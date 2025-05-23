İzmir'de 4. Uluslararası Çoksesli Korolar Festivali Başladı - Son Dakika
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İzmir'de 4. Uluslararası Çoksesli Korolar Festivali Başladı

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23.05.2025 09:40  Güncelleme: 09:49
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İzmir\'de 4. Uluslararası Çoksesli Korolar Festivali Başladı
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İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Polifonik Korolar Derneği iş birliğiyle düzenlenen 4. İzmir Uluslararası Çoksesli Korolar Festivali, 22-25 Mayıs tarihleri arasında 75 farklı koronun katılımıyla Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde başladı.

(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Polifonik Korolar Derneği (TPKD) İzmir Şubesi iş birliğiyle bu yıl dördüncüsü düzenlenen İzmir Uluslararası Çoksesli Korolar Festivali, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) başladı. 22-25 Mayıs günleri arasında 75 farklı koronun katılımıyla düzenlenecek festival, ödül töreni ile son bulacak.

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi, 22-25 Mayıs günleri arasında yurt içi ve yurt dışından 75 koronun katılımıyla 4. İzmir Uluslararası Çoksesli Korolar Festivali'ne ev sahipliği yapıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Polifonik Korolar Derneği İzmir Şubesi iş birliğiyle düzenlenen festivalde farklı yaş gruplarından oluşan ve pek çok başarı elde etmiş korolar sahneye çıkıyor. Yoğun katılımın olduğu festival, 25 Mayıs Pazar günü düzenlenecek ödül töreni ile sona erecek.

Festivalin ilk günü korolar sahne aldı

Oturumlar halinde düzenlenen festivalin ilk gününde Türkiye Polifonik Korolar Derneği İzmir Şubesi Çocuk Korosu, Güzelbahçe Bahçeşehir Korosu, Mev İz Korosu, Karşıyaka Lisesi Cumhuriyet Korosu, Ayvalık Sebahat Cihan Şişman Güzel Sanatlar Lisesi Korosu, Manisa Büyükşehir Belediyesi Çocuk Korosu, Arkas Bilsem Çocuk Korosu, Pev İlkokul Korosu, İzmir Özel Tevfik Fikret Lisesi Çoksesli Korosu, Alaeddin Yavaşca Güzel Sanatlar Lisesi Çoksesli Korosu, Aeterna Vox Deu, A Capella Gramofon, İzmir Ümran Baradan Güzel Sanatlar Lisesi Çoksesli Korosu, Chorus Line, Balçova Belediyesi Afife Sanat Çoksesli Korosu ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Çoksesli Korosu sahne aldı.

14 ayrı müzikal dalda ödül

Festivalde yer alan korolar, birbirleriyle yarışmaksızın 14 ayrı müzikal dalda "Festival Değerlendirme Kurulu" tarafından değerlendirmeye tabi tutulacak ve aldıkları en yüksek puana ait müzikal dalda sanatsal olarak ödüllendirilecek. Alfabetik sıraya göre müzikal değerlendirmeler sonucunda verilecek ödüller şu şekilde olacak:

'Çalgı Eşlikli Yapıt Yorumlamada Başarı Ödülü', 'Çocuk Şarkısı Yorumlamada Başarı Ödülü', 'Devinim, Koreografi ve Sahnelemede Başarı Ödülü', 'Diksiyon, Artikülasyon, Anlaşılırlık Başarı Ödülü', 'Entonasyon, Homojenlik ve Koro Tınısında Başarı Ödülü', 'Festivale Katılımda Başarı Ödülü', 'Koronun Seviyesine Uygun Repertuvar Seçiminde Başarı Ödülü', 'Müzikalite-Müzikal Dinamiklerde Başarı Ödülü', 'Program Zenginliği ve Çeşitlilikte Başarı Ödülü', Ritmik Beraberlik-Ritmik Uyumda Başarı Ödülü', 'Sololu Yapıt Yorumlamada Başarı Ödülü', 'Tür ve Stil Özelliklerine Uygun Yapıt Seslendirmede Başarı Ödülü', 'Ahmed Adnan Saygun Eseri Seslendirmede Başarı Ödülü' ve 'Yapıt Yorumlamada Koro-Şef Uyumu Başarı Ödülü'.

Festival Değerlendirme Kurulu'nda kimler var?

Festival Değerlendirme Kurulu ise Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. H. Seval Köse, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi/Besteci Prof. Dr. Hasan Uçarsu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Çoksesli Korosu Şefi Burak Onur Erdem, Emekli Müzik Eğitimi Öğretmeni TPKD İzmir Şubesi Başkanı/Koro Şefi İlhan Akyunak, Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi/Koro Şefi Öğr. Gör. Dr. Atilla Çağdaş Değer, Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi/Koro Şefi Öğr. Gör. Hediye Çiğdem Aytepe, İzmir Devlet Opera ve Balesi Orkestra Şefi/Besteci Tolga Taviş, İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestra Şefi/Piyanist/Besteci İbrahim Yazıcı, İrlanda MTU Cork School of Music-Opera Sanatçısı, Vokal Koçu, Sing Ireland Koordinatörü Ross Scanlon ve TRT İzmir Radyosu Çocuk Korosu Şefi Müge Sever'den oluşuyor.

Kaynak: ANKA

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