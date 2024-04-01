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İzmir'de CHP Adayı Cemil Tugay Yüzde 51.54 Oy Aldı - Son Dakika
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İzmir'de CHP Adayı Cemil Tugay Yüzde 51.54 Oy Aldı

İzmir\'de CHP Adayı Cemil Tugay Yüzde 51.54 Oy Aldı

ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, İzmir'deki yerel seçimlerde saat 23.00 itibarıyla CHP Adayı Cemil Tugay yüzde 51.54, Cumhur İttifakı'nın Adayı Hamza Dağ yüzde 38.31 oy aldı. İzmir'in ilçelerinde ise CHP Adayı çoğunluğu elde etti.

01.04.2024 00:11
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ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, İzmir'deki yerel seçimlerde saat 23.00 itibarıyla CHP Adayı Cemil Tugay yüzde 51.54, Cumhur İttifakı'nın Adayı Hamza Dağ yüzde 38.31 oy aldı.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin oy sayma işlemleri devam ediyor. İzmir'de sandıkların yüzde 82,56'sı açıldı.

Açılan sandık sonuçlarına göre, CHP Adayı Cemil Tugay oyların yüzde 51.54'ünü, Cumhur İttifakı'nın Adayı Hamza Dağ ise yüzde 38.31'ini aldı.

İzmir'in ilçelerinde saat 23.00 itibarıyla oy dağılımı şöyle:

Karşıyaka: CHP Adayı yüzde 69.64, Cumhur İttifakı Adayı yüzde 23.12

Konak: CHP Adayı yüzde 57.57, Cumhur İttifakı Adayı yüzde 32.08

Buca: CHP Adayı yüzde 45.11, Cumhur İttifakı Adayı yüzde 39.18

Çeşme: CHP Adayı yüzde 56.9, Cumhur İttifakı Adayı yüzde 36.17

Bayraklı: CHP Adayı yüzde 49.54, Cumhur İttifakı Adayı yüzde 40.61

Bornova: CHP Adayı yüzde 53.49, Cumhur İttifakı Adayı yüzde 35.98

Balçova: CHP Adayı yüzde 64.06, Cumhur İttifakı Adayı yüzde 23.68

Aliağa: Cumhur İttifakı Adayı yüzde 47.84, CHP Adayı yüzde 45.65

Narlıdere: CHP Adayı yüzde 67.96, Cumhur İttifakı Adayı yüzde 15.25

Bayındır: CHP Adayı yüzde 57.84, Cumhur İttifakı Adayı yüzde 36.92

Bergama: CHP Adayı yüzde 52.64, Cumhur İttifakı Adayı yüzde 43.47

Beydağ: CHP Adayı yüzde 56.99, Cumhur İttifakı Adayı yüzde 34.63

Çiğli: CHP Adayı yüzde 52.33, Cumhur İttifakı Adayı yüzde 40.49

Dikili: CHP Adayı yüzde 59.03, Cumhur İttifakı Adayı yüzde 22.87

Foça: CHP Adayı yüzde 51.81, Cumhur İttifakı Adayı yüzde 41.48

Gaziemir: CHP Adayı yüzde 47.08, Cumhur İttifakı Adayı yüzde 42.14

Güzelbahçe: CHP Adayı yüzde 53.61, İyi Parti Adayı yüzde 22.32

Karabağlar: CHP Adayı yüzde 48.32, Cumhur İttifakı Adayı yüzde 40.06

Karaburun: CHP Adayı yüzde 50.84, Cumhur İttifakı Adayı yüzde 44.34

Kemalpaşa: CHP Adayı yüzde 47.04, Cumhur İttifakı Adayı yüzde 42.86

Kınık: CHP Adayı yüzde 57.56, Cumhur İttifakı Adayı yüzde 39.29

Kiraz: CHP Adayı yüzde 54.38, Cumhur İttifakı Adayı yüzde 42.26

Menderes: CHP Adayı yüzde 47.61, Cumhur İttifakı Adayı yüzde 42.86

Menemen: Cumhur İttifakı Adayı yüzde 49.52, CHP Adayı yüzde 40.26

Ödemiş: CHP Adayı yüzde 50.81, Cumhur İttifakı Adayı yüzde 40.24

Seferihisar: CHP Adayı yüzde 53.68, Cumhur İttifakı Adayı yüzde 22.47

Selçuk: CHP Adayı yüzde 52.47, Cumhur İttifakı Adayı yüzde 31.88

Tire: CHP Adayı yüzde 48.59, Cumhur İttifakı Adayı yüzde 26.73

Torbalı: CHP Adayı yüzde 47.26, Cumhur İttifakı Adayı yüzde 41.39

Urla: CHP Adayı yüzde 74.89, Cumhur İttifakı Adayı yüzde 19.37

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir'de CHP Adayı Cemil Tugay Yüzde 51.54 Oy Aldı - Son Dakika

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