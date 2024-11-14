İzmir'de Dezavantajlı Mahallelerde Çocuk Şenliği Düzenlendi - Son Dakika
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İzmir'de Dezavantajlı Mahallelerde Çocuk Şenliği Düzenlendi

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İzmir Büyükşehir Belediyesi, dezavantajlı mahallelerdeki çocuklara yönelik Basmane Pazaryeri Mahallesi'nde düzenlediği şenlikte eğlenceli etkinlikler ve ücretsiz kurslar sunarak aileleri memnun etti.

14.11.2024 10:14  Güncelleme: 10:20
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(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin dezavantajlı mahallelerinde düzenlediği çocuk şenliklerine Basmane Pazaryeri Mahallesi'nde devam etti. Çocuklar ve aileleri şenlikte keyifli anlar yaşarken, etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından dezavantajlı mahallelerde yürütülen sosyal hizmet çalışmaları kapsamında Basmane Pazaryeri Mahallesi'nde çocuk şenliği düzenlendi. Mahalledeki spor tesisinde buluşan çocuklar, "Ecem ile Çilek Vantrolog Gösterisi", yaratıcı drama atölyesi, Basmane Korosu konseri, yüz boyama etkinliği, çeşitli oyunlar ve dans etkinlikleri ile dolu dolu bir gün geçirdi. Etkinlik boyunca çocuklara patlamış mısır ve pamuk şeker ikram edildi; ayrıca çocuklara kitap da hediye edildi. Organizasyona gönüllü sanatçılar da destek verdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi, eylül ayında Konak Lale Mahallesi'ndeki çocuklar için de şenlik düzenlemişti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nda görevli şef Emre Gönlü, Başkan Dr. Cemil Tugay'ın belirlediği hedef doğrultusunda spor ve sosyalleşmeyi teşvik eden projelere ağırlık verdiklerini belirtti. Gönlü, "İzmir'i spor kenti yapma vizyonuyla çalışıyoruz. Kadınlara, çocuklara ve gençlere yönelik çok sayıda kursumuz var. Dezavantajlı mahallelerdeki çocuklarımızın gelişimini desteklemek, sosyalleşmelerini sağlamak ve eğlenmelerine olanak tanımak için düzenlediğimiz bu şenliklerde daha çok çocuğumuza ulaşmayı hedefliyoruz" dedi.

Veliler de memnun kaldı

Mahallelerindeki etkinliğe çocuklarıyla katılan veliler de organizasyondan memnun kaldı. Mahalle sakinlerinden Birgül Toy, "Mahallemizde böyle bir etkinlik olması bizi çok mutlu etti. Çocuklar da çok eğlendi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederiz" şeklinde konuştu. Bir başka veli, Rabia Öncü ise "Belediye Başkanımız bu tür etkinlikleri sık sık düzenliyor, biz de fırsat buldukça katılıyoruz" diyerek memnuniyetini ifade etti.

Ücretsiz kurslar ilgi görüyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, spor bilinci ve kültürünü kentin her yanına yayabilme hedefiyle birçok ücretsiz kurs veriyor. Pazaryeri Mahallesi'ndeki tesiste de uzman spor eğitmenleri, kadın ve çocuklar için temel hareket eğitimi, judo, tekvando ve pilates dersleri veriyor. Kısa bir süre sonra karate kursu da açılacak. Kurslardan yurttaşlar ücretsiz yararlanıyor.

İzmir\'de Dezavantajlı Mahallelerde Çocuk Şenliği Düzenlendi
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir'de Dezavantajlı Mahallelerde Çocuk Şenliği Düzenlendi - Son Dakika

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