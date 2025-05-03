Türk polisi 'Acımasızlar'a acımadı: 10 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Türk polisi 'Acımasızlar'a acımadı: 10 şüpheli tutuklandı

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İzmir'de kamuoyunda "Acımasızlar" olarak bilinen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 10 şüpheli tutuklandı. Yurt dışına kaçtıkları belirlenen 2 şüpheli ise aranıyor. Şüphelilerin mağdurları darbettikleri, videoya çekip paralarını gasbettikleri ve mağdurların evlerine molotof atıp silahla kurşunlayarak korkuttukları tespit edildi.

03.05.2025 11:50
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği, Teknik Büro Amirliği, Suç Analiz Merkezi (SAM) Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, kamuoyunda "Acımasızlar" olarak bilinen suç örgütüne yönelik çalışma yaptı.

Türk polisi 'Acımasızlar'a acımadı: 10 şüpheli tutuklandı

MOLOTOF ATIP SİLAHLA KORKUTTULAR

Mağdurları hürriyetinden yoksun bırakarak, darbettikleri, videoya çekip, paralarını gasbettikleri ve mağdurların evlerine molotof atıp, ateşli silahla kurşunlayarak korkuttuğu anlaşılan şüphelilere yönelik 29 Nisan'da operasyon düzenlendi.

Türk polisi 'Acımasızlar'a acımadı: 10 şüpheli tutuklandı

10 ŞÜPHELİ YAKALANDI, 2'Sİ ARANIYOR

Hakkında gözaltı kararı verilen 12 şüpheliden 10'u yakalandı. Şüphelilerden E.B ve İ.K'nin yurt dışında olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan A.Y, E.K, B.İ.Y, Ö.D, A.C.K, E.Y, A.A, E.K, P.Y. ve B.Ö., sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Öte yandan kendilerini uyuşturucuyla mücadele eden bir örgütün üyesi olarak tanıtan şüphelilerin "Uyuşturucu kullanmak" ve "Uyuşturucu ticaret yapmak" suçlarından kaydı olduğu ortaya çıktı.

Türk polisi \'Acımasızlar\'a acımadı: 10 şüpheli tutuklandı
Kaynak: DHA

Uyuşturucu, Operasyon, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Güncel, İzmir, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türk polisi 'Acımasızlar'a acımadı: 10 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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