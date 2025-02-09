İzmir'de Deniz Çekilmesi: Uzmanlardan Açıklama - Son Dakika
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İzmir'de Deniz Çekilmesi: Uzmanlardan Açıklama

İzmir\'de Deniz Çekilmesi: Uzmanlardan Açıklama

İzmir'in Seferihisar ilçesindeki Sığacık Mahallesi'nde sert poyraz nedeniyle deniz seviyesinin 70-80 santim daha çekilmesi bekleniyor. Uzmanlar, deniz çekilmesinin depremlerle bağlantılı olmadığını belirtti.

09.02.2025 14:48  Güncelleme: 14:50
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İZMİR'in Seferihisar ilçesi Sığacık Mahallesi'nde, sert poyraz nedeniyle yaşanan deniz çekilmesi devam ediyor. 11 Şubat gününe kadar deniz seviyesinin 70-80 santim daha çekilmesini bekleniyor.

Seferihisar'ın Sığacık Mahallesi'nde deniz çekilmesinin ardından tekneler karaya oturdu. İzmir'in yanı sıra Muğla'nın Bodrum ilçesi ile Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi ve İstanbul'un Silivri ilçesinde de denizin çekilmesi tedirginliğe neden oldu. Deniz çekilmesinin Ege Denizi'nde Santoroni Adası çevresinde 28 Ocak'tan bu yana yoğunlaşan depremler ile bağlantılı olup olmadığının gündeme gelmesinin ardından uzmanlardan açıklama geldi. Uzmanlar, İzmir'de 4 Şubat'ta çok sert bir poyrazın oluştuğu, bu nedenle deniz seviyesinin yavaş yavaş düşmeye başladığı ve korkulacak bir durumun olmadığı belirtildi. Uzmanlar, denizde yaşanan çekilmenin Santorini'de oluşan depremlerle hiçbir bağlantısı olmadığını kaydetti.

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, " Marmara'dan itibaren su güneye doğru yığıldığı için sığ olan bütün bölgeler açığa çıkar. Çekilme önce Dikili'de başlar. Şu anda Seferihisar'da su seviyesi yaklaşık olarak 40-50 santim düşmüş durumda, daha devam edecek salıya kadar 70-80 santim aşağı doğru inecek ama korkulacak bir şey yok. Normal bir doğa olayı. Deniz karadan 100 metre uzaklaştı, bu 150 metreye kadar çıkabilir. Rüzgarın hızı 50 kilometreden fazla. Bu rüzgar bütün suyu güneye, Akdeniz'e doğru ittiriyor ve buralar da sığlaşıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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