İzmir'de 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu depremden kısa bir süre sonra Malatya'da da 4 büyüklüğünde bir sarsıntı yaşandı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) paylaştığı bilgiye göre, İzmir'in Aliağa ilçesi açıklarında saat 14.53'te 4.2 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem yerin yaklaşık 9.18 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Ege Denizi'ndeki sarsıntının ardından bir deprem haberi de Malatya'dan geldi. AFAD verilerine göre; saat 15:10'da merkez üssü Malatya'nın Battalgazi ilçesi olan 4 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Sarsıntı yerin yaklaşık 8.79 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Öte yandan; Bolu'da da saat 01.03'te 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Herhangi bir olumsuzluğa yol açmayan deprem, İstanbul dahil olmak üzere çevre illerde de hissedildi.
Son Dakika › Güncel › Önce İzmir sonra Malatya sallandı! 4.2 ve 4 büyüklüğündeki depremler korkuttu - Son Dakika