Önce İzmir sonra Malatya sallandı! 4.2 ve 4 büyüklüğündeki depremler korkuttu

O nasıl bakış öyle sayın bakan!

İzmir'de 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu depremden kısa bir süre sonra Malatya'da da 4 büyüklüğünde bir sarsıntı yaşandı.

İZMİR DEPREMİNİN DERİNLİĞİ YAKLAŞIK 9.18 KİLOMETRE

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) paylaştığı bilgiye göre, İzmir'in Aliağa ilçesi açıklarında saat 14.53'te 4.2 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem yerin yaklaşık 9.18 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

MALATYA'DA 4 ŞİDDETİNDE DEPREM

Ege Denizi'ndeki sarsıntının ardından bir deprem haberi de Malatya'dan geldi. AFAD verilerine göre; saat 15:10'da merkez üssü Malatya'nın Battalgazi ilçesi olan 4 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Sarsıntı yerin yaklaşık 8.79 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

GECE SAATLERİNDE BOLU DA SALLANDI

Öte yandan; Bolu'da da saat 01.03'te 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Herhangi bir olumsuzluğa yol açmayan deprem, İstanbul dahil olmak üzere çevre illerde de hissedildi.