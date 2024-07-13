İzmir\'de elektrik kaçağından hayatını kaybeden 2 kişi birbirini tanımıyormuş

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AKIMA KAPILAN 2 KİŞİ, BİRBİRİNİ TANIMIYORMUŞ

İzmir'in Alsancak semtinde elektrik kaçağından yaşamını yitiren Özge Ceren Deniz'in Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi 5'inci sınıf öğrencisi olduğu ve aynı olayda hayatını kaybeden İnanç Öktemay ile birbirlerini tanımadıkları öğrenildi.

ÖZGE'Yİ KURTARMAYA ÇALIŞMIŞ

Yakınları, önce Özge Ceren Deniz'in akıma kapıldığını, İnanç Öktemay'ın ise onu kurtarmak isterken hayatını kaybettiğini belirtip, yaşananlar nedeniyle üzgün olduklarını söyledi. Özge Ceren Deniz'in cenazesinin toprağa verilmek üzere memleketi Osmaniye'ye götürüleceği, İnanç Öktemay'ın cenazesinin ise bugün ikindide İzmir'de toprağa verileceği bildirildi.

'BAHÇE HORTUMUNU AYAĞINA DOLADIM, SUDAN ÇIKARTTIM'

Akıma kapılan iki kişiye ilk müdahaleyi yapan mahallelilerden Nurullah Özel (30), "Otoparkta oturuyordum. Yoldan sesler geldi. Seslere doğru gittim. Ayağımda terlikler vardı. Biri suda elektrik akımı olduğunu söyledi. Eve gidip çizmelerimi giydim, elime de bir sopa alıp müdahale ettim. Düşüncem, eğer elektrik akımına kapıldılarsa sopayı uzatıp onları sudan çıkartmaktı. Ama gittiğimde ikisinin de bilinçleri kapalıydı. Tekrar eve koştum. Çekpası ve bahçe hortumunu aldım. İlk başta kızın ayağını kaldırarak, bahçe hortumunu ayağına doladım ve kızı sudan dışarıya çıkardım. Aynı şekilde aynı müdahaleyi erkeğe de yaptık. Ama çıkarttığımızda, nabzını kontrol ettiğimizde kızın bedeni soğuktu. Büyük ihtimalle çoktan hayatını kaybetmişti. Erkeğin bedeni hala sıcaktı. Kalp masajı ve suni teneffüs yaptık. Erkeğin kalbi atıyordu, sonrasında ambulansa hastanelere kaldırıldı" dedi.

'DAHA ÖNCE DE ELEKTRİK KAÇAĞI GİBİ BİR ŞEY OLMUŞTU'

Özel, "Böyle bir olay yaşanmasın isterdik. Daha önce de burada elektrik kaçağı gibi bir şey olmuştu. Neden kaynaklandığını bilmiyorum ama daha önce de mazgalın içinden duman çıkmıştı. O zaman elektrik şirketi yetkilileri gelip, kontrol etmişlerdi. Bir problem olmadığını söylediler, bakımlarını yaptılar. Şu an aynı olay tekrar yaşandı ve iki kişinin canına mal oldu. Allah rahmet eylesin. Ailelere sabır dileriz" diye konuştu.

Öte yandan, elektrik şirketi yetkilileri olay yerine gelerek gerekli incelemelere başladı, yer altı şebekesini test etti.

Nevra UÇKAÇ - Seza Nur ALPDÜNDAR - Kadir ÖZEN/ İZMİR,