ilçesinde tahrip olan oyun gruplarının kauçuk zeminleri baştan sona yenilenirken Hasanağa Bahçesi'ndeki tartan pist de onarıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin dört bir yanındaki parklarda güvenlik ve konforu sağlamak için zemin onarım çalışması başlattı. İzmirlilerin taleplerini değerlendirerek planlanan çalışmalar kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, spor amaçlı kullanılan tartan pistlerin tahrip olan bölümlerini onarırken, çocuk oyun alanlarının kauçuk zeminlerini yeniledi.

Tartan pistler onarılıyor

Çalışmalar kapsamında Buca'nın kalbinde bulunan ve gençler başta olmak üzere her gün binlerce yurttaşın spor amaçlı kullandığı Hasanağa Bahçesi'ndeki tartan pistte tahrip olan bin 155 metrelik kesitte lokal onarım çalışması yapıldı. Hasanağa Bahçesi'nin yanı sıra Buca Murathan Mahallesi'nde basketbol ve futbol sahalarının içi, Buca Deniz Gören Parkı'nın tartan zemini ve Buca Yedigöller'deki tartan yürüyüş pistinin onarımı tamamlandı. Böylelikle yurttaşların spor yaparken olası bir kaza yaşamasının önüne geçildi.

Çocuk parkları daha güvenli ve estetik

Tartan pistlerin yanı sıra çocukların güvenle parklarda oyun oynayabilmesi için zarar gören kauçuk zeminler baştan sona yenilendi. Karşıyaka'da İZBAN hat boyunda bulunan parklar, Volkan Vedat Akay Parkı, Alaybey'deki kafelerin önündeki parklar, Çiğli İZELMAN Sabiha Gökçen Anaokulu Parkı, Bayraklı 75. Yıl Mahallesi Parkı, Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı çocuk oyun alanı, Buca'da Kemal Sunal Parkı, 1081 Sokak Köşesi Parkı, Konak Göztepe'deki kafelerin önündeki parklar, Narlıdere'de İstihkam Lojmanları Parkı, Mahmut Türkmenoğlu Parkı, Menemen Gazi Mahallesi Parkı'nın zemin yenilenmesi tamamlandı. Böylelikle parklar estetik bir görünüme de kavuştu. Onarım ve yenileme çalışmalarının devam edeceği bildirildi.