İzmir'de çocuklarını öldüren baba intihar etmeden önce iş kazası geçirmiş

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KAZADA GÖZÜNDE GÖRME KAYBI OLUŞMUŞ

İzmir'de 3 çocuğunu öldürüp, 1'ini de yaraladıktan sonra intihara teşebbüs eden Vesim Şimşek'in bir kimya fabrikasında işçi olarak çalıştığı öğrenildi. Bundan bir süre önce iş yerinde geçirdiği kazada sol gözünde görme kaybı yaşadığı öğrenilen Şimşek'in ücretli izinde olduğu ayrıca, iş yerinde tedavisine destek verildiği de belirtildi. Vesim Şimşek'in asıl mesleğinin ise inşaat ustalığı olduğu öğrenildi.

O IN HİKAYESİ ORTAYA ÇIKTI

Vesim Şimşek'in kızlarının yan yana bir arada yemek yerken çektirdikleri o fotoğrafının da hikayesi ortaya çıktı. Çocukların köfte ekmeği çok sevdiği, olaydan iki gün önce de babalarının çocuklarına memnun etmek için bu yemeği alıp, eve getirdiği, ardından hatıra fotoğrafı çektirdikleri belirtildi.

Kadir ÖZEN/ İZMİR,