İzmir\'de çıkan orman yangınında 2 mahalle boşaltıldı

2 MAHALLE BOŞALTILDI

İzmir'in Bornova ilçesinde çıkan orman yangınında alevlerin ulaştığı kırsal Beşyol ile Sarnıç mahalleleri boşaltıldı. İzmir Valisi Süleyman Elban, "Yangın çıktıktan kısa süre sonra Beşyol ile Sarnıç köylerine yayıldı, civarındaki orman da yanmaya başladı. Havadan ve karadan birçok ekip yangına müdahale ediyor. 15 hava aracı var daha fazla alamıyoruz çünkü alan dar. Jandarma tedbirlerini aldı. Her iki köyü de boşalttık. Beşyol'da 3, Sarnıç'ta ise 4 ev zarar gördü. Çok şükür yaralımız ve can kaybımız yok. Ekipler, genel anlamda da yangını tutmak üzereler" dedi.

Öte yandan orman ve AFAD ekipleri bölgedeki bazı kümes ve ağıllardaki hayvanları tahliye etti.

Kadir ÖZEN/İZMİR,