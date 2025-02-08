İzmir\'de Deniz Çekilmesi Vatandaşları Tedirgin Etti

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İZMİR'in Seferihisar ilçesi Sığacık Mahallesi'nde deniz çekildi, tekneler karaya oturdu. Ege Denizi'nde deprem fırtınası sürerken, bu durum vatandaşları tedirgin etti. Denizin sert poyraz nedeniyle çekildiğini belirten Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, Deniz karadan 100 metre uzaklaştı, bu 150 metreye kadar çıkabilir. Ama korkulacak bir şey yok, bu olayın tsunami ve depremle hiçbir ilgisi yok dedi.

İzmir'in Seferihisar ilçesi Sığacık Mahallesi'nde deniz çekildi. Çekilme sonrasında tekneler karaya oturdu, deniz yüzeyinde adacıklar oluştu. Ege Denizi'nde 28 Ocak'tan itibaren yaşanan deprem fırtınası sürerken, bu durum vatandaşları tedirgin etti. İzmir'de 4 Şubat'ta çok sert bir poyraz başladığını dile getiren TÜBA Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, Poyrazın sertliği nedeniyle deniz seviyesi yavaş yavaş düşmeye başladı. Yaşadığımız bu olayın Santorini ve orada oluşan depremlerle hiçbir bağlantısı yok. Bu şubat ve mart aylarında zaman zaman gördüğümüz bir olay. 2021'de ve 2022 yılında da gördük. Poyraz kuzeyden güneye doğru çok sert estiği için suyu güneye doğru iter. Marmara'dan itibaren su güneye doğru yığıldığı için sığ olan bütün bölgeler açığa çıkar. Çekilme önce Dikili'de başlar. Şu anda burada da su seviyesi yaklaşık olarak 40-50 santim düşmüş durumda, daha devam edecek salıya kadar 70-80 santim aşağı doğru inecek ama korkulacak bir şey yok. Normal bir doğa olayı dedi.

'DOĞADAN KORKULMAZ'

Prof. Dr. Yaşar, Türkiye'de, doğadan korkmaya başladık. Çünkü afetleri felakete çeviriyoruz. Deprem oluyor çürük binalar çöküyor, sel yatağına evler yapıyoruz; sel basıyor. Bunlardan korkuyoruz. Doğadan korkulmaz, doğa arkadan vurmaz. Ne yapacağını baştan söyler, gerekli önlemler alabilirsek, hiçbir sorun yaşamayız, hiçbir korkumuz da olmaz. Ancak en küçük doğa hareketinde bile korkudan titriyoruz diye konuştu.

'SU DERİN OLDUĞU İÇİN PEK HİSSETMİYORUZ'

Sığacık'ta teknelerin karaya oturduğunu söyleyen Prof. Dr. Yaşar, Hatta açığa çekilen tekneler de karaya oturdu. Tekne sahipleri sanırım denizin bu kadar çok çekileceğini tahmin edemedi. Salıya kadar daha da oturacak. Deniz karadan 100 metre uzaklaştı, bu 150 metreye kadar çıkabilir. Ama korkulacak bir şey yok, bu olayın tsunami ve depremle hiçbir ilgisi yok. Her yıl şubat ve mart ayında bunları bazen çok sert bazen hafif yaşarız. 2 sene önce İzmir Körfezi'nde vapur seferleri iptal edilmişti, deniz seviyesi kadar çok düşmüştü, vapurlar iskeleye yanaşamamıştı. Körfezde de şu anda su en az 50 santim çekilmiş durumda, ama körfezde su derin olduğu için pek hissetmiyoruz. Kordonda taşlar açığa çıkar ama Sığacık ve Dikili sığ olduğu için görüyoruz. Bodrum'da, Akyaka'da da mutlaka olacaktır. Her sene poyraz sertleştikçe bunlar peş peşe oluyor. Rüzgarın hızı 50 kilometreden fazla. Bu rüzgar bütün suyu güneye, Akdeniz'e doğru ittiriyor ve buralar da sığlaşıyor dedi.