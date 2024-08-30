İzmir\'de 30 Ağustos coşkusu

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İZMİR'de 30 Ağustos Zafer Bayramı, resmi törenle kutlandı. Kutlamalara katılanlar, ellerindeki Türk bayrakları ile coşkuya ortak oldu.

İzmir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören, Atatürk Anıtı'na çelenk konulması ile başladı. Kutlamalara katılanlar, ellerindeki Türk bayrakları ile yıl dönümü coşkusuna ortak oldu. Törene Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İzmir Valisi Süleyman Elban, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Korgeneral İrfan Özsert, milletvekilleri, siyasi parti başkanları, üniversite rektörleri, idari ve askeri erkan ile vatandaşlar katıldı. Anıta çelenk konulmasının ardından saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu. Hükümet Konağı'nda tebrikleri kabul eden Vali Elban ve protokol daha sonra Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programa katıldı.

'BUGÜN, DÜNDEN DAHA GÜÇLÜYÜZ'

Programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı okundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama metninde, şu ifadeler yer aldı:

"Bugün büyük zaferin 102'nci yıl dönümünü hep beraber coşku, heyecan ve gururla kutluyoruz. Bu önemli günde, aziz milletimizin Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin ve dünyanın dört bir tarafındaki milyonlarca vatandaşımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı tebrik ediyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk milletinin özgür ve bağımsızlık düşüncesinin ölümsüz anıtı olarak tanımladığı büyük zafer milletimizin Anadolu topraklarındaki varlığını ebediyen tescil etmiştir. 30 Ağustos Başkomutan Meydan Muharebesi'nde işgal orduları kesin bir yenilgiye uğratılmış, Cumhuriyetin ilanına giden yolun kapıları ardına kadar açılmıştır. Büyük zaferle Türk milleti esareti kabul etmeyeceğini, iradesine zincir vurdurmayacağını, öz yurdunda bağımsız olarak yaşamaktan asla taviz vermeyeceğini tüm dünyaya bir kez daha ilan etmiştir. Şehitlerimizin kahramanlığı, gazilerimizin kanı ve milletimizin fedakarlığı sayesinde kazanılan büyük zafer, bugün de bizlere rehberlik etmektedir. 'Türkiye Yüzyılı' hedeflerimize doğru kararlılıkla yürürken, büyük ve güçlü Türkiye idealimizi adım adım gerçeğe dönüştürüyoruz. Gazze başta olmak dünyanın farklı coğrafyalarında süren çatışma, zulüm ve katliamları durdurmak için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Kimliğine ve inancına bakmadan, maddi hiçbir menfaat beklemeden ezilenlerin yanında dimdik duruyoruz. Şunu büyük bir memnuniyetle ifade etmek isterim; bugün, dünden daha güçlüyüz. İnşallah yarın çok daha güçlü olacağız. Bizimle aynı ideale gönül vermiş dost ve kardeşlerimizle birlikte herkesin adaletle temsil edildiği bir küresel nizamı mutlaka tesis edeceğiz. Bu düşüncelerle büyük zaferin Başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını minnetle yad ediyor, istiklalimizin ebedi muhafızları olan şehitlerimize yüce Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimizi şükranla anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun."

'YA İSTİKLAL YA ÖLÜM PAROLASI'

Programın devamında kürsüde bir konuşma yapan Maliye Yüzbaşı Yusuf Eldemir, Türk ordusunun 102 yıl önce kazandığı zaferinin önemine dikkati çekerek, "1900'lü yılların başlarında meydana gelen büyük devletler arasındaki çıkar çatışmaları, dünyada gelişen fikir akımları, sanayileşme gibi gelişmeler sonucunda Birinci Dünya Savaşı çıkmış, Mondros Mütarekesi imzalanarak kan dökerek yurt edindiğimiz Anadolu toprakları, o dönemin büyük devletleri tarafından işgal edilmiş ayrıca tarihimizde kara bir leke olarak geçen Sevr Anlaşması da ulusumuza dayatılmıştır. İşgal güçleri birlikleri her yerde kadınımıza, yaşlımıza ve çocuklarımıza dünyada eşine az rastlanır zulüm ve hakaretlerde bulunmuşlardır. İşte böylesine umutsuz görünen ve üzerimizde kara bulutların dolaştığı bir ortamda, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları bağımsızlık meşalesini yakarak ya istiklal ya ölüm parolasıyla aydınlığa giden yolu aralamışlardır. Bu bağımsızlık, bir aydınlık mücadelesinin ilk hedefi olmuştur" diye konuştu.

Kutlamalar, resmi geçit ile son buldu.