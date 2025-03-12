İzmir'de 3. Köy Tiyatroları Festivali Başlıyor - Son Dakika
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İzmir'de 3. Köy Tiyatroları Festivali Başlıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 3. Köy Tiyatroları Festivali, 17-22 Mart tarihleri arasında Kültürpark'ta sanatseverlerle buluşacak. Festivalde oyunlar, söyleşiler, atölyeler ve film gösterimleri yer alacak ve tüm etkinlikler ücretsiz olacak.

12.03.2025 13:01
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(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Köy Tiyatroları, 3. Köy Tiyatroları Festivali'nde sanatseverleri tiyatronun büyülü dünyasında buluşturacak. 17-22 Mart tarihlerinde düzenlenecek festivalde oyunlar, söyleşiler, atölyeler ve film gösterimleri yer alacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Köy Tiyatroları; Bergama Kozak, Foça Yenibağarası, Ödemiş Konaklı, Çeşme Germiyan, Urla Barbaros, Dikili Bademli, Buca Belenbaşı, Güzelbahçe Yelki, Seferihisar Ürkmez ve Ulamış olmak üzere 10 yerde 200'e yakın katılımcısıyla sanatı kırsal bölgelere ulaştırıyor. 17-22 Mart tarihlerinde Kültürpark'taki İzmir Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek 3. Köy Tiyatroları Festivali yurttaşları tiyatro oyunu, söyleşi, atölye ve film gösterimleriyle buluşturacak. Festivalin bu yılki onur konuğu ise Balıklıova Köy Tiyatrosu olacak. Festival boyunca tüm etkinlikler ücretsiz takip edilebilecek.

Festival, söyleşi ve oyunlarla başlayacak

Festival, 17 Mart saat 17.30'da "Toplum Sağlığına Tiyatro Etkisi" başlıklı söyleşiyle başlayacak. Moderatörlüğünü İzmir Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Ahmet Soner Emre'nin üstleneceği söyleşide Ege Geriatri Derneği Başkanı psikolog Mevlüt Ülgen, tiyatro sanatçısı Tomris Çetinel ve halk sağlığı uzmanı Dr. Ferhat Yıldız konuşmacı olacak. Saatler 20.30'u gösterdiğinde ise Ürkmez Kadın Tiyatrosu'nun "Kız Çocuğu" adlı oyunu sahnelenecek. 18 Mart saat 11.00'de "Sahneden Kadraja" başlıklı söyleşi, tiyatro yönetmeni-oyuncu V. Murat Güzel moderatörlüğünde düzenlenecek. Söyleşinin konuşmacıları yapımcı Ahmet Utku Soydan ve yapımcı-yönetmen Volkan İnan olacak. Saat 20.30'da ise onur konuğu Balıklıova Köy Tiyatrosu'nun "Zenabir" adlı oyunu izleyici ile buluşacak.

19 Mart saat 11.00'de "Bütüncül Sağlık ve Nefes" adlı atölye çalışması düzenlenecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından organize edilecek atölyede halk sağlığı uzmanı Ekrem Ersin Cesur ve sosyolog-nefes eğitmeni Raşide Sar yer alacak. Saat 20.15'te Yenibağarası Köy Tiyatrosu filmi gösterilecek, 20.30'da ise Yenibağarası Köy Tiyatrosu'nun "Canım Doktor" adlı oyunu sahnelenecek. Saat 21.30'da Yukarıbey Köy Tiyatrosu film gösteriminin ardından saat 21.45'te Yukarıbey Köy Tiyatrosu'nun "Doğanın Feryadı" adlı oyunu sahnelenecek.

20 Mart saat 11.00'de Tiyatro Sanatçısı Aysel Güzel'in katılımıyla "Her Yaşta Tiyatro" adlı atölye çalışması yapılacak. Saat 20.15'te ise Germiyan Köy Tiyatrosu film gösteriminin ardından 20.30'da Germiyan Köy Tiyatrosu'nun "Otogargara" adlı oyunu, 21.30'da ise Yelki Köy Tiyatrosu'nun "Birlik Olalım" adlı oyunu sahnelenecek.

21 Mart saat 11.00'de "Her Yaşa Sağlık ve Duruş Egzersizleri" atölye çalışması düzenlenecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından organize edilecek atölyede Sağlık Eğitimleri Şube Müdürü Banu Erdal ve Pilates Eğitmeni Nur Üzümcü yer alacak. Saat 20.15'te Konaklı Köyü Kadın Tiyatrosu film gösteriminin ardından saat 20.30'da Konaklı Köyü Kadın Tiyatrosu'nun "Bir Zamanlar" adlı oyunu, saat 21.15'te Bademli Köy Tiyatrosu filmi ve saat 21.30'da Bademli Köy Tiyatrosu'nun "Her İşin Başı Zeytin" adlı oyunu gösterilecek.

Festival, söyleşi ve oyunlarla son bulacak

22 Mart günü saat 14.00'te antropolog Prof. Dr. Emine Onaran İncirlioğlu'nun katılımıyla "Köy Tiyatrolarının Sosyolojik Olarak Topluma Yansıması" adlı söyleşi düzenlenecek. Saat 15.00'te ise Belenbaşı Köy Tiyatrosu'nun "Yaşama Dair" adlı oyunu sahnelenecek. Saat 20.30'da Ulamış Köy Tiyatrosu film gösteriminin ardından saat 20.45'te Ulamış Köy Tiyatrosu'nun "Gün Bahane Muhabbet Şahane" adlı oyunu var.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir'de 3. Köy Tiyatroları Festivali Başlıyor - Son Dakika

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