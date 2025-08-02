İzmir\'de Çifte Cinayet: Oğul Tutuklandı

Olay, 28 Temmuz'da Narlıdere ilçesi 2'nci İnönü Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde meydana geldi. Daireden gelen kötü koku üzerine çevredekilerin ihbarıyla adrese polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, evde emekli hemşire Nilüfer Tuzlulu ile emekli askeri personel Yusuf Yıldırım'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, her iki kişinin de çok sayıda bıçak darbesiyle öldürüldüğü belirlendi. Cinayet Büro Amirliği, Suç Analiz Büro Amirliği, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından olayla ilgili çalışma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, olayın birkaç gün önce gerçekleşmiş olabileceği değerlendirilerek, çevredeki güvenlik kameraları incelendi. Evde parmak izi çalışması yapıldı.

CİNAYETLERİ İŞLEMEDEN ÖNCE KEŞİF YAPMIŞ

Teknik ve fiziki takip sonucu şüphelinin, Nilüfer Tuzlulu'nun oğlu Nurettin Emre Türker olduğu tespit edildi. Şüpheli, 31 Temmuz'da gözaltına alındı. Aramalarda, Türker'in ormanda sakladığı Nilüfer Tuzlulu'ya ait telefonu, olayda kullanılan 2 bıçak, eldiven, kask ve kanlı kıyafetler ele geçirildi. Türker'in, olay öncesinde keşif yaptığı, güvenlik kameralarına yakalanmamak için kask taktığı, eldiven kullandığı ve evi dağıtarak olayı hırsızlık gibi göstermeye çalıştığı belirlendi.

DEFİN İŞLEMLERİNİ DE KENDİSİ YAPMIŞ

Cinayetin ardından Yalova'ya giden Türker'in haberi aldıktan sonra İzmir'e dönüp, defin işlemlerini gerçekleştirdiği öğrenildi. Soruşturma kapsamında, Yusuf Yıldırım'ın mal varlığını Nilüfer Tuzlulu'ya vasiyet ettiği bilgisine ulaşıldı. Öte yandan Nurettin Emre Türker'in Yıldırım'dan küçük yaştan itibaren şiddet gördüğü ileri sürüldü. Nurettin Emre Türker, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.