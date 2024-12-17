İzmir'de Anestezi Hatası Sonucu Engelli Olan Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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İzmir'de Anestezi Hatası Sonucu Engelli Olan Çocuk Hayatını Kaybetti

İzmir\'de Anestezi Hatası Sonucu Engelli Olan Çocuk Hayatını Kaybetti

6 yıl önce anestezi sırasında oksijen yerine azot gazı maruz kalan Ege Avcı, yüzde 100 engelli hale geldi. Yaşadığı zorlu mücadelenin ardından hayatını kaybetti. Aile, ihmali olanlar hakkında dava sürecinin sonuçlanmadığını belirtiyor.

17.12.2024 12:38  Güncelleme: 12:40
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İZMİR'de 6 yıl önce göz ameliyatı için götürüldüğü Torbalı Devlet Hastanesi'nde anestezi sırasında oksijen yerine azot gazına maruz kalıp, yüzde 100 engelli raporu verilen Ege Avcı (10), yaşamını yitirdi. Anne İpek Yeşilçam Avcı, evlatlarının ölümüyle bir kez daha yıkıldıklarını ifade etti.

Torbalı'da oturan İpek Yeşilçam Avcı ile Ünal Avcı çifti, gözlerinde şaşılık olan tek çocukları Ege'yi ameliyat için Torbalı Devlet Hastanesi'ne götürdü. 10 Aralık 2018'de ameliyata alınan Ege'ye, anestezi sırasında 19 dakika boyunca oksijen yerine azot gazı verilince kalbi durdu ve beyninde ödem oluştu. Doktorların müdahalesiyle hayata döndürülen Ege, Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi'ne sevk edildi. 2 ay tedavi gören Ege, serebral palsi (beyin felci) hastası oldu ve kendisine yüzde 100 engelli raporu verildi. Aile, sürece ilişkin Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunurken, savcılık konuya ilişkin soruşturma başlattı.

19 KİŞİ HAKKINDA DAVA AÇILDI

Soruşturma sonrası Torbalı 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde, anestezi cihazının bağlantılarını yapan medikal firmasının yetkilileri Fatih K. ile Ali Y., mekanik eksikliklerin giderilmesi için anlaşılan firma yetkilisi Nuri Ö., hastanenin faaliyete geçtiği tarihten kesin kabulüne kadar bakım ve onarımının yükümlülüğünde sorumlu olan firma yetkilisi Vedat B., Torbalı Devlet Hastanesi Başhekimi Şenol T., Hastane Müdürü Ahmet A., Mekatronik Teknikeri Tarık O., Biyomedikal Teknikeri Fatma G., Ameliyathane Sorumlu Hemşiresi Ayşe Ö., Anestezi Teknisyeni Sibel A. ve Anestezi Uzmanı Dr. Gülüzar G.'nin de aralarında bulunduğu 19 kişi hakkında 'Taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan 1,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

DAVA SÜRERKEN EGE HAYATINI KAYBETTİ

O tarihten bu yana yüzde 100 engelli olarak yatağa bağımlı yaşayan Ege, 2 Eylül 2024'te Behçet Uz Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ege, 15 Aralık'ta verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Anne İpek Yeşilçam Avcı, evlatlarının ölümüyle bir kez daha yıkıldıklarını ifade etti. Avcı, "Olayın üzerinden 6 yıl geçmesine rağmen dava sonuçlanmadı. Oğlum öldü ancak ihmali bulunanların hala hesap vermedi" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İzmir'de Anestezi Hatası Sonucu Engelli Olan Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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