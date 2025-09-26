Hiçbir şeye saygıları kalmadı! Eğlence mekanında mide bulandıran görüntüler

İZMİR'de bir eğlence mekanında çekilip sosyal medyada paylaşılan görüntülere ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan H.K. isimli kadın tutuklanırken, A.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

EĞLENCE MEKANINDA SKANDAL GÖRÜNTÜLER

İzmir'de bir eğlence mekanında skandal görüntüler kaydedildi. Başörtülü bir kadın ile bir zenne, masaların üzerine çıkıp dans ederek uygunsuz hareketler sergiledi. Görüntülerin ardından dün, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Sosyal medyada yayınlanarak gündem olan video paylaşımı sonrası İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Halkın Bir Kesiminin Benimsediği Dini Değerlere Alenen Hakaret ve Müstehcenlik' suçlarından derhal soruşturma işlemlerine başlanılmış, şüpheliler H.K. ve A.S. gözaltına alınmış olup soruşturma işlemleri çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir" denildi.

1'İ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan H.K. tutuklanırken, A.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

