İzmir'de Edebiyatın Kalbi Kültürpark'ta Attı

(İZMİR) - İZKİTAP - 7. İzmir Kitap Fuarı, son gününde de yoğun ilgi gördü. Güneşli havayı fırsat bilen İzmirliler, Kültürpark'ta kitap alışverişi yaptı, söyleşi ve imza etkinliklerinde sevdikleri yazarlarla bir araya geldi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ ve TACT Fuarcılık işbirliğiyle 17-26 Nisan tarihleri arasında düzenlenen İZKİTAP, 10 gün boyunca her yaştan ziyaretçiyi ağırladı.

Yüz binlerce kitapsever, yayınevleri, sahaflar, sivil toplum kuruluşları ve kültür kurumlarının yer aldığı stantlarda kitaplarla buluşurken, imza günleri ve söyleşilerle edebiyat dünyasının önemli isimleriyle bir araya geldi.

Yaklaşık 200 katılımcı ve 400'e yakın yazarın yer aldığı organizasyonda yüzlerce etkinlik düzenlendi. Bu yıl fuarın onur konuğu, Türk edebiyatının önemli isimlerinden Oya Baydar oldu. Baydar, fuar kapsamında düzenlenen söyleşi ve imza etkinlikleriyle okurlarıyla buluştu.

Fuar kapsamında söyleşiler, paneller, sergiler ve atölyelerle zenginleşen içerik, Kültürpark'ı çok yönlü bir kültür sanat alanına dönüştürdü. Özellikle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı haftasında düzenlenen etkinlikler, çocuklara ve gençlere yönelik atölyeler, sahne gösterileri ve yaratıcı çalışmalarla fuara ayrı bir renk kattı. Ailelerin çocuklarıyla birlikte yoğun ilgi gösterdiği fuar, kuşaklar arası bir buluşma alanı oluştururken çocuk ve gençlerin okuma alışkanlıklarının güçlenmesine de katkı sağladı.

Ahmet Ümit: Uzun zamandır İzmir ile ilgili bir roman yazmak istiyorum

Fuarın son gününde de önemli isimler, söyleşilerle okurlarla bir araya geldi. Polisiye edebiyatının tanınan ismi Ahmet Ümit, Ahşap Sahne'de gerçekleştirilen söyleşide, yazım süreci devam eden yeni kitabına dair ipuçlarından İstanbul Hatırası romanından uyarlanan dizinin çekimlerine ve İzmir'le kurduğu güçlü bağa kadar geniş çerçevede değerlendirmelerde bulundu.

İzmir'e her gelişinde kendisini memleketine gelmiş gibi hissettiğini söyleyen Ümit, bu bağın bir romana dönüşeceğini belirterek "Uzun zamandır İzmir ile ilgili bir roman yazmak istiyorum. İzmir'e bir roman borcum var, yazacağım" dedi.

Yeni romanı üzerinde yoğun şekilde çalıştığını belirten Ümit, "Muhtemelen önümüzdeki ekim ayında çıkacak. Hikayeyi biliyorsunuz, Kayıp Tanrılar Ülkesi romanında olan dedektif Yıldız Karasu ve yardımcısı Tobias Becker var ama bu sefer Roma'dayız. Bir kişi daha var yanlarında, İtalyan başmüfettiş Carlo Moretti diye bir karakterimiz daha eklendi. Romanın merkezinde güçlü bir aşk hikayesi de yer alıyor. Bu aşk Aydın'da Afrodisyas'ta geçiyor. Bir Anadolulu köle, Afrodisyas'tan Roma'ya gidecek, çok enteresan, gerçekten çok güzel bir hikaye" diye konuştu.

Söyleşide güncel projelerine de değinen Ümit, sevilen eseri İstanbul Hatırası'nın diziye uyarlandığını ve çekimlerin başladığını belirterek, "Daha önce başka bir projede Komiser Ali rolünü canlandıran Nejat İşler, bu kez Başkomiser Nevzat'ı canlandırıyor. Yönetmen Abdullah Oğuz ve çok güçlü bir oyuncu kadrosu var" dedi. Ümit, söyleşinin ardından, okurlara kitaplarını imzaladı. Hayranları, kitap imzalatmak için uzun kuyruklar oluşturdu.

"Herkesin kendi Everest'i vardır"

"Kendi Everest'inize Tırmanın" başlıklı söyleşide konuşan Nasuh Mahruki, yaşam yolculuğunu ve dağcılık serüvenini katılımcılarla paylaştı. Çocukluk yıllarından itibaren şekillenen ilgi alanlarının üniversite döneminde netleştiğini belirten Mahruki, dağcılığa uzanan süreci ve bu alandaki hedeflerini nasıl adım adım gerçekleştirdiğini anlattı. Mahruki, "28 yaşımda Antarktika dahil yedi kıtayı gördüm, 100'den fazla ülke gezdim. 27 yaşımda Everest Dağı'na tırmanan ilk Türk ve ilk Müslüman dağcı oldum" diyerek başarılarının arkasında güçlü bir hedef bilinci ve kararlılık olduğunu vurguladı. İnsanların kendilerine hedef koymaları ve bu hedefler doğrultusunda yılmadan mücadele etmeleri gerektiğini ifade eden Nasuh Mahruki, "Herkesin kendi 'Everest'i vardır. Önemli olan, o hedefi belirlemek ve ona ulaşmak için emek vermektir" dedi."

"Atatürk İzmir'i çok severdi"

Fuar kapsamında düzenlenen "Atatürk ve Cumhuriyet" başlıklı söyleşide konuşan tarihçi, yazar ve emekli tuğgeneral Dr. Naim Babüroğlu, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının, 19 Mayıs 1919'da başlayan kurtuluş mücadelesinden Cumhuriyet'in ilanına uzanan süreci tarihsel bir perspektifle anlattı. Cumhuriyet'in ve kazanımlarının değerinin bilinmesi gerektiğini vurgulayan Babüroğlu, "Bugün özgür bir şekilde yaşayabiliyorsak, bunu Atatürk ve silah arkadaşlarının verdiği büyük mücadeleye borçluyuz. Bu vatanın ve bu toprakların kıymetini iyi bilmeliyiz" diye konuştu.

Atatürk'ün İzmir'e duyduğu özel bağa da değinen Babüroğlu, "Atatürk İzmir'i çok severdi; İzmir'in de Atatürk'e olan sevgisi büyüktür. Bu bağın nedenlerinden biri de kentin, Atatürk'ün doğduğu Selanik'e benzerlik taşımasıdır" dedi.