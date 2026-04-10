İzmir'de Afet Bilinci Sanal Gerçeklikle Güçleniyor

10.04.2026 09:42  Güncelleme: 10:48
(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, deprem ve yangın gibi afetlere karşı toplumsal farkındalık yaratmak amacıyla eğitim çalışmalarına devam ediyor. Buca Toros'taki eğitim merkezinde yurttaşlar, 7 büyüklüğündeki depremi sanal gerçeklikle deneyimleyerek "korkmayı" değil, "doğru hamleyi" öğreniyor.

Buca Toros'taki eğitim merkezinde kurulan sanal gerçeklik simülasyonu sayesinde vatandaşlar, 7 büyüklüğündeki sarsıntıları güvenli ortamda deneyimleyerek doğru refleksleri öğreniyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde geliştirilen Sanal Gerçeklik Tabanlı Deprem Simülasyonu, katılımcılara sarsıntı anını gerçeğe en yakın haliyle yaşatıyor. Sanal gerçeklik gözlükleri ve özel simülasyon cihazlarıyla desteklenen sistem; kullanıcıların 5 ila 7 büyüklüğündeki depremleri deneyimlemesine olanak tanıyor. Bu teknolojik altyapı sayesinde hem çocuklar hem de yetişkinler, panik yapmadan "çök-kapan-tutun" gibi hayati hamleleri güvenli bir ortamda pekiştirme imkanı buluyor.

Eğitimin üç aşamasıyla tam hazırlık

Eğitim programı, afet bilincini en üst seviyeye çıkarmak amacıyla üç temel aşamadan oluşuyor. Katılımcılara; deprem öncesinde alınması gereken önlemler, sarsıntı anındaki doğru davranışlar ve deprem sonrasında dikkat edilmesi gereken hayati noktalar hem teorik hem de uygulamalı olarak aktarılıyor. Toros Yangın ve Doğal Afet Eğitim Merkezi'nde her yaş grubuna özel senaryolar uygulanıyor. 7-12 yaş grubundaki çocuklar, güvenli sınırlar içerisinde 5 büyüklüğündeki sarsıntıları deneyimlerken; yetişkinler için bu oran 7 büyüklüğüne kadar çıkarılıyor. Simülasyon sayesinde teorik bilgiler, gerçeğe en yakın koşullarda pratiğe dönüştürülüyor.

Anaokulundan üniversiteye her yaş grubuna eğitim

İzmir İtfaiye Dairesi Başkanlığı Eğitim Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan eğitmen Mehmet İyilikçi, merkezin Türkiye'nin en kapsamlı afet eğitim üslerinden biri olduğunu vurguladı. Anaokulundan üniversite düzeyine kadar her yaş grubuna kapılarının açık olduğunu belirten İyilikçi, eğitim sürecine ilişkin, şunları söyledi:

"Öncelikle teorik eğitimlerle deprem, yangın ve diğer doğal afetlerin dinamiklerini anlatıyoruz. Ardından, yazılım mühendisleriyle birlikte geliştirdiğimiz simülasyon cihazı aracılığıyla katılımcılara deprem anını gerçeğe en yakın haliyle deneyimleme imkanı sunuyoruz."

Tatbikatlar hayat kurtarıyor

Deprem anında paniğin en büyük düşman olduğunu vurgulayan eğitmen Mehmet İyilikçi, sarsıntı anında sergilenecek soğukkanlı tavrın hayati önemine dikkati çekti. Gece meydana gelebilecek olası bir deprem senaryosunun en zorlayıcı durumlardan biri olduğunu belirten İyilikçi, şu uyarılarda bulundu:

"Deprem sırasında pencere, merdiven ve asansörlerden mutlaka uzak durulmalı; önceden belirlenen güvenli noktalarda kalınmalıdır. Paniği yenmenin tek yolu ise önceden tatbikat yapmaktır. Çünkü insan, hazırlıklı olduğu ve bildiği şeyden korkmaz. Bu nedenle her bireyin doğru hareketleri önceden alışkanlık haline getirmesi gerekiyor."

Can ve mal kaybını en azına indirme hedefi

Yurttaşları Toros Yangın ve Doğal Afet Eğitim Merkezi'ne davet eden İyilikçi, merkezin temel misyonunu, "Amacımız; deprem, yangın ve diğer acil durumlarda doğru davranış modellerinin öğrenilmesini sağlayarak olası can ve mal kayıplarını en aza indirmektir" şeklinde ifade etti.

Küçük kursiyerler afete hazır

Eğitime katılan minik kursiyerler, merkezden hem yeni bilgilerle hem de büyük bir farkındalıkla ayrıldı.

Üçüncü sınıf öğrencisi Defne Pekgüzel, yangın ve deprem güvenliği konusunda kritik bilgiler edindiğini belirterek şunları söyledi:

"Deprem çantasının ne kadar önemli olduğunu ve içinde nelerin bulunması gerektiğini öğrendim. Alınacak önlemleri bize çok güzel anlattılar ve uygulamalı olarak gösterdiler. Eğitimi çok beğendim." 9 yaşındaki Aras Akoğlu ise deprem anında hayat kurtaran "cenin pozisyonu" ve "çök-kapan-tutun" hareketlerini öğrendiğini ifade etti. Aras, edindiği bilgileri evde paylaşacağını dile getirerek, "Aileme hemen bir afet çantası hazırlamamız gerektiğini ve deprem sonrası buluşacağımız toplanma alanını belirlememizin önemini anlatacağım" dedi."

Acil durumlar için hayati tüyolar

Eğitimlere katılan Lara Solmaz da deprem anında sergilenecek doğru tutumun önemini kavradığını belirterek, "Sarsıntı sırasında 'çök-kapan-tutun' hareketini yapacağım veya cenin pozisyonunda kalacağım. Ayrıca deprem çantamızı hazırlamamız ve toplanma yerimizi önceden belirlememiz gerektiğini öğrendim. Artık afetler konusunda çok daha bilinçliyim" diye konuştu.

Kapsamlı eğitim modülleriyle tam hazırlık

Toros Yangın ve Doğal Afet Eğitim Merkezi'nde sunulan eğitimler yalnızca deprem simülasyonuyla sınırlı kalmıyor. Merkezde; yangın söndürme tekniklerinden tahliye stratejilerine kadar pek çok farklı afet ve acil durum senaryosuna yönelik modüller yer alıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamlı programlarla çocuklardan yetişkinlere kadar toplumun her kesiminde güçlü bir afet bilinci oluşturmayı hedefliyor.

