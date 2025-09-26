Hiçbir şeye saygıları kalmadı! Eğlence mekanında mide bulandıran görüntüler - Son Dakika
Hiçbir şeye saygıları kalmadı! Eğlence mekanında mide bulandıran görüntüler

Hiçbir şeye saygıları kalmadı! Eğlence mekanında mide bulandıran görüntüler
26.09.2025 20:39
İzmir'de bir eğlence mekanında, başörtülü bir kadın ile zenne masaya çıkıp sözde dans etti. Uygunsuz hareketlerde bulunan iki kadın görüntülerin yayılmasının ardından gözaltına alındı. Kadınlardan biri tutuklanırken diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İZMİR'de bir eğlence mekanında çekilip sosyal medyada paylaşılan görüntülere ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan H.K. isimli kadın tutuklanırken, A.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

EĞLENCE MEKANINDA SKANDAL GÖRÜNTÜLER

İzmir'de bir eğlence mekanında skandal görüntüler kaydedildi. Başörtülü bir kadın ile bir zenne, masaların üzerine çıkıp dans ederek uygunsuz hareketler sergiledi. Görüntülerin ardından dün, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Sosyal medyada yayınlanarak gündem olan video paylaşımı sonrası İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Halkın Bir Kesiminin Benimsediği Dini Değerlere Alenen Hakaret ve Müstehcenlik' suçlarından derhal soruşturma işlemlerine başlanılmış, şüpheliler H.K. ve A.S. gözaltına alınmış olup soruşturma işlemleri çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir" denildi.

1'İ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan H.K. tutuklanırken, A.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan soruşturmaya ilişkin yapılan açıklamada, "Sosyal medyada yayınlanarak gündem olan video paylaşımı sonrası İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında şüphelilerden H.K. "Halkı Kin ve Düşmanlığa Alanen Tahrik Etme" ve "Müstehcen Yayınların Yayımlanmasına Aracılık Etmek" suçlarından tutuklanmış, diğer şüpheli A.S. ise imza ve yurt dışı çıkış yasağı tedbirleri uygulanmak üzere adli kontrol altına alınarak serbest bırakılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

İzmir

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Tolga karakaya:
    yahu arkadaş herşeyimiz tammış gibi uğraştığımız işlere bak ya 25 62 Yanıtla
    1Belinay:
    ugraşmasınlarmı 33 5
  • Timur Yılmaz:
    Tolga bu durumdan rahatsız olmuyorsan. sende var böyle şeyler heralde 38 9 Yanıtla
    Tolga karakaya:
    bak dayı sen bi çıkıp sokakları bi gez gencecik çocuklar uyuşturucudan kafasını kaldıramıyo bi tane haber varmı YOK niye yok o örümcek bağlamış beynini bi çalıştır hele bakim niye yok 2 3
  • Haci Yasar:
    ????ı?ı? ???????? ????? q???uızı ???s?u 2 3 Yanıtla
  • Zaa:
    bal bademler makarinalar buradadır la bir kere şaşırtın beni be 2 1 Yanıtla
  • Bayram Izgoren:
    haberde 2 kadin diyor ama bunlarin biri erkek?? 0 0 Yanıtla
